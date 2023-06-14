全家再推瑪利歐集點換購 集結15款出遊必備好物 問號方塊系列肯定要全包

大小朋友都超愛的經典遊戲角色瑪利歐再度攻佔全家便利商店，即日起至7月25日展開「今夏超酷歐～超級瑪利歐兄弟電影版集點加價購活動」，使用全家會員點數「Fa點」，最低400點+189元起就可以將超級瑪利歐兄弟帶回家，包含日常外出不可少的伸縮票卡夾、環保餐具、零錢包，以及20吋行李箱、大容量摺疊旅行袋、盥洗包等，每一款都實用又可愛，值得全套擁有。此外，6月27日前還可使用Fa點加價換購2.5吋庫巴船、12吋感應音效耀西等多組瑪利歐系列商品，還能以全盈+PAY或My FamiPay進行線上付款並指定取貨日期及店舖，集點換購不用四處奔波。

迎接即將到來的暑假出遊潮，全家這波超級瑪利歐兄弟電影版集點加價購鎖定各式出遊配件、旅行小物，系列商品首推摺疊旅行袋，收納時小巧輕薄，展開則有大容量可放入衣物，共有2款，包含瑪利歐藍色款及蘑菇陶德黃色款，使用Fa點400點+449元或2,000點+399元即可換購1款；同樣有瑪利歐圖樣的20吋行李箱以經典紅色為底色，外觀復古懷舊，內裝還有問號、蘑菇、星星造型布面，可以400點+1,599元或2,000點+1,499元換購，鐵粉必收。而出遊不可少的盥洗包則採夏季清爽配色，包含多個網袋及收納格，不論是貼身衣物或是瓶瓶罐罐都能妥善收好，400點+399元或2,000點+349元可換購。

針對野餐、露營需求，另推薦換購問號方塊造型保冷袋，使用400點+399元或2,000點+349元即可獲得；在家、外出都好用的不鏽鋼杯組也是推薦必收款，包含束口收納袋及四種不鏽鋼杯，印有瑪利歐兄弟、碧姬公主及蘑菇陶德，每組400點+479元或2,000點+429元就能擁有。下雨了還有印有蘑菇、星星、問號方塊圖案的造型直傘為你擋雨，換購價400點+349元或2,000點+299元，全家獨家推出。