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上海新飯店「前灘香格里拉」開箱！6大亮點搶先看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
酒店外觀設計優雅，似融合又似反射周邊建築，畫面隨光影無盡變化。圖／香格里拉酒店提供
酒店外觀設計優雅，似融合又似反射周邊建築，畫面隨光影無盡變化。圖／香格里拉酒店提供

時隔三年未訪上海，2021年開幕的「前灘太古里」拔地而起，精品集聚，神級咖啡館%Arabica、Peet's Coffee皮爺咖啡進駐，美國知名休閒連鎖餐廳芝樂坊餐廳、掀起港式火鍋潮流的「港式鍋界祖師爺」樓上火鍋、半山腰雲南餐廳、敏華冰廳等都前進此地，就連蔦屋書店也獨佔前灘太古里南區4樓屋頂、設計精巧的一棟通透玻璃屋。而其間最亮眼的，是上海前灘香格里拉酒店。

●看點一：大廳旁的茶吧、烘焙坊與花藝空間

酒店與前灘太古里、前灘中心大廈相連，因此許多設施、設計都與印象中的「香格里拉風格」略有不同。像是大廳的茶吧與咖啡吧，古典優雅的開展，辦公樓員工開門即入，飲杯茶或咖啡、帶個剛出爐暖香的麵包，是早餐也是點心；入口處還有花藝設計，同樣滿足在地需求。特色茶吧裡也有不同的座椅設計，或者吧台區高腳座椅、或隱於綠意間獨享私密，端視訪客偏愛與需求。

此間的咖啡吧尤其有趣，推薦必嘗的是專業咖啡職人調配的「香格里拉5號」，為此地獨有，香氣濃郁，也帶有獨特印記。

●看點二：上海的海派文化+綠色自然

上海前灘香格里拉酒店開幕即遇疫情，但仍在當地掀起不少討論，有網友稱「怎麼拍都美」，空間設計採「煥活」理念，將老上海獨有的「海派文化」與「綠色自然」巧妙結合，像是拱形門、窗花與屏風、類紅磚牆面，或以藝術作品展現出石庫門、傳統花紋圖案等上海本土的建築特色，一來呼應在地文化，再則有「家外之家」的意象。

●看點三：前香匯、江南灶 美味必嘗

旅客推薦體驗是一樓的酒吧，室內大面積綠色植栽一路延伸至戶外綠意，夜晚可就著難得安靜的上海街道、高樓與綠帶，飲一杯充滿上海風味的特調。此外，一樓的自助餐廳「前香匯」備有上海特色小吃如餛飩、烤鴨、小龍蝦與蒸籠點心等，周一至四也提供「店中店」的火鍋新選項，主打各式鮮活海鮮。

酒店7樓的「相聚江南灶」也是推薦之一，訴求新淮揚菜，低調奢華的設計風格，搭配自然採光與窗外綠意，隨光線變化展現不同情味，餐廳有一個主要用餐區及6個包廂，菜色從經典中創新，一試難忘。

●看點四：豪華閣貴賓樓層 獨享尊榮

酒店共有28層、585間客房及套房。最推薦當然是香格里拉體系豪華閣貴賓樓層，

全球相同的尊享服務，可享專屬入住及退房服務、貴賓廊享用自助早餐、傍晚雞尾酒及小食、多種睡枕選擇等服務。

●看點五：客房融入環保精神與現代科技

客房設計大方簡約，符合現代需求、床頭抽屜設有無線充電板、可直接置放充電，咖啡機旁有自動飲水機、低調展現環保精神，空間開闊的浴室毛巾架設有隱藏開關，可透過熱力烘乾洗掛的衣物。此外，也有部分房型可一隔為二、靈活轉換為雙床房，適合家庭旅客需求。

●看點六：前灘太古里旅遊新亮點

前灘香格里拉酒店似在上海自成一格，旅客可以自在安排兩三天的前灘小旅行，例如在前灘太古里購物、品飲下午茶、走逛書店，此間也有許多公園綠地與濱江區可慢跑或散步，甚至感受世界級的娛樂演出，若想出行至外灘，計程車資不過百來元台幣，非常便利。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

前灘香格里拉處處可見藝術品妝點。圖／香格里拉酒店提供
前灘香格里拉處處可見藝術品妝點。圖／香格里拉酒店提供
前香匯的全日餐廳，三餐特色各不同。圖／香格里拉酒店提供
前香匯的全日餐廳，三餐特色各不同。圖／香格里拉酒店提供
豪華閣的行政客房，沙發區可隔開再展一張床，空間一分為二，也適合家庭型旅客。圖／香格里拉酒店提供
豪華閣的行政客房，沙發區可隔開再展一張床，空間一分為二，也適合家庭型旅客。圖／香格里拉酒店提供
大廳旁的空間，是閱讀區也是休憩區，同樣一派典雅風格。圖／香格里拉酒店提供
大廳旁的空間，是閱讀區也是休憩區，同樣一派典雅風格。圖／香格里拉酒店提供
大堂典雅，玻璃樹上的是上海市花白玉蘭。圖／香格里拉酒店提供
大堂典雅，玻璃樹上的是上海市花白玉蘭。圖／香格里拉酒店提供
酒吧是歡聚的地方，空間設計與酒單都獨樹一格。圖／香格里拉酒店提供
酒吧是歡聚的地方，空間設計與酒單都獨樹一格。圖／香格里拉酒店提供
大廳的茶吧，吸引不少附近辦公樓的上班族前來。圖／香格里拉酒店提供
大廳的茶吧，吸引不少附近辦公樓的上班族前來。圖／香格里拉酒店提供
香聚江南灶推薦必嘗，菜色從傳統中創新。圖／香格里拉酒店提供
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上海 咖啡館

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