快訊

一晚捕捉400隻綠鬣蜥幼體 網友驚呼太嚇人：怎麼可以這麼多

11年前黑澀會美眉上節目揭「黑人一行為」 小S直呼：不覺得很噁嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第一屆500碗／500碗名單出爐！葉怡蘭、唐綺陽、洪愛珠出席活動 齊讚台灣小吃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
評審之一、飲食作家葉怡蘭出席第一屆500碗頒獎典禮。圖／500輯攝影團隊提供
評審之一、飲食作家葉怡蘭出席第一屆500碗頒獎典禮。圖／500輯攝影團隊提供

「台灣小吃輕簡便捷，平易近人，呈現台灣庶民飲食的精采多元，絕對冠絕全球。」飲食作家葉怡蘭出席第一屆500碗頒獎典禮時表示，「500碗列舉數龐大，幾乎完全散開於一碗，真正反映台灣小吃的精神，是多元廣闊的呈現；名單中，不僅高舉老店，也有不斷撞擊產生新的火花，期待每一屆累積的名單經過整合論述，勾勒出台灣大城小鎮的美食面貌。」

500碗是繼質青媒體《500輯》於2021年首創第一份屬於台灣人觀點的美食指南「500盤」之後，再度推出的全新企劃。同樣邀請50位評審，每人選出心目中的10碗，匯集成第一屆500碗得獎店家。評審團廣邀各界名人，相較500盤也增加更多不同的專業類別，除了名廚與美食家，還包括熱愛小吃的藝人、作家與產業工作者。

出席活動的評審之一、被譽為「國師」的唐綺陽笑說，現在巨蟹在太陽，正是討論美食的最好時機；她也認為，評選工作最大的為難之處，在於10碗實在太少；自稱是工作狂，沒時間下廚，「完全依賴小吃活下來。」自謙見不多識不廣，個人推薦名單中就有3間滷味，「可見我的生活輪廓」。

唐綺陽也認為，聯合報系肩負社會責任、社會影響力，讓真正努力的店家被看見，值得肯定；還有更多的遺珠也不要氣餒，努力的好店終會被看見。她也不減幽默性格，希望500碗繼續辦下去，「期待千人千碗，至少要5,000碗。」

作家洪愛珠自詡以「常民觀點」向吃客致敬，「希望因為名單的加持，能讓店家更長久經營。」她認為，小吃是最民主、常民的選擇，每個人都可以開心享受，是台灣人共同的風景，「它滋潤了每個人的生活，但卻很少被放大討論。」藉著500碗的頒獎，她期許能讓這份辛苦的工作，有更多傳承願意加入。

業怡蘭也感性的表示，感謝小吃在長久的歲月中相伴，「我是被台南小吃養大的，大部分台灣人也是被小吃養大的」，「小吃正是生活迷人的所在。」唐綺陽也認為，名單中有不少老店入榜，被大家看到之餘，也期待更多二代、三代願意接手，「能一直守著我們曾經擁有的美好。」

唐綺陽期許500碗一直辦下去，「期待千人千碗，至少要5,000碗。」。圖／500輯攝影團隊提供
唐綺陽期許500碗一直辦下去，「期待千人千碗，至少要5,000碗。」。圖／500輯攝影團隊提供
500碗頒獎典禮圓滿落幕。圖／500輯攝影團隊提供
500碗頒獎典禮圓滿落幕。圖／500輯攝影團隊提供
作家洪愛珠自詡以「常民觀點」向吃客致敬，她認為，小吃是台灣人共同的風景。圖／500輯攝影團隊提供
作家洪愛珠自詡以「常民觀點」向吃客致敬，她認為，小吃是台灣人共同的風景。圖／500輯攝影團隊提供

第一屆【500碗2023】特別報導

【500碗2023】：官網

【500碗2023】：完整得獎名單

【500碗2023】：50個評審的小吃記憶

第一屆500碗THE 500 BOWLS AWARD 2023

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜Asahi Super Dry 朝日啤酒

指定用車｜SUZUKI 台鈴工業

協力夥伴｜全聯福利中心、元太科技

金融夥伴｜永豐銀行

贊助夥伴｜丸莊醬油、台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小吃 美食

延伸閱讀

唐綺陽預言又中 「週二前八卦爆棚」大牙踢爆陳建州

唐綺陽星座運勢週報：八卦翻車事件延燒！天蠍感情運旺 處女谷底翻身

演藝圈性騷爆不停！唐綺陽預告下一波「八卦爆棚」時間點

黃子佼反問她難道沒秘密？唐綺陽驚他「內心黑暗噴發」

相關新聞

今夏百貨最美空間展 新光三越攜手藝術家陳普共創「夜光森林」

以實際行動長期支持台灣在地藝術家、將美學融入百貨空間的新光三越，今夏藝術空間展攜手知名藝術家陳普Pu Chen，以夏日大...

第一屆500碗／獲7碗奪魁 彰化「泉焢肉飯」實至名歸

第一屆「500」碗比賽，全台共有441間小吃入選，彰化「泉焢肉飯」獲7碗奪魁，北門口肉圓奪3碗，另杉行碗粿、素珠芋丸、福...

第一屆500碗／「福德涼麵」獲頒「Uber Eats優食獎」　眾多得獎台灣小吃店家都能點

第一份在地觀點的全台小吃新指南「500碗」，今天（6月27日）舉辦第一屆頒獎典禮並公布完整得獎名單，本屆合作夥伴Uber...

最潮辣媽蕾哈娜 挺孕肚拍男裝廣告秀LV新包

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）上週甫於巴黎男裝周上發表新任男裝創意總監「菲董」菲瑞威廉斯（Pharre...

曾愷玹戴上億蕭邦珠寶就怕跌倒 秀天后偶像的設計圓夢

坎城影展官方合作夥伴蕭邦（Chopard），自1998年開始贊助這項影壇盛事之外，更為登上紅毯的電影明星打造各式各樣華麗...

第一屆500碗／「美味堂」人氣油雞系列獲頒「全聯在家好食獎」　輕鬆享用好滋味

第一份在地觀點的全台小吃新指南「500碗」，今天（6月27日）舉辦第一屆頒獎典禮並公布完整得獎名單，現場也頒發特別獎「全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