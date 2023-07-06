快訊

李玟老公發聲了！心痛發訃聞稱她是「摯愛的妻子」

PLG／代執行長周崇偉發聲了！認了性擾但否認網傳不當對話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

點餐送生啤、滿600送丼飯！森川丼丼「川辣系列」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
中華川麻辣豚丼、中華川麻辣牛丼，每份均為260元。記者陳睿中／攝影
中華川麻辣豚丼、中華川麻辣牛丼，每份均為260元。記者陳睿中／攝影

以「巨大野鰻握壽司」、「排山倒海丼」等浮誇系餐點著稱的「森川丼丼」，今夏推出全新「中華川麻辣」系列，藉由辛香麻辣的香氣，在炎夏中刺激食慾。為慶祝新品上市，還可享免費加送生啤酒、消費滿額送丼飯等不同優惠。

森川丼丼自2014年於高雄創立，目前在全台共有6間分店，主打生、熟食丼飯、生魚片、壽司、烤物等料理。此次全新推出的「中華川麻辣」系列，即是運用花椒、辣椒等辛香料的組合，增添餐點麻香的開胃感。包括有炸物系的「中華川麻搪揚雞」、「中華川麻手羽先搪揚」，外層皆灑上特製川味辣粉，風味十足，每份260元。

除此之外，「中華川麻辣豚丼」、「中華川麻辣牛丼」則將豚丼、牛丼進行風味升級，更添辛香層次，每份260元。另外還有同時混搭川麻、原味手羽先的「雙味插翅難飛丼」，或是「中華川麻搪揚雞」，每份260元。

不僅推出季節新品，森川丼丼近期也於高雄鼓山區新開設「高雄巨蛋店」。為慶祝新品登場，7月10日至7月19日期間，晚間21:00～24:00時段購買全新「中華川麻辣」系列中任一餐點，加贈「生啤酒」1杯。活動期間消費滿600元，則可免費招待「中華川麻辣牛/丼」1份（2選1），現賺260元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中華川麻手羽先搪揚，每份260元。記者陳睿中／攝影
中華川麻手羽先搪揚，每份260元。記者陳睿中／攝影
中華川麻搪揚雞，每份260元。記者陳睿中／攝影
中華川麻搪揚雞，每份260元。記者陳睿中／攝影
「森川丼丼」以浮誇的料理風格著稱。記者陳睿中／攝影
「森川丼丼」以浮誇的料理風格著稱。記者陳睿中／攝影
雙味插翅難飛丼，每份260元。記者陳睿中／攝影
雙味插翅難飛丼，每份260元。記者陳睿中／攝影
中華川麻搪揚雞丼，每份260元。記者陳睿中／攝影
中華川麻搪揚雞丼，每份260元。記者陳睿中／攝影

壽司 食慾

延伸閱讀

只有這裡喝得到！三得利隱藏版啤酒神泡Bar快閃店登場

影／五億生律師再議提疑點 賴生啤酒驗出「利多卡因」

員林小吃食堂推薦！「姍不嘸食」滿載人情味 營造家的味道

燒丼「松露黑蜜豬丼」限定上市！加碼抽免費丼飯

相關新聞

冠軍獨得價值70萬元大獎！德州鮮切牛排IG Reels挑戰賽來了

開展餐飲集團旗下連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排，7月7日至8月15日邀請民眾一同參加IG Reels...

Swatch全新西門形象店開幕 新生代饒舌歌手站台話題腕表「重磅」現身

為了更符合商圈的年輕、潮流氛圍，2015年就成立的Swatch西門形象店，在今年將門市位置移往更精華為位置，經過數月規劃後重新開幕。全新店裝不僅展現Swatch一貫活力、創意和獨特風範，還加碼曝光全新BIG BOLD IRONY系列表款，讓粉絲們能立即入手最佳造型單品。

婁俊碩、吳卓源同穿BOSS x 小王子聯名示範情侶裝穿搭

七夕情人節將至，德國時尚品牌BOSS在此際與今年歡慶80週年的「小王子」（Le Petit Prince）攜手推出限定聯...

FRIDAYS獨創6種義麵新吃法 穿義大利3色旗內用送開胃菜

美式餐廳 TGI FRIDAYS 今夏以義大利麵為主軸，推出「World of Pasta 麵的義饗世界」翻玩創意，將中...

必勝客「買1大送2小」！3個比薩555元 最高現省1256元

暑假期間聚餐多，「必勝客」首度推出「買1大送2小」的優惠方案，3個披薩最低555元起，最高現省1,256元。另外「外送買...

全國電子破盤活動開跑 大家電7.7折起滿額抽萬元現金

全國電子7月破盤活動從7月7日起至7月18日火熱開跑，全館家電享9折、大家電享7.7折起，電腦也享6.6折起，單筆消費滿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