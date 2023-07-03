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金泰亨、朴寶劍都是T恤派！夏日型男穿搭T恤vs襯衫

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
金泰亨與朴寶劍穿CELINE。圖／CELINE提供
金泰亨與朴寶劍穿CELINE。圖／CELINE提供

高溫夏季到來，男性要能穿出帥氣有型，不論是經典的T恤或襯衫，簡單搭上牛仔褲或黑褲都能在視覺上以簡約感創造涼爽。在IG上擁有最多粉絲的BTS成員金泰亨（V），日前分享在巴黎的休閒穿搭，以胸前裝飾CELINE logo小字的黑色T恤和黑色牛仔褲完成休閒私著造型，在氣溫變化較大的歐洲，隨性披上寬大的棒球外套，更顯個性風格。同樣是以T恤搭黑褲的朴寶劍，則是以顏色具有強烈視覺效果的開襟針織衫保暖，穿出韓系型男的時髦感。

台灣男星曹佑寧與《不良執念清除師》人氣飆升的男星彭千祐則是以襯衫穿出清新感。曹佑寧以身穿Berluti 2023春夏系列的襯衫，上面裝飾原創的花卉圖案，以獨具魅力的美妙褪色效果為夏日增添趣味。彭千祐則是選穿了的印有Berluti經典Scritto圖紋絲質襯衫搭配深藍色長褲，低調而簡約的風格中細節充滿高級感，絲質的垂墜效果也讓人在視覺上感受到清爽的氣息。

BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。圖／CELINE提供
彭千祐穿的Berluti黑色圖紋襯衫，31,500元。圖／Berluti提供
彭千祐穿的Berluti黑色圖紋襯衫，31,500元。圖／Berluti提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。圖／CELINE提供
朴寶劍穿的CELINE棉質SUNSET開襟衫，77,000元。圖／CELINE提供
朴寶劍穿的CELINE棉質SUNSET開襟衫，77,000元。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。圖／CELINE提供
曹佑寧穿著的Berluti米色配淺雸圖紋襯衫，36,500元。圖／Berluti提供
曹佑寧穿著的Berluti米色配淺雸圖紋襯衫，36,500元。圖／Berluti提供
朴寶劍穿CELINE。圖／CELINE提供
朴寶劍穿CELINE。圖／CELINE提供
男星彭千祐穿Berluti 2023春夏系列絲質襯衫。圖／Berluti提供
男星彭千祐穿Berluti 2023春夏系列絲質襯衫。圖／Berluti提供
男星彭千祐穿Berluti 2023春夏系列絲質襯衫。圖／Berluti提供
男星彭千祐穿Berluti 2023春夏系列絲質襯衫。圖／Berluti提供
朴寶劍穿CELINE。圖／CELINE提供
朴寶劍穿CELINE。圖／CELINE提供
男星曹祐寧穿Berluti 2023春夏系列印花襯衫。圖／Berluti提供
男星曹祐寧穿Berluti 2023春夏系列印花襯衫。圖／Berluti提供
男星曹祐寧穿Berluti 2023春夏系列印花襯衫。圖／Berluti提供
男星曹祐寧穿Berluti 2023春夏系列印花襯衫。圖／Berluti提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。圖／CELINE提供
BTS V穿的CELINE棉質平織布寬鬆T-Shirt，20,500元。圖／CELINE提供
BTS V穿的CELINE棉質平織布寬鬆T-Shirt，20,500元。圖／CELINE提供
朴寶劍穿CELINE。圖／CELINE提供
朴寶劍穿CELINE。圖／CELINE提供
朴寶劍穿CELINE。圖／CELINE提供
朴寶劍穿CELINE。圖／CELINE提供

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