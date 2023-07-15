快訊

輕颱泰利估下午生成！氣象局：晚起外圍雲系影響 雨襲南部東部

「一級致癌物食物」你可能天天吃？長期食用恐增肝硬化、肝癌風險

陸官場整肅不斷 秦剛失蹤新傳聞超展開 原因快揭曉了？

肋眼菲力任你豪吃！台北萬豪「牛排對決」加碼抽住宿券

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導

台北萬豪「牛排對決肋眼菲力豪吃之夜」，除了牛排吃到飽之外，酥脆薯條也是無限次供應。圖／台北萬豪提供
台北萬豪「牛排對決肋眼菲力豪吃之夜」，除了牛排吃到飽之外，酥脆薯條也是無限次供應。圖／台北萬豪提供

肉肉控終於可以實現吃肉自由。台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge自7月17日至10月13日，於平日晚間推出「牛排對決‧肋眼菲力豪吃之夜」，每人1,399元+10%，可享四件式牛排套餐，含酥炸薯條、燻肉凱薩沙拉、洋蔥湯，以及雙主餐爐烤肋眼與菲力牛排，其中爐烤肋眼、菲力牛排與酥炸薯條可無限續點，暢享大口吃肉的快感。

活動期間加碼周周抽萬元住宿券，凡點用此套餐即可參與「牛排對決」預測活動，成功預測當周肋眼或菲力銷量冠軍，即有機會獲得台北萬豪經典客房住宿券，再享加購指定酒款買一送一、第二杯半價優惠。

此次提供的「爐烤肋眼」，主廚特別選用油花較豐厚、肉質軟嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香、蒜佐味後爐烤而成。「菲力牛排」則先以50°C低溫烘烤，再入鍋澆淋奶油香煎，最後高溫爐烤而成，鎖住肉汁精華。

除了牛排吃到飽，酥脆薯條也是無限次供應，可搭配濃郁起司與肉醬。套餐內另含焦糖燻肉凱薩沙拉、焗烤起司洋蔥湯等經典美式配菜。

此外，同時破天荒加碼推出「牛排對決」預測抽獎活動，周周抽出萬元住宿券。抽獎資格於消費當周累計，每周重新計算抽獎資格。活動期間共有13次抽獎機會，總價值達25萬元。

「牛排對決‧肋眼菲力豪吃之夜」牛排吃到飽活動，每日接待組數有限，需提前訂位。同桌賓客需點選相同方案，主菜牛排續點僅提供單一肉品免費續加。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北萬豪「牛排對決肋眼菲力豪吃之夜」，還能參加預測抽經典客房住宿券活動。圖／台北萬豪提供
台北萬豪「牛排對決肋眼菲力豪吃之夜」，還能參加預測抽經典客房住宿券活動。圖／台北萬豪提供

牛排 住宿券 套餐

延伸閱讀

上吉燒肉新套餐上桌！宵夜加碼「月見涮涮燒、蒸肉」

帝王蟹腳、牛排吃到飽！「饗」7/23開幕、7/13開放訂位

拿坡里「咖哩飯」開賣！4種口味可以選、限時現省50元

冠軍獨得價值70萬元大獎！德州鮮切牛排IG Reels挑戰賽來了

相關新聞

上海新飯店「前灘香格里拉」開箱！6大亮點搶先看

時隔三年未訪上海，2021年開幕的「前灘太古里」拔地而起，精品集聚，神級咖啡館%Arabica、Peet's Coffe...

PChome 24h購物「電競爭霸戰」登場！新手玩家入門採購指南一次看

2023「 六都電競」預賽火熱開打，月底再迎2023台灣國際電玩電競產業展開展，電競熱浪正席捲全台玩家。PChome 2...

肋眼菲力任你豪吃！台北萬豪「牛排對決」加碼抽住宿券

肉肉控終於可以實現吃肉自由。台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge自7月17日至10月13日，於平日晚間推出「牛排對決...

免費機票、住宿券、行李箱！盤點「夏季旅展」7大好康

「台北國際夏季旅展」今天進入人潮爆滿的周末假期，預計展至7/17，除了各大旅行社的暑假清倉、賞楓追雪行程持續熱賣，也有超...

嘉縣日式茶屋轉型貓咪咖啡廳 可親手打造獨一無二婚戒

嘉義縣第一家金工體驗店「庭口金工」，近期以貓咪咖啡廳打響知名度，吸引許多情侶、閨密到訪，可親手打造婚戒或純銀飾品，也有日...

獨／席夢思正貨下殺3折！限時12天 床椅周邊同步出清

通膨壓力下，萬物皆漲，要精省生活、又不想降低生活品質，此刻「品牌出清」是最好的下手機會。國際名寢品牌席夢思Family ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