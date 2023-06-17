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1,199元日本和牛吃到飽！上村牧場加會員、套餐折百元

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
上村牧場6月19日推出新菜單，加入並出示上村牧場官方Line@畫面，即可享有職人手藝和牛饗宴套餐折100元的優惠。圖／上村牧場提供
上村牧場6月19日推出新菜單，加入並出示上村牧場官方Line@畫面，即可享有職人手藝和牛饗宴套餐折100元的優惠。圖／上村牧場提供

上村牧場主打日本和牛「薩摩牛」燒肉吃到飽，同時提供拉麵、壽司、一品料理等日式餐點。6/19起，將全面升級內用菜單，除了保留原有的人氣食材，另加入多種海鮮、肉品及頂級食材，如「帶骨牛小排」、「天使紅蝦」、「大草蝦」、「生食級干貝」等。

此外，新菜單也提供肉食控5種套餐新選擇，例如最高等級的職人手藝和牛饗宴E套餐1,699元，可享A4以上等級的黑毛和牛薩摩牛吃到飽，還有大草蝦、天使紅蝦、鰻魚、海膽、生食級干貝等頂級食材。如果預算有限，可選擇經典燒肉派對A套餐平日699元，牛、豬、雞、海鮮、蔬菜及甜點等可任意吃到飽，加價100元升級經典燒肉派對B套餐平日799元，可享牛舌、橫膈膜、松阪豬等約100種食材吃到飽。

除了菜單升級，業者也祭出Line@會員優惠，加入並出示上村牧場官方Line@畫面，即可享有職人手藝和牛饗宴套餐折100元，最低可以1,199元+10%品嘗到A4等級以上的日本和牛─薩摩牛、帶骨牛小排、伊比利豬、櫻桃鴨等吃到飽，同時享有不定期的會員活動。

上村牧場所使用的黑毛和牛「薩摩牛」，皆出於日本的自家牧場，從飼料加工、職人飼養和牛、肉品加工到出口一條龍完成。薩摩牛的嫩度與香氣明顯，大理石般美麗的油花、肉汁豐富，油脂中帶有奶油香氣，並曾於2017年第11屆、2022年第12屆的「全國和牛能力共進會」榮獲綜合優勝的最高殊榮。

業者表示，秉持著永續愛護地球的經營策略，店內用餐推動「0廚餘運動」，鼓勵客人愛惜食材，只要該次用餐完食，則每人贈送50元優惠券，可於下次使用。

上村牧場微風北車店

營業時間：10:00~22:00

地址：台北市中正區北平西路3號（微風台北車站2樓）

電話：02-2311-5592

吃到飽 牧場 套餐

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