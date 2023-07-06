點餐送生啤、滿600送丼飯！森川丼丼「川辣系列」上桌

以「巨大野鰻握壽司」、「排山倒海丼」等浮誇系餐點著稱的「森川丼丼」，今夏推出全新「中華川麻辣」系列，藉由辛香麻辣的香氣，在炎夏中刺激食慾。為慶祝新品上市，還可享免費加送生啤酒、消費滿額送丼飯等不同優惠。

森川丼丼自2014年於高雄創立，目前在全台共有6間分店，主打生、熟食丼飯、生魚片、壽司、烤物等料理。此次全新推出的「中華川麻辣」系列，即是運用花椒、辣椒等辛香料的組合，增添餐點麻香的開胃感。包括有炸物系的「中華川麻搪揚雞」、「中華川麻手羽先搪揚」，外層皆灑上特製川味辣粉，風味十足，每份260元。

除此之外，「中華川麻辣豚丼」、「中華川麻辣牛丼」則將豚丼、牛丼進行風味升級，更添辛香層次，每份260元。另外還有同時混搭川麻、原味手羽先的「雙味插翅難飛丼」，或是「中華川麻搪揚雞」，每份260元。

不僅推出季節新品，森川丼丼近期也於高雄鼓山區新開設「高雄巨蛋店」。為慶祝新品登場，7月10日至7月19日期間，晚間21:00～24:00時段購買全新「中華川麻辣」系列中任一餐點，加贈「生啤酒」1杯。活動期間消費滿600元，則可免費招待「中華川麻辣牛/豬丼」1份（2選1），現賺260元。