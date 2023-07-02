日本旅遊用iPhone搭車超方便 新增支援ICOCA 現3大交通卡都能刷

iPhone使用者現在前往日本旅遊又更便利了！繼Suica西瓜卡、PASMO之後，近日iPhone錢包的「交通卡」功能再新增支援由JR西日本公司推出的ICOCA，同樣兼具儲值車票、小額購物功能，且不需要調整地區設定，只要直接打開「錢包」即可快速新增、儲值，立即使用。

如果以前已經有購買實體卡片，也可以直接點選「轉出現有卡片」，輸入卡片ID號碼等必要資訊，並將iPhone頂端靠在卡片上，直到螢幕上出現「已加入卡片」為止，即可將卡片內的餘額、押金，甚至是購買的通勤方案都轉移到iPhone裡的數位卡片中，並且隨時透過Apple Pay儲值，不再怕搞丟卡片，或是下次旅遊總是忘記帶上次買的實體卡。

除了在iPhone上可使用，Apple Watch也支援，不過一次只能在一個裝置的「錢包」App中擁有一張交通卡。你可將交通卡從iPhone轉移至你的Apple Watch，或在換機時轉移到新的iPhone上使用。