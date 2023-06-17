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百達翡麗2023鐘錶藝術大展 演繹鐘錶史與品牌精髓

聯合報／ 錢欽青
鎮館之寶Calibre 89懷錶。1989年品牌近代第一次做這種超級複雜功能懷錶的開端，高達三十三種功能。圖：百達翡麗提供。
鎮館之寶Calibre 89懷錶。1989年品牌近代第一次做這種超級複雜功能懷錶的開端，高達三十三種功能。圖：百達翡麗提供。

史上最大規模的藝術錶展

繼2012杜拜、2013慕尼黑、2015倫敦、2017紐約、2019新加坡，第六屆鐘錶藝術大展（Watch Art Grand Exhibition）於6月10日至6月25日在東京都新宿區的住友大廈三角廣場（Sumitomo Sankaku Hiroba）璀璨登場。

十一年前，百達翡麗開始推出鐘錶藝術大展，「免費」開放參觀，鼓勵民眾近距離欣賞時計佳作，領略繁複工藝，來感受品牌的歷史傳承與製錶理念。五屆下來總計吸引了約16.5萬名觀眾。

藉由這次展出大家可以完整認識百達翡麗這個品牌，組成品牌有四個要素：總廠、日內瓦沙龍專賣店、博物館、頂級藝術品，這次以史上最大、兩千五百平方米的空間，完整呈現四項要素，展出超過400隻手錶及100隻歷史精品，以及專為日本巿場推出六款限量錶款。

喜歡手錶、喜歡鐘錶歷史、喜歡百達翡麗的人，千萬不要錯過這場「最後一個由家族持有的日內瓦製錶商」打造的世界。

歷史、技術、情懷兼顧的各個展區

˙「劇場亭」、「拿破崙室」、「公園與花鐘」、「書店區」

這次展覽所在地的「三角廣場」是鬧中取靜的好所在，近在咫尺的新宿站是全日本最繁忙的車站，而會場挑高25公尺、玻璃頂部，全場開闊、充滿自然光線，完全符合這個恢宏的藝術錶展。

「劇場亭」、「拿破崙室」、「公園與花鐘」主要都是希望重現與複製出日內瓦與品牌日內瓦沙龍專賣店的情懷。以日內瓦街道與巿內湖畔24小時實景影片襯托的「公園與花鐘」，讓人一走近入口就心曠神怡。「拿破崙室」在帝政風格的裝潢下，坐在芥末黃的絲絨沙發上，望著有療癒作用的湖景影片，相當享受。「劇場亭」則是不間斷播放品牌故事的歷史影片，從1845年商人百達先生和工匠翡麗先生相遇開始說起。「書店區」則有品牌相關書籍，以及筆記本、紙膠帶等文具，供忠誠粉絲選購。

˙「現行產品區」

有八大系列、一百六十個不同的線上錶款，包括超熱賣的金鷹（Nautilus）與海底探險家（Aquanaut）兩個系列。這大概也是全球唯一可以看到完整腕錶系列的機會。不像有些店家常常缺貨到櫥窗只剩袖扣等周邊商品可以展示。

˙「博物館區」與百達翡麗博物館館長專訪

這次展覽從百達翡麗博物館挑選了190件珍藏，送來東京展出。包括十六至十九世紀初、非品牌的「古董時計系列」。還有品牌所屬的「百達翡麗時計系列」藏品，比方世上首枚萬年曆腕錶。

溫文儒雅的百達翡麗博物館館長Peter Friess分享了兩個必看的品項。第一個是錶冠懷錶，是當年翡麗先生親手打造的珍品，他在巴黎博覽會拿給百達先生看，促成了兩人合作，日後才誕生了百達翡麗這個品牌。之後轉化成百達翡麗著名的「無鑰匙上鍊」系統，以前的懷錶都是需要鑰匙，插在機芯上面轉、幫它上發條，百達翡麗調整成不用鑰匙、用「錶冠（龍頭）」去轉動。

第二個是在1851年倫敦萬國博覽會展出時，展示及出售給英國維多利亞女王的藍色琺瑯金懷錶，錶冠上飾有美麗的皇室皇冠，女王還曾經把它當作胸針使用。之後女王也指定了百達翡麗作為英國王室的腕錶供應商。

