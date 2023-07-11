打卡送清酒Shot！高雄洲際酒店WA-RA轉型「日系餐酒」

高雄洲際酒店5樓的WA-RA日式餐廳及酒吧宣告轉型，改以夜間時段為主的日系風格餐酒館，營業時間為每周二至周日晚間18:00至凌晨01:30，周四至周六加碼延長至凌晨02:30，每周一公休。轉型後的最大亮點之一，是由日籍名廚工藤將和領軍，同步發表全新夏季單品菜單及Cocktail Pairing料理推薦。

工藤表示，日本在盛夏時節，會有食鰻魚強身健體、祛除疲勞的傳統，他也觀察到台灣人對鰻魚的喜愛，更肯定台灣鰻魚的品質，因此，本季菜單的主軸就定調為蒲燒鰻、鰻魚飯和鰻魚玉子燒，嚴選每尾重量約400克的台灣鰻魚，以關西風直火慢烤，並反覆均勻刷上鰻魚骨高湯熬製的醬汁，鰻魚肉質保有彈性，表皮微焦香酥。

工藤也以創意融入夏季料理創作，像是解構酪梨加州卷，以韓式辣醬醃漬鮪魚製成鐵火卷壽司形式，佐自製蛋黃醬及新鮮酪梨；也改寫中華料理炸春捲，將紫蘇葉、春捲皮包裹日本白魚酥炸金黃，魚肉內餡鮮甜軟嫩，附上自製梅肉醬增添清爽韻味；另獻上鱸魚利休燒、鯖魚棒壽司、海鮮胡麻豆腐佐番茄凍、莓果荔枝布丁等多道新品，每人用餐均消約1,200元，夏季菜單將供應至8/31。

WA-RA日式酒吧則由調酒師梁奕明(Mickey Liang)主理，他甫獲2023年第四屆Pop Cocktail Competition香檳調酒大賽季軍，曾任上海浦東麗思．卡爾頓酒店等酒吧調酒師。他擅長融合各地文化特色與風土素材創作，推薦入門款「藁燒Old Fashioned」，就出自經典調酒Old Fashioned延伸稻草炙燒(warayaki)手法，稻桿燃燒後香氣與酒體混合，層次豐富迷人。他也推薦夏季時令湯品佐酒享用，旬鮮與高湯熬煮後的鮮甜口感，恰好呼應帶有煙燻風味的「藁燒Old Fashioned」。

此外，WA-RA日式餐廳及酒吧每周三至周六也將邀請DJ現場演出。

即日起至9月30日，WA-RA日式餐廳及酒吧推出社群打卡回饋活動，每晚22:30後將高雄洲際酒店Instagram官方帳號的活動貼文分享至個人社群限動，並標記@高雄洲際酒店、#WARA越夜越美，經服務人員確認，即可免費兌換嚴選清酒Shot乙杯。相關資訊可洽：07-339-0303轉分機3。

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