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日本旅遊用iPhone搭車超方便 新增支援ICOCA 現3大交通卡都能刷

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
使用iPhone錢包的「交通卡」功能遊日本，現在Suica、PASMO、ICOCA全都支援。記者黃筱晴／攝影
使用iPhone錢包的「交通卡」功能遊日本，現在Suica、PASMO、ICOCA全都支援。記者黃筱晴／攝影

iPhone使用者現在前往日本旅遊又更便利了！繼Suica西瓜卡、PASMO之後，近日iPhone錢包的「交通卡」功能再新增支援由JR西日本公司推出的ICOCA，同樣兼具儲值車票、小額購物功能，且不需要調整地區設定，只要直接打開「錢包」即可快速新增、儲值，立即使用。

如果以前已經有購買實體卡片，也可以直接點選「轉出現有卡片」，輸入卡片ID號碼等必要資訊，並將iPhone頂端靠在卡片上，直到螢幕上出現「已加入卡片」為止，即可將卡片內的餘額、押金，甚至是購買的通勤方案都轉移到iPhone裡的數位卡片中，並且隨時透過Apple Pay儲值，不再怕搞丟卡片，或是下次旅遊總是忘記帶上次買的實體卡。

除了在iPhone上可使用，Apple Watch也支援，不過一次只能在一個裝置的「錢包」App中擁有一張交通卡。你可將交通卡從iPhone轉移至你的Apple Watch，或在換機時轉移到新的iPhone上使用。

當你將符合資格的交通卡，或其他相容的卡片、票卡或鑰匙加入「錢包」後，預設會開啟「快速模式」，透過「快速模式」，搭車或是進出車站時無須喚醒或解鎖裝置，也不用使用Face ID、Touch ID或密碼進行認證，只要往IC卡感應處一放即可，超級方便，搭車途中也會透過通知顯示正在行程中，或是隨時查詢交易紀錄。

可隨時查詢交易紀錄、餘額，也可以透過Apple Pay線上儲值。記者黃筱晴／攝影
可隨時查詢交易紀錄、餘額，也可以透過Apple Pay線上儲值。記者黃筱晴／攝影

日本 鑰匙

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