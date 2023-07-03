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金泰亨、朴寶劍都是T恤派！夏日型男穿搭T恤vs襯衫
高溫夏季到來，男性要能穿出帥氣有型，不論是經典的T恤或襯衫，簡單搭上牛仔褲或黑褲都能在視覺上以簡約感創造涼爽。在IG上擁有最多粉絲的BTS成員金泰亨（V），日前分享在巴黎的休閒穿搭，以胸前裝飾CELINE logo小字的黑色T恤和黑色牛仔褲完成休閒私著造型，在氣溫變化較大的歐洲，隨性披上寬大的棒球外套，更顯個性風格。同樣是以T恤搭黑褲的朴寶劍，則是以顏色具有強烈視覺效果的開襟針織衫保暖，穿出韓系型男的時髦感。
台灣男星曹佑寧與《不良執念清除師》人氣飆升的男星彭千祐則是以襯衫穿出清新感。曹佑寧以身穿Berluti 2023春夏系列的襯衫，上面裝飾原創的花卉圖案，以獨具魅力的美妙褪色效果為夏日增添趣味。彭千祐則是選穿了的印有Berluti經典Scritto圖紋絲質襯衫搭配深藍色長褲，低調而簡約的風格中細節充滿高級感，絲質的垂墜效果也讓人在視覺上感受到清爽的氣息。
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