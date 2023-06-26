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限時3天！漢堡王「安格斯牛肉堡」買1送1 4種口味可選
「漢堡王」的「安格斯牛肉堡買1送1」又來了！日前舉辦一日限時優惠活動，卻因供應不足而遭網友批評的漢堡王，自6月28日起，連續3日再度推出「安格斯牛肉堡買1送1」的優惠促銷，4種口味均可適用。同時還將推出「加1元多1片肉」、「黑醬系列新品」等不同方案。
漢堡王於6月8日限時舉辦安格斯牛肉堡系列的買1送1優惠，活動當日卻因為訂單爆量4倍，造成許多分店供應不足，引發網友批評。為了滿足消費者，漢堡王將再於6月28日至6月30日期間，連3天推出「安格斯牛肉堡系列」買1送1的優惠，包括「黑醬安格斯牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡」等4種口味均享買1送1，每套145元，口味可混搭，每人限購2套，並可於6月24日起於官網預訂。業者也表示，本次除了加量備貨外，也提前開放預定，確保民眾都買得到。
除此之外，漢堡王自7月4日至9月4日期間，也限時推出「黑醬系列」，以香濃黑胡椒醬搭配不同肉品，推出「黑醬安格斯牛肉堡」、「黑醬雙層安格斯牛肉堡」、「黑醬烤腿堡」、「黑醬雙層烤腿堡」等4種品項，單點105～175元，套餐150～220元不等。
針對早起的民眾，7月4日至7月31日期間，凡購買豬肉早餐系列指定品項（雙層豬肉起司蛋堡、火腿豬肉蛋堡、花生香豬蛋堡、莫札瑞拉起司豬堡），加價1元就可多1片香豬肉片，讓民眾輕鬆升級。
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