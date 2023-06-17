百達翡麗2023鐘錶藝術大展 演繹鐘錶史與品牌精髓

史上最大規模的藝術錶展

繼2012杜拜、2013慕尼黑、2015倫敦、2017紐約、2019新加坡，第六屆鐘錶藝術大展（Watch Art Grand Exhibition）於6月10日至6月25日在東京都新宿區的住友大廈三角廣場（Sumitomo Sankaku Hiroba）璀璨登場。

十一年前，百達翡麗開始推出鐘錶藝術大展，「免費」開放參觀，鼓勵民眾近距離欣賞時計佳作，領略繁複工藝，來感受品牌的歷史傳承與製錶理念。五屆下來總計吸引了約16.5萬名觀眾。

藉由這次展出大家可以完整認識百達翡麗這個品牌，組成品牌有四個要素：總廠、日內瓦沙龍專賣店、博物館、頂級藝術品，這次以史上最大、兩千五百平方米的空間，完整呈現四項要素，展出超過400隻手錶及100隻歷史精品，以及專為日本巿場推出六款限量錶款。

喜歡手錶、喜歡鐘錶歷史、喜歡百達翡麗的人，千萬不要錯過這場「最後一個由家族持有的日內瓦製錶商」打造的世界。

歷史、技術、情懷兼顧的各個展區

˙「劇場亭」、「拿破崙室」、「公園與花鐘」、「書店區」

這次展覽所在地的「三角廣場」是鬧中取靜的好所在，近在咫尺的新宿站是全日本最繁忙的車站，而會場挑高25公尺、玻璃頂部，全場開闊、充滿自然光線，完全符合這個恢宏的藝術錶展。

「劇場亭」、「拿破崙室」、「公園與花鐘」主要都是希望重現與複製出日內瓦與品牌日內瓦沙龍專賣店的情懷。以日內瓦街道與巿內湖畔24小時實景影片襯托的「公園與花鐘」，讓人一走近入口就心曠神怡。「拿破崙室」在帝政風格的裝潢下，坐在芥末黃的絲絨沙發上，望著有療癒作用的湖景影片，相當享受。「劇場亭」則是不間斷播放品牌故事的歷史影片，從1845年商人百達先生和工匠翡麗先生相遇開始說起。「書店區」則有品牌相關書籍，以及筆記本、紙膠帶等文具，供忠誠粉絲選購。

˙「現行產品區」

有八大系列、一百六十個不同的線上錶款，包括超熱賣的金鷹（Nautilus）與海底探險家（Aquanaut）兩個系列。這大概也是全球唯一可以看到完整腕錶系列的機會。不像有些店家常常缺貨到櫥窗只剩袖扣等周邊商品可以展示。

˙「博物館區」與百達翡麗博物館館長專訪

這次展覽從百達翡麗博物館挑選了190件珍藏，送來東京展出。包括十六至十九世紀初、非品牌的「古董時計系列」。還有品牌所屬的「百達翡麗時計系列」藏品，比方世上首枚萬年曆腕錶。

溫文儒雅的百達翡麗博物館館長Peter Friess分享了兩個必看的品項。第一個是錶冠懷錶，是當年翡麗先生親手打造的珍品，他在巴黎博覽會拿給百達先生看，促成了兩人合作，日後才誕生了百達翡麗這個品牌。之後轉化成百達翡麗著名的「無鑰匙上鍊」系統，以前的懷錶都是需要鑰匙，插在機芯上面轉、幫它上發條，百達翡麗調整成不用鑰匙、用「錶冠（龍頭）」去轉動。

第二個是在1851年倫敦萬國博覽會展出時，展示及出售給英國維多利亞女王的藍色琺瑯金懷錶，錶冠上飾有美麗的皇室皇冠，女王還曾經把它當作胸針使用。之後女王也指定了百達翡麗作為英國王室的腕錶供應商。