另外他也推薦十九世紀針對中國市場所做的、鑲有美麗珍珠的多款懷錶。當年日內瓦工匠非常聰明，他們賣給客人不單單一只錶、而是賣一對錶。他們會在錶上繪畫，而且是鏡面，一隻懷錶的人物看向左側、而另一隻懷錶的人物則是看右側，所以有了這一系暱稱為『成雙成對』的錶款。

詢問館長如何增加館內收藏？透過拍賣會嗎？ 他說他每年需要花很多時間、調研數百種拍賣型錄，「但我們現在也不太去拍賣會競標」，因為很多人都知道他們在找什麼，「我幾乎認識這個領域的每位收藏家，我直接去找這些人，有時候會花上好幾年協商，偶爾會碰到收藏家願意把藏品讓給博物館」，這些藏家也都很引以為榮之前自己的藏品被百達翡麗博物館收入，象徵品味的認可。

至於館長的最愛藏品？「這個問題有太多人問過我了，對我來說太困難了！也太冒險了！」他說，「我得確有最愛」，而這整個展覽恰好是「五百年的鐘錶史」，每一件都值得觀眾好好地欣賞。

˙「珍稀工藝區」、「歷史藏家區」與「日本藏家區」

「珍稀工藝區」呈現了品牌多年來保存的稀有手工藝，如：微繪琺瑯、掐絲琺瑯、人手精雕、微型木鑲嵌及寶石鑲嵌。這次特別為日本市場展出約40件獨一時計及限量作品，如圓頂座鐘、桌鐘、懷錶和腕錶，有繪著撐紙傘和服美女及東京市景的座鐘、閃閃發光的富士山與火車的懷錶，最驚人的是由1000片、53種不同材質顏色的細木片鑲嵌而成的面盤的「武士的肖像」懷錶。

「歷史藏家區」有多款來自歐洲王公貴族當年訂購的百達翡麗金懷錶，錶殼都繪有大人物們的家徽。「日本藏家區」是為了這次而借展，錶盤多半都有美麗的日本文化風情圖像，如全套不同款武士造型的腕錶。

˙「製錶區」、「問錶區」、「製造區」

百達翡麗的特色是屬於「全線製錶廠」，從設計、研發、量產的每一個部分都是親力親為，十八個不同的機芯底座延伸出五十五種不同的機芯，每年超過一千五百萬個零件，這些所有肉眼看得到與看不到的元件都會出現在這幾個展廳。 也可以藉由跟現場製錶師互動，了解百達翡麗的機芯、結構、運作原理。

喜歡機芯的朋友，這裡有一整面牆的機芯可以細細研究，還有可供翻面的展示，正面、背面看個清楚。對問錶有興趣的人，也可以藉由特別製作的影片領略各種機械聲音（問錶、大自鳴、鬧鈴）之美。

˙「複雜功能區」

過去複雜功能錶，店家是不會展示，需要填寫申請書才有機會購買，這次難得可以近距離欣賞到三款傑作。

第一款Calibre 89懷錶。也來東京觀展的鐘錶專家劉必祥分析，1989年品牌近代第一次做這種超級複雜功能懷錶的開端，那個時候剛好是「石英革命」之後，很多機械錶的公司倒閉，百達翡麗想要建立「人手、機械、製錶」的價值，所以做了有三十三種功能89懷錶。當時幾乎沒有人在做這類超級複雜功能的懷錶，篤信技術的前任總裁有先見之明，證明了品牌的價值，還有技術的實力，

第二款Star Calibre 2000懷錶。2000年時製造，有二十一種功能，加了一個更進化的星空圖。星空圖以前比較會出現在教堂的鐘塔上，百達翡麗拿來用在懷錶上，

第三款Grandmaster Chime 2014手錶。這是2014年出的175週年紀念款，現在的型號叫6300，有二十種複雜功能，有鬧鈴、日期報時（用三問的方式跟你講現在的時間）。大家或許覺得二十種、怎麼比以前三十三種少？要知道，懷錶體積大、容易收納複雜功能，腕錶相對體積細小、難度很高。

總裁專訪：懷抱熱誠，聚焦有傳承的創新

百達翡麗總裁、家族第四代接班人泰瑞斯登（Thierry Stern）個性開朗風趣，會場上可以看到他熱絡地跟各地來藏家、專業人士互動，開幕晚會中還穿著訂製的日本職人外袍到處敬酒。而談及製錶本業時，則是滿滿的大氣與熱忱。

