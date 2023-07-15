肋眼菲力任你豪吃！台北萬豪「牛排對決」加碼抽住宿券

台北萬豪「牛排對決肋眼菲力豪吃之夜」，除了牛排吃到飽之外，酥脆薯條也是無限次供應。圖／台北萬豪提供

肉肉控終於可以實現吃肉自由。台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge自7月17日至10月13日，於平日晚間推出「牛排對決‧肋眼菲力豪吃之夜」，每人1,399元+10%，可享四件式牛排套餐，含酥炸薯條、燻肉凱薩沙拉、洋蔥湯，以及雙主餐爐烤肋眼與菲力牛排，其中爐烤肋眼、菲力牛排與酥炸薯條可無限續點，暢享大口吃肉的快感。

活動期間加碼周周抽萬元住宿券，凡點用此套餐即可參與「牛排對決」預測活動，成功預測當周肋眼或菲力銷量冠軍，即有機會獲得台北萬豪經典客房住宿券，再享加購指定酒款買一送一、第二杯半價優惠。

此次提供的「爐烤肋眼」，主廚特別選用油花較豐厚、肉質軟嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香、蒜佐味後爐烤而成。「菲力牛排」則先以50°C低溫烘烤，再入鍋澆淋奶油香煎，最後高溫爐烤而成，鎖住肉汁精華。

除了牛排吃到飽，酥脆薯條也是無限次供應，可搭配濃郁起司與肉醬。套餐內另含焦糖燻肉凱薩沙拉、焗烤起司洋蔥湯等經典美式配菜。

此外，同時破天荒加碼推出「牛排對決」預測抽獎活動，周周抽出萬元住宿券。抽獎資格於消費當周累計，每周重新計算抽獎資格。活動期間共有13次抽獎機會，總價值達25萬元。

「牛排對決‧肋眼菲力豪吃之夜」牛排吃到飽活動，每日接待組數有限，需提前訂位。同桌賓客需點選相同方案，主菜牛排續點僅提供單一肉品免費續加。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康