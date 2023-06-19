Superga聯名電影「Barbie」小白鞋 大玩夢幻芭比粉設計好欠買！

由瑪格羅比（Margot Robbie）跟萊恩葛斯林（Ryan Gosling）共同主演的真人版「Barbie」電影，還沒上映，就受到網友的熱議。所以義大利國民鞋Superga就和電影「Barbie」跨界合作，以品牌經典小白鞋為基礎，融入夢幻芭比粉、夏日風格圖騰，誕生了超欠買的鞋款設計。

Superga與Barbie聯名系列，以2750帆布小白鞋為基底，印上芭比娃娃的夏日風格圖案，如溜冰鞋、沙灘玩具、棕櫚樹、火鶴、冰淇淋、星星、心形以及粉紅色調的電影Logo。除了側面的品牌布標以明亮的芭比粉紅色取代，鞋墊與鞋後跟的橡膠片皆加入Barbie的標誌，為這系列帶來更完整的芭比風格。另外還有維持了小白鞋外觀，但在鞋側印上繽紛的彩虹雲朵icon，再加上芭比色鞋眼釦，呈現出對比強烈裝飾效果。甚至配備了3個有趣且色彩豐富的芭比娃娃主題金屬鞋帶扣，可隨著心情變換搭配。

除了Superga有Barbie聯名之外，近期K-SWISS也利用經典鞋款，找來紐約時尚品牌Engineered Garments共同合作，打造出Classic GT經典復古鞋。對Engineered Garments創辦人兼設計總監的Daiki Suzuki來說，K-SWISS的網球鞋就是他年少記憶的一部分。因此他在聯名鞋保留了K-SWISS原型輪廓和一側的D型金屬鞋帶環，並加入Engineered Garments特有的粗獷簡約風格，以最受喜愛的不對稱式設計為主軸，揉合細軟皮革與麂皮材質拼接，來向他最愛80年代的經典致敬。

Superga與Barbie聯名系列2750 Pattern鞋，2,380元。圖／Superga提供

Superga與Barbie聯名系列2750 Pins鞋，2,680元。圖／Superga提供

K-SWISS聯名Engineered Garments系列Classic GT經典復古鞋，5,980元。圖／K-SWISS提供