這次為何選在東京舉辦藝術錶展？「因為有很好吃的壽司！」笑聲之後他解釋，日本是百達翡麗非常重要的市場，而且日本人很懂得欣賞各種工藝技術之美，所以非常值得在此舉辦。

談到疫情的影響。他表示，其實衝擊沒有那麼嚴重，百達翡麗也趁機做一些平常沒時間做的研究調查等項目，雖然也曾短期關店，但業績很快就恢復了。「所以沒有這麼毀滅性的傷害」。

當前熱門的AI議題對品牌會有影響嗎？他認為應該不會，因為人工智慧是模仿與融合已經存在的事物，而百達翡麗的團隊是創造新事物，「模仿就不是百達翡麗會做的事」。或許未來有可能讓局部的生產製造跟AI結合，可是並不改變手錶本來手工製造的邏輯、樣貌與美好。「AI可能是個類似電腦的工具，但絕不是我的腦袋和夢想」。

每次被問及核心價值、使命與願景這類的問題，總裁的答案永遠是「懷抱熱忱與知識」，「我們這個家族企業滿懷熱忱的部分是『製錶』，而不是賺錢或經商」。家族的熱忱是針對每個世代做出漂亮的機芯，完美的錶殼，而這時候的核心價值是知識，如何做出美好機芯、錶殼、錶鍊的知識。

他回憶年輕入行時，跟著製錶師、拋光師、鑽石鑲嵌師…，認真學習每個環節。「如果你想經營好家族企業，你必須真心熱愛與享受這整個過程」，所有的努力都是為了品質 ，因為顧客花了很多錢投資百達翡麗的產品，至少要做到堅持手錶的品質。百達翡麗是個熱愛所做事業的家族企業，永遠聚焦在產品，而不是獲利優先。

很多人也問過他，又沒有這麼多錶可以賣，為何要花這麼多時間、心力、金錢舉辦展覽？還免費入場？「展覽無關商業行為，完全是passion event」。而且每次他都憚精竭慮地為展覽挑選作品：

第一類是非常脆弱的博物館的藏品，但又必須帶一些出來完成展覽的歷史感，百達翡麗的歷史藏品展示在鐘錶史上各種發行與第一（如：萬年曆腕錶等），藉著這些收藏品來跟民眾達到教育的功能。

第二類完整全系列產品，全球沒有任何代理商或錶店能夠擁有或展示所有百達翡麗的產品。「如果有這樣一個展覽，當然要把當下所有的產品都陳列出來，讓喜歡鐘錶的人們看到全貌」。

第三類創新系列，百達翡麗若要推出新款，不會只在顏色或外觀上稍作變化，「因為日本是非常懂鐘錶知識的市場，所以這次我們推出兩款新機芯，通常一個就夠了，但日本真的很懂得欣賞」。背後是品牌必須熟悉市場，根據市場需求來判斷與調整。

「當年我剛加入公司，我父親交代我的第一個件事就是你必須去旅行、去了解你的客戶」如此就有機會深刻認識其他國家與文化，尤其瑞士是個小國，更必須走出去了解這個世界，「我父親也是永遠在旅行」。

這些年來，他旅行、跟人見面、傾聽客戶與代理商的心聲，都會得到如何繼續創新的回饋。他從過去找出最好的元素，也加入一些創新的成分。「別模仿，你必須創作出你自己的藝術」，簡言之，「有所傳承的創新」是他一路以來的堅持。

那藝術錶展的下一站會在哪？「展覽花很多時間、心力、金錢，我們必須很務實地調研，下一個地方會在歐洲，如果你喜歡義大利麵和披薩，就會是個好地方。」

藏家觀展心得：每個都想要！

台灣是一個非常成熟的鐘錶市場，大家對頂級複雜功能的認識非常深入，有很多口袋深的藏家。這次也有不少人特別飛到東京參觀錶展。

台灣最具國際知名度的年輕收藏家Zach：「這次展覽我看到很多新東西，因為今年四月的百達翡麗『年度藏家晚宴』我沒去，所以很多新發表的錶我就沒看到，很高興這次都有陳列出來！規模比上一屆新加坡大很多，環境很寬敞舒適。我很喜歡。」那對什麼產品有興趣？「不用講！全部都想要！」可惜這次日本限定款、外國人不能買，其他新款他再找機會預訂。