另外他也推薦十九世紀針對中國市場所做的、鑲有美麗珍珠的多款懷錶。當年日內瓦工匠非常聰明，他們賣給客人不單單一只錶、而是賣一對錶。他們會在錶上繪畫，而且是鏡面，一隻懷錶的人物看向左側、而另一隻懷錶的人物則是看右側，所以有了這一系暱稱為『成雙成對』的錶款。

詢問館長如何增加館內收藏？透過拍賣會嗎？ 他說他每年需要花很多時間、調研數百種拍賣型錄，「但我們現在也不太去拍賣會競標」，因為很多人都知道他們在找什麼，「我幾乎認識這個領域的每位收藏家，我直接去找這些人，有時候會花上好幾年協商，偶爾會碰到收藏家願意把藏品讓給博物館」，這些藏家也都很引以為榮之前自己的藏品被百達翡麗博物館收入，象徵品味的認可。

至於館長的最愛藏品？「這個問題有太多人問過我了，對我來說太困難了！也太冒險了！」他說，「我得確有最愛」，而這整個展覽恰好是「五百年的鐘錶史」，每一件都值得觀眾好好地欣賞。

˙「珍稀工藝區」、「歷史藏家區」與「日本藏家區」

「珍稀工藝區」呈現了品牌多年來保存的稀有手工藝，如：微繪琺瑯、掐絲琺瑯、人手精雕、微型木鑲嵌及寶石鑲嵌。這次特別為日本市場展出約40件獨一時計及限量作品，如圓頂座鐘、桌鐘、懷錶和腕錶，有繪著撐紙傘和服美女及東京市景的座鐘、閃閃發光的富士山與火車的懷錶，最驚人的是由1000片、53種不同材質顏色的細木片鑲嵌而成的面盤的「武士的肖像」懷錶。

「歷史藏家區」有多款來自歐洲王公貴族當年訂購的百達翡麗金懷錶，錶殼都繪有大人物們的家徽。「日本藏家區」是為了這次而借展，錶盤多半都有美麗的日本文化風情圖像，如全套不同款武士造型的腕錶。

˙「製錶區」、「問錶區」、「製造區」

百達翡麗的特色是屬於「全線製錶廠」，從設計、研發、量產的每一個部分都是親力親為，十八個不同的機芯底座延伸出五十五種不同的機芯，每年超過一千五百萬個零件，這些所有肉眼看得到與看不到的元件都會出現在這幾個展廳。 也可以藉由跟現場製錶師互動，了解百達翡麗的機芯、結構、運作原理。

喜歡機芯的朋友，這裡有一整面牆的機芯可以細細研究，還有可供翻面的展示，正面、背面看個清楚。對問錶有興趣的人，也可以藉由特別製作的影片領略各種機械聲音（問錶、大自鳴、鬧鈴）之美。

˙「複雜功能區」

過去複雜功能錶，店家是不會展示，需要填寫申請書才有機會購買，這次難得可以近距離欣賞到三款傑作。

第一款Calibre 89懷錶。也來東京觀展的鐘錶專家劉必祥分析，1989年品牌近代第一次做這種超級複雜功能懷錶的開端，那個時候剛好是「石英革命」之後，很多機械錶的公司倒閉，百達翡麗想要建立「人手、機械、製錶」的價值，所以做了有三十三種功能89懷錶。當時幾乎沒有人在做這類超級複雜功能的懷錶，篤信技術的前任總裁有先見之明，證明了品牌的價值，還有技術的實力，

第二款Star Calibre 2000懷錶。2000年時製造，有二十一種功能，加了一個更進化的星空圖。星空圖以前比較會出現在教堂的鐘塔上，百達翡麗拿來用在懷錶上，

第三款Grandmaster Chime 2014手錶。這是2014年出的175週年紀念款，現在的型號叫6300，有二十種複雜功能，有鬧鈴、日期報時（用三問的方式跟你講現在的時間）。大家或許覺得二十種、怎麼比以前三十三種少？要知道，懷錶體積大、容易收納複雜功能，腕錶相對體積細小、難度很高。

