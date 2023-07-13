快訊

影／這些沒禮讓行人的車慘了！18秒連開8車罰單

媳婦要見準婆婆！一張照片揭暗黑過往 她崩潰：是曾霸凌我的老師

「地獄犬熱浪」來勢洶洶！義大利路面作業員熱死 高溫恐至48.8度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「挽肉と米」登台！漢堡排升級A5和牛、日本米飯吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
挽肉と米的漢堡排均採現場炭烤，並會依照顧客用餐進度調整上菜速度。記者陳睿中／攝影
挽肉と米的漢堡排均採現場炭烤，並會依照顧客用餐進度調整上菜速度。記者陳睿中／攝影

來自東京的超人氣漢堡排「挽肉と米」終於正式登台了！首間海外分店位於台北中山商圈，預計7月14日開幕。不同於日本店使用日本國產牛，台灣版全面升級為「鹿兒島A5和牛」，讓口感再升級。同時套餐也搭配8種調味配料，並提供免費白飯吃到飽，帶給台灣民眾零時差的滋味。

挽肉と米自2020年創立，創辦人山本翔平本身具有19年的漢堡排經驗，目前在東京、京都總計共3間分店。即將開幕的中山店由富錦樹集團引進來台，乃是品牌首間海外分店。店內提供2個弧形餐檯區，共計提供20席座位。預約登記方式與日本店（京都店除外）相同，採用「當日記名方式」登記座位，登記開始時間不分時段，皆從早上9:00開始登記。

餐點部分，挽肉と米的套餐一次提供3塊現烤漢堡排，每顆重量為90公克。不同於日本店使用日本國產牛做為原料，台灣店直接升級成「鹿兒島A5和牛」做為原料，滋味與口感再升級。除了採當日於冷藏室現做之外，同時燒烤師傅還會視顧客的用餐速度進行燒烤，確保每塊漢堡排的品質。每席座位前並提供保個人烤爐，藉此維持肉排溫度。

除了原味之外，現場也提供生雞蛋供搭配，另外桌上還有生醬油、MOU桑的特調麻辣粉、青辣椒鹽漬檸檬、椒麻醬、油漬青辣椒、炸蒜碎、梅醋漬白菜、豆拌醬油等佐料，讓民眾自行調味搭配，亦可配上蘿蔔泥、自製柚子醋增添清爽感。至於搭配漢堡排所使用的米飯，則是選用日本進口的「一見鍾情」米，並且使用大型羽鍋烹煮，呈現出鬆軟可口的口感。民眾並可重複續碗，享受白飯與漢堡排的絕佳搭配。

挽肉と米預計於7月14日正式開幕，僅提供套餐方案，內含3塊漢堡排、味噌湯、生雞蛋1顆，還有白飯吃到飽，每套650元，續加漢堡排則為每塊180元。同時店內也提供週邊商品，共有3款台灣限定版啤酒杯；另外還有黑白兩色「挽肉と米 」短袖T-Shirt。

【挽肉と米中山店】

地址：台北市大同區赤峰街8巷8號

挽肉と米提供多種佐料供民眾自行搭配，增添漢堡排風味變化。記者陳睿中／攝影
挽肉と米提供多種佐料供民眾自行搭配，增添漢堡排風味變化。記者陳睿中／攝影
店內的米飯選用日本「一見鍾情米」，採無限量供應。圖／富錦樹提供
店內的米飯選用日本「一見鍾情米」，採無限量供應。圖／富錦樹提供
挽肉と米採套餐方案，每套含3塊漢堡排，650元。記者陳睿中／攝影
挽肉と米採套餐方案，每套含3塊漢堡排，650元。記者陳睿中／攝影
挽肉と米海外首店位於台北中山商圈。記者陳睿中／攝影
挽肉と米海外首店位於台北中山商圈。記者陳睿中／攝影
店內透過2座弧形料理檯，提供共20席座位。圖／富錦樹提供
店內透過2座弧形料理檯，提供共20席座位。圖／富錦樹提供
挽肉と米的漢堡排採「鹿兒島A5和牛」製作，比日本版本再升級。記者陳睿中／攝影
挽肉と米的漢堡排採「鹿兒島A5和牛」製作，比日本版本再升級。記者陳睿中／攝影

漢堡 日本 套餐

延伸閱讀

籃球／登峰造極邀請賽再升級 日名校來台交流

TOYOTA原廠開發 ALPHARD專屬升級快速電動滑門

是否設立日本辦事處？北約領袖釋分歧信號

北約有意在日本開設聯絡辦公室 馬克宏唱反調

相關新聞

晚餐1人3880！全台最貴Buffet「饗 A Joy」訂位官網瞬間炸了

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，自7月13日公布消費方案，並於早上9:00開放訂位。根據最新資料，饗的各餐...

「漢堡王悠遊卡」亮相！買套餐最高省40元、加送200元

繼今年3月起推出「周一超省悠遊卡日」等優惠方案後，「漢堡王」今年夏天再限量推出全台首張「漢堡王悠遊卡」，除了買卡送200...

牛牛成亮點？Burberry冬季形象視覺 野性且壯闊

Burberry發表2023冬季形象視覺，創意總監Daniel Lee取景於蘇格蘭的「天空島」與北愛爾蘭的「巨人堤道」，...

疫情解封出遊潮！智能管家用科技看顧你的家

迎接疫情過後的第一個暑假，有不少家庭都開始陸續安排出國計畫，根據知名旅遊網路平台調查，超過一半以上的國人的出遊計畫都以海外旅遊為首選，另有72%的民眾表示想要「徹底放鬆」，進而安排海外散心的出遊計畫。

今夏必收！閃耀秀髮的「亮澤光感梳」阿部瑪利亞夢幻聯名

想要擁有一頭亮麗柔順的秀髮，就要先從挑選一把好的梳子開始！ 台灣髮梳品牌「潘朵拉的美妝盒」首度聯名人氣女星「阿部瑪利亞」，全新推出限量版「亮澤光感梳」，顏值高、功能更強大，頭髮越梳越漂亮，成為閃閃發亮的自己從「頭」開始！

「全台最美新化果菜市場」後天促銷優選蜂蜜、東山咖啡

台南市農業局今天開記者會推薦「全國最好的解渴消暑飲品台南蜂蜜水」、宣布後天15日在「全台最美新化果菜市場」舉辦促銷台南優...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