第一屆500碗／500碗名單出爐！葉怡蘭、唐綺陽、洪愛珠出席活動 齊讚台灣小吃

「台灣小吃輕簡便捷，平易近人，呈現台灣庶民飲食的精采多元，絕對冠絕全球。」飲食作家葉怡蘭出席第一屆500碗頒獎典禮時表示，「500碗列舉數龐大，幾乎完全散開於一碗，真正反映台灣小吃的精神，是多元廣闊的呈現；名單中，不僅高舉老店，也有不斷撞擊產生新的火花，期待每一屆累積的名單經過整合論述，勾勒出台灣大城小鎮的美食面貌。」

500碗是繼質青媒體《500輯》於2021年首創第一份屬於台灣人觀點的美食指南「500盤」之後，再度推出的全新企劃。同樣邀請50位評審，每人選出心目中的10碗，匯集成第一屆500碗得獎店家。評審團廣邀各界名人，相較500盤也增加更多不同的專業類別，除了名廚與美食家，還包括熱愛小吃的藝人、作家與產業工作者。

出席活動的評審之一、被譽為「國師」的唐綺陽笑說，現在巨蟹在太陽，正是討論美食的最好時機；她也認為，評選工作最大的為難之處，在於10碗實在太少；自稱是工作狂，沒時間下廚，「完全依賴小吃活下來。」自謙見不多識不廣，個人推薦名單中就有3間滷味，「可見我的生活輪廓」。

唐綺陽也認為，聯合報系肩負社會責任、社會影響力，讓真正努力的店家被看見，值得肯定；還有更多的遺珠也不要氣餒，努力的好店終會被看見。她也不減幽默性格，希望500碗繼續辦下去，「期待千人千碗，至少要5,000碗。」

作家洪愛珠自詡以「常民觀點」向吃客致敬，「希望因為名單的加持，能讓店家更長久經營。」她認為，小吃是最民主、常民的選擇，每個人都可以開心享受，是台灣人共同的風景，「它滋潤了每個人的生活，但卻很少被放大討論。」藉著500碗的頒獎，她期許能讓這份辛苦的工作，有更多傳承願意加入。

業怡蘭也感性的表示，感謝小吃在長久的歲月中相伴，「我是被台南小吃養大的，大部分台灣人也是被小吃養大的」，「小吃正是生活迷人的所在。」唐綺陽也認為，名單中有不少老店入榜，被大家看到之餘，也期待更多二代、三代願意接手，「能一直守著我們曾經擁有的美好。」 唐綺陽期許500碗一直辦下去，「期待千人千碗，至少要5,000碗。」。圖／500輯攝影團隊提供 500碗頒獎典禮圓滿落幕。圖／500輯攝影團隊提供 作家洪愛珠自詡以「常民觀點」向吃客致敬，她認為，小吃是台灣人共同的風景。圖／500輯攝影團隊提供