總裁專訪：懷抱熱誠，聚焦有傳承的創新

百達翡麗總裁、家族第四代接班人泰瑞斯登（Thierry Stern）個性開朗風趣，會場上可以看到他熱絡地跟各地來藏家、專業人士互動，開幕晚會中還穿著訂製的日本職人外袍到處敬酒。而談及製錶本業時，則是滿滿的大氣與熱忱。

這次為何選在東京舉辦藝術錶展？「因為有很好吃的壽司！」笑聲之後他解釋，日本是百達翡麗非常重要的市場，而且日本人很懂得欣賞各種工藝技術之美，所以非常值得在此舉辦。

談到疫情的影響。他表示，其實衝擊沒有那麼嚴重，百達翡麗也趁機做一些平常沒時間做的研究調查等項目，雖然也曾短期關店，但業績很快就恢復了。「所以沒有這麼毀滅性的傷害」。

當前熱門的AI議題對品牌會有影響嗎？他認為應該不會，因為人工智慧是模仿與融合已經存在的事物，而百達翡麗的團隊是創造新事物，「模仿就不是百達翡麗會做的事」。或許未來有可能讓局部的生產製造跟AI結合，可是並不改變手錶本來手工製造的邏輯、樣貌與美好。「AI可能是個類似電腦的工具，但絕不是我的腦袋和夢想」。

每次被問及核心價值、使命與願景這類的問題，總裁的答案永遠是「懷抱熱忱與知識」，「我們這個家族企業滿懷熱忱的部分是『製錶』，而不是賺錢或經商」。家族的熱忱是針對每個世代做出漂亮的機芯，完美的錶殼，而這時候的核心價值是知識，如何做出美好機芯、錶殼、錶鍊的知識。

他回憶年輕入行時，跟著製錶師、拋光師、鑽石鑲嵌師…，認真學習每個環節。「如果你想經營好家族企業，你必須真心熱愛與享受這整個過程」，所有的努力都是為了品質 ，因為顧客花了很多錢投資百達翡麗的產品，至少要做到堅持手錶的品質。百達翡麗是個熱愛所做事業的家族企業，永遠聚焦在產品，而不是獲利優先。

很多人也問過他，又沒有這麼多錶可以賣，為何要花這麼多時間、心力、金錢舉辦展覽？還免費入場？「展覽無關商業行為，完全是passion event」。而且每次他都憚精竭慮地為展覽挑選作品：

第一類是非常脆弱的博物館的藏品，但又必須帶一些出來完成展覽的歷史感，百達翡麗的歷史藏品展示在鐘錶史上各種發行與第一（如：萬年曆腕錶等），藉著這些收藏品來跟民眾達到教育的功能。

第二類完整全系列產品，全球沒有任何代理商或錶店能夠擁有或展示所有百達翡麗的產品。「如果有這樣一個展覽，當然要把當下所有的產品都陳列出來，讓喜歡鐘錶的人們看到全貌」。

第三類創新系列，百達翡麗若要推出新款，不會只在顏色或外觀上稍作變化，「因為日本是非常懂鐘錶知識的市場，所以這次我們推出兩款新機芯，通常一個就夠了，但日本真的很懂得欣賞」。背後是品牌必須熟悉市場，根據市場需求來判斷與調整。

「當年我剛加入公司，我父親交代我的第一個件事就是你必須去旅行、去了解你的客戶」如此就有機會深刻認識其他國家與文化，尤其瑞士是個小國，更必須走出去了解這個世界，「我父親也是永遠在旅行」。

這些年來，他旅行、跟人見面、傾聽客戶與代理商的心聲，都會得到如何繼續創新的回饋。他從過去找出最好的元素，也加入一些創新的成分。「別模仿，你必須創作出你自己的藝術」，簡言之，「有所傳承的創新」是他一路以來的堅持。