Zach獨鍾「功能」，另一位年輕收藏家Jeffery則對「珍稀工藝」讚譽有加。「我最喜歡的是那個「武士的肖像」懷錶，融合日本文化，我覺得很棒。他們都花很多時間研發這些融合在地文化的限量款。這種和當地文化的結合，也是我覺得錶展最值得來看的地方」。此外，「能親眼看到『當代琺瑯大師』Anita Porchet介紹自己的作品，非常感動！大師本人非常害羞，但她內心豐富的一面都表達在她的作品裡了！」

參加過多次百達翡麗藝術錶展的鐘錶專家劉必祥認為，這次最珍貴之處就是超級複雜功能區內、問錶教學的影片，「他告訴你、你要怎麼聽，先告訴你幾點幾分、然後開始敲聲音，教你如何學著聽各種聲音，像我懂得聽三問、大自鳴，但我還真不知道日期怎麼聽？！」

「喜歡手錶的人，要來看！喜歡整個手錶歷史的人，更要來看！」，因為不用去日內瓦博物館就能看到，而且博物館門票很貴，藝術錶展還免費。等於是讓民眾「跟著百達翡麗的歷史去了解整個鐘錶歷史」。

這個華麗豐富又耗費鉅資的展覽卻不收門票，顯見百達翡麗不是以商業利益為導向的品牌，熱忱與專注都聚焦在產品上，值得大家的敬佩。

2023東京限量版，四十六款，每款限量不同，全都只能在日本銷售。

5308P-010 追針計時碼錶（2023新機芯之一）

這款機芯多加了一個「追針」的「計時碼錶」，一般計時碼錶上面只有一根秒針，但這個多了一根秒針，等於可同時計算兩個運動中的物體。這次搭配的鮭魚色面盤也是百達翡麗罕見的顏色。

5330G-010 有日期的世界時區（2023新機芯之二）

以機芯來說，這款厲害在它是第一個「有日期」的「世界時區」功能，以前的「世界時區」功能都沒有日期顯示，利用十點鐘的位置的按鈕來調整，以十二點鐘的位置來顯示城市時間與日期。紫色面盤也是少見的顏色。

5531R-014 世界時間三問腕錶，這個型號本來就有，但為了藝術展在日本舉行，所以把琺瑯面盤換成東京都的街道圖，世界時區的功能的名稱就換成Tokyo紅色英文字。

天藍色的6127G-010與淺紫色的7127G-010，是一大一小的對錶。以保守經典的百達翡麗來說，也是少見鮮豔顏色。

7121/200G-010月相女錶。主要是換了新面盤，以前是藍色面盤，這次是灰褐色面盤，還有以前周邊鑲兩圈鑽，現在是雪花鑲嵌版本。其他四十隻就全都是武士、山水、和服美女等等日本風情的藝術面盤。。

