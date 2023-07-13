「挽肉と米」登台！漢堡排升級A5和牛、日本米飯吃到飽

來自東京的超人氣漢堡排「挽肉と米」終於正式登台了！首間海外分店位於台北中山商圈，預計7月14日開幕。不同於日本店使用日本國產牛，台灣版全面升級為「鹿兒島A5和牛」，讓口感再升級。同時套餐也搭配8種調味配料，並提供免費白飯吃到飽，帶給台灣民眾零時差的滋味。

挽肉と米自2020年創立，創辦人山本翔平本身具有19年的漢堡排經驗，目前在東京、京都總計共3間分店。即將開幕的中山店由富錦樹集團引進來台，乃是品牌首間海外分店。店內提供2個弧形餐檯區，共計提供20席座位。預約登記方式與日本店（京都店除外）相同，採用「當日記名方式」登記座位，登記開始時間不分時段，皆從早上9:00開始登記。

餐點部分，挽肉と米的套餐一次提供3塊現烤漢堡排，每顆重量為90公克。不同於日本店使用日本國產牛做為原料，台灣店直接升級成「鹿兒島A5和牛」做為原料，滋味與口感再升級。除了採當日於冷藏室現做之外，同時燒烤師傅還會視顧客的用餐速度進行燒烤，確保每塊漢堡排的品質。每席座位前並提供保個人烤爐，藉此維持肉排溫度。

除了原味之外，現場也提供生雞蛋供搭配，另外桌上還有生醬油、MOU桑的特調麻辣粉、青辣椒鹽漬檸檬、椒麻醬、油漬青辣椒、炸蒜碎、梅醋漬白菜、豆拌醬油等佐料，讓民眾自行調味搭配，亦可配上蘿蔔泥、自製柚子醋增添清爽感。至於搭配漢堡排所使用的米飯，則是選用日本進口的「一見鍾情」米，並且使用大型羽鍋烹煮，呈現出鬆軟可口的口感。民眾並可重複續碗，享受白飯與漢堡排的絕佳搭配。

挽肉と米預計於7月14日正式開幕，僅提供套餐方案，內含3塊漢堡排、味噌湯、生雞蛋1顆，還有白飯吃到飽，每套650元，續加漢堡排則為每塊180元。同時店內也提供週邊商品，共有3款台灣限定版啤酒杯；另外還有黑白兩色「挽肉と米 」短袖T-Shirt。

【挽肉と米中山店】