那藝術錶展的下一站會在哪？「展覽花很多時間、心力、金錢，我們必須很務實地調研，下一個地方會在歐洲，如果你喜歡義大利麵和披薩，就會是個好地方。」

藏家觀展心得：每個都想要！

台灣是一個非常成熟的鐘錶市場，大家對頂級複雜功能的認識非常深入，有很多口袋深的藏家。這次也有不少人特別飛到東京參觀錶展。

台灣最具國際知名度的年輕收藏家Zach：「這次展覽我看到很多新東西，因為今年四月的百達翡麗『年度藏家晚宴』我沒去，所以很多新發表的錶我就沒看到，很高興這次都有陳列出來！規模比上一屆新加坡大很多，環境很寬敞舒適。我很喜歡。」那對什麼產品有興趣？「不用講！全部都想要！」可惜這次日本限定款、外國人不能買，其他新款他再找機會預訂。

Zach獨鍾「功能」，另一位年輕收藏家Jeffery則對「珍稀工藝」讚譽有加。「我最喜歡的是那個「武士的肖像」懷錶，融合日本文化，我覺得很棒。他們都花很多時間研發這些融合在地文化的限量款。這種和當地文化的結合，也是我覺得錶展最值得來看的地方」。此外，「能親眼看到『當代琺瑯大師』Anita Porchet介紹自己的作品，非常感動！大師本人非常害羞，但她內心豐富的一面都表達在她的作品裡了！」

參加過多次百達翡麗藝術錶展的鐘錶專家劉必祥認為，這次最珍貴之處就是超級複雜功能區內、問錶教學的影片，「他告訴你、你要怎麼聽，先告訴你幾點幾分、然後開始敲聲音，教你如何學著聽各種聲音，像我懂得聽三問、大自鳴，但我還真不知道日期怎麼聽？！」

「喜歡手錶的人，要來看！喜歡整個手錶歷史的人，更要來看！」，因為不用去日內瓦博物館就能看到，而且博物館門票很貴，藝術錶展還免費。等於是讓民眾「跟著百達翡麗的歷史去了解整個鐘錶歷史」。

這個華麗豐富又耗費鉅資的展覽卻不收門票，顯見百達翡麗不是以商業利益為導向的品牌，熱忱與專注都聚焦在產品上，值得大家的敬佩。

2023東京限量版，四十六款，每款限量不同，全都只能在日本銷售。

5308P-010 追針計時碼錶（2023新機芯之一）

這款機芯多加了一個「追針」的「計時碼錶」，一般計時碼錶上面只有一根秒針，但這個多了一根秒針，等於可同時計算兩個運動中的物體。這次搭配的鮭魚色面盤也是百達翡麗罕見的顏色。

5330G-010 有日期的世界時區（2023新機芯之二）

以機芯來說，這款厲害在它是第一個「有日期」的「世界時區」功能，以前的「世界時區」功能都沒有日期顯示，利用十點鐘的位置的按鈕來調整，以十二點鐘的位置來顯示城市時間與日期。紫色面盤也是少見的顏色。

5531R-014 世界時間三問腕錶，這個型號本來就有，但為了藝術展在日本舉行，所以把琺瑯面盤換成東京都的街道圖，世界時區的功能的名稱就換成Tokyo紅色英文字。

天藍色的6127G-010與淺紫色的7127G-010，是一大一小的對錶。以保守經典的百達翡麗來說，也是少見鮮豔顏色。

7121/200G-010月相女錶。主要是換了新面盤，以前是藍色面盤，這次是灰褐色面盤，還有以前周邊鑲兩圈鑽，現在是雪花鑲嵌版本。其他四十隻就全都是武士、山水、和服美女等等日本風情的藝術面盤。。

如果你想去： 百達翡麗2023年東京鐘錶藝術大展 展覽地點：東京都新宿區的住友大廈三角廣場（Sumitomo Sankaku Hiroba） 展覽日期：2023年6月10日至6月25日，免費入場。