如果你想去：

百達翡麗2023年東京鐘錶藝術大展

展覽地點：東京都新宿區的住友大廈三角廣場（Sumitomo Sankaku Hiroba）

展覽日期：2023年6月10日至6月25日，免費入場。

展場入口處有美麗的花鐘，重現日內瓦情懷。圖：百達翡麗提供。
展場入口處有美麗的花鐘，重現日內瓦情懷。圖：百達翡麗提供。
百達翡麗總裁泰瑞斯登（Thierry Stern）個性開朗風趣，而談及製錶本業時，則是滿滿的大氣與熱忱。圖：錢欽青拍攝。
百達翡麗總裁泰瑞斯登（Thierry Stern）個性開朗風趣，而談及製錶本業時，則是滿滿的大氣與熱忱。圖：錢欽青拍攝。
「製造區」的翻面裝置可以仔細觀察機芯的兩面細節。圖：百達翡麗提供。
「製造區」的翻面裝置可以仔細觀察機芯的兩面細節。圖：百達翡麗提供。
東京限定款與新機芯之一，5330G-010 有日期的世界時區。以機芯來說，這款厲害在它是第一個「有日期」的「世界時區」功能，以前的「世界時區」功能都沒有日期顯示，利用十點鐘的位置的按鈕來調整，以十二點鐘的位置來顯示城市時間與日期。紫色面盤也是少見的顏色。圖：百達翡麗提供。
東京限定款與新機芯之一，5330G-010 有日期的世界時區。以機芯來說，這款厲害在它是第一個「有日期」的「世界時區」功能，以前的「世界時區」功能都沒有日期顯示，利用十點鐘的位置的按鈕來調整，以十二點鐘的位置來顯示城市時間與日期。紫色面盤也是少見的顏色。圖：百達翡麗提供。
5531R-014 世界時間三問腕錶，這個型號本來就有，但為了藝術展在日本舉行，所以把琺瑯面盤換成東京都的街道圖，世界時區的功能的名稱就換成Tokyo紅色英文字。圖：百達翡麗提供。
5531R-014 世界時間三問腕錶，這個型號本來就有，但為了藝術展在日本舉行，所以把琺瑯面盤換成東京都的街道圖，世界時區的功能的名稱就換成Tokyo紅色英文字。圖：百達翡麗提供。
「博物館區」針對中國市場製作的雙雙對對的懷錶，右邊款。圖：百達翡麗提供。
「博物館區」針對中國市場製作的雙雙對對的懷錶，右邊款。圖：百達翡麗提供。
英國維多利亞女王是百達翡麗史上最有名的客戶與收藏家。
英國維多利亞女王是百達翡麗史上最有名的客戶與收藏家。
百達翡麗總裁泰瑞斯登（Thierry Stern）個性開朗風趣，而談及製錶本業時，則是滿滿的大氣與熱忱。圖：百達翡麗提供。
百達翡麗總裁泰瑞斯登（Thierry Stern）個性開朗風趣，而談及製錶本業時，則是滿滿的大氣與熱忱。圖：百達翡麗提供。
「拿破崙室」目的是重現日內瓦沙龍的景象。圖：百達翡麗提供。
「拿破崙室」目的是重現日內瓦沙龍的景象。圖：百達翡麗提供。
「製錶區」有工匠師示範各種技術環節。圖：百達翡麗提供。
「製錶區」有工匠師示範各種技術環節。圖：百達翡麗提供。
「博物館區」針對中國市場製作的雙雙對對的懷錶，左邊款。圖：百達翡麗提供。
「博物館區」針對中國市場製作的雙雙對對的懷錶，左邊款。圖：百達翡麗提供。
東京限定款與新機芯之二，5308P-010 追針計時碼錶，這款機芯多加了一個「追針」的「計時碼錶」，一般計時碼錶上面只有一根秒針，但這個多了一根秒針，等於可同時計算兩個運動中的物體。這次搭配的鮭魚色面盤也是百達翡麗罕見的顏色。圖：百達翡麗提供。
東京限定款與新機芯之二，5308P-010 追針計時碼錶，這款機芯多加了一個「追針」的「計時碼錶」，一般計時碼錶上面只有一根秒針，但這個多了一根秒針，等於可同時計算兩個運動中的物體。這次搭配的鮭魚色面盤也是百達翡麗罕見的顏色。圖：百達翡麗提供。
唯有藝術鐘錶大展上能夠把百達翡麗目前八大系列所有款式一起看齊全。圖：百達翡麗提供。
唯有藝術鐘錶大展上能夠把百達翡麗目前八大系列所有款式一起看齊全。圖：百達翡麗提供。
當代琺瑯大師Anita Porchet在展場親自介紹自己的作品。圖：錢欽青拍攝。
當代琺瑯大師Anita Porchet在展場親自介紹自己的作品。圖：錢欽青拍攝。
展覽中也看得到各種百達翡麗產品史上的里程碑作品珍藏。圖：百達翡麗提供。
展覽中也看得到各種百達翡麗產品史上的里程碑作品珍藏。圖：百達翡麗提供。
溫文儒雅的百達翡麗博物館館長Peter Friess。圖：錢欽青拍攝。
溫文儒雅的百達翡麗博物館館長Peter Friess。圖：錢欽青拍攝。
百達翡麗2023年東京鐘錶藝術大展上的超級複雜功能腕表Grandmaster Chime。2014年出的175週年紀念款，現在的型號叫6300，有二十種複雜功能。圖：百達翡麗提供。
百達翡麗2023年東京鐘錶藝術大展上的超級複雜功能腕表Grandmaster Chime。2014年出的175週年紀念款，現在的型號叫6300，有二十種複雜功能。圖：百達翡麗提供。
「珍稀工藝區」由1000片、53種不同材質顏色的細木片鑲嵌而成的面盤的「武士的肖像」懷錶，贏得許多藏家的親睞。圖：百達翡麗提供。
「珍稀工藝區」由1000片、53種不同材質顏色的細木片鑲嵌而成的面盤的「武士的肖像」懷錶，贏得許多藏家的親睞。圖：百達翡麗提供。
「珍稀工藝區」有多款日本風情的琺瑯座鐘。圖：百達翡麗提供。
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日本 品牌 博物館

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