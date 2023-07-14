「雲朵鞦韆」太夢幻！台北101最高秘境花園顏值再升級

疫後旅遊產業回溫，台灣觀光地標之一的台北101觀景台也出現越來越多的外籍旅客，觀景台人潮今年較去年成長近4倍，當中外籍旅客占比高達7成，為了迎接觀光人潮，台北101的第101樓7月起以嶄新風貌迎賓，在世界最高秘境花園增添法式莊園元素，新增5大特點包括「莊園光影牆面」、「雲朵鞦韆」、「花園展望平台」以及「秘境花園午茶體驗」與即將於9月登場的「數位光雕投影」。

台北101第101樓，過往曾是接待重要賓客的私房景點，去年台北101將這神秘的樓層打造成綠意盎然的秘境花園並對外開放，帶給前往的旅人們不一樣的雲端觀景體驗。這次101樓再度呈現新風貌，新增5大特色打卡點如下：

1／莊園光影牆面：白色以及水藍色的法式綠籬結構，白色、粉色繽紛的玫瑰花團攀附而上，面對面呼應101樓經典的對外大窗框。木作框架結合法式花樣牆面設計，以半立體虛實拼接手法呈現，窗外陽光灑洩映照下，光影生輝。

2／雲朵鞦韆：驚喜入口打卡點，電梯一打開即可見夢幻感十足的雲朵鞦韆，在彷彿是棉花糖的雲朵裝置下，設置繡球與玫瑰花團擁簇的白色鞦韆，營造奇幻的氛圍。

3／花園展望平台：101樓經典打卡點展望平台，由於面向西側遙看淡水河觀音山，且是夕陽西下點，是所有來訪的旅客一定會駐足留影的點位。台北101延續法式莊園元素，以綠色草坪以及花朵藤蔓將展望平台妝點成花園一隅，使空間富有層次視覺感，再添驚喜。

4／數位光雕投影：9月中秋時節即將登場的數位光雕投影，專為夜間旅客獻上的視覺體驗。台北101將利用101樓夜間美景，結合投影技術，打造絕美高空景色，同時也讓台北101賞月賞景更具特色，是全台最佳賞月場域。投影秀每日晚間7時起至閉店。

5／台北101獨家與kafeD合作101樓午茶秘境體驗：保留5組位於窗邊雅座的雙人席次，提供給預定「kafeD世界最高秘境花園午茶套餐」的旅客。迎接七夕情人節，kafeD特別換上情人套餐：沁夏水果葡萄柚與紅心芭樂的mini年輪蛋糕、伯爵與黑醋栗馬卡龍，以及德式精品咖啡，感受全新布置的101樓秘境花園。「kafeD世界最高秘境花園情人午茶套餐(窗台雅座)」每套售價999元。

台北101第101樓秘境花園，每個準點開放一梯次，每日開放時間12:00-19:00，每天共8梯次，每梯次上限50人。觀光客每人980元，本地客每人800元。Stage 101現可輸入折扣碼現抵180元，購票：https://bit.ly/3XQqu9W