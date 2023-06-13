盤點夏季涼拖鞋必備元素！棉花糖配色、Y2K厚底、視覺增高搭出最佳造型

小白鞋無論什麼季節都搭配，鞋櫃裡多幾雙沒問題，但夏日到來不想讓雙腳感到悶熱，又不想讓造型拉遢，挑對涼拖鞋也是很重要的。Dr. Martens與adidas Originals都在這季備妥了包括能視覺增高、Y2K厚底或是棉花糖配色等款式，讓女孩們都能找到合適設計，穿出自信丰采。

Dr. Martens為涼鞋系列再添新成員。其中經典的Blaire系列以鞋面四條橫帶舒適地貼合腳型、並以提供輕鬆穿著及全天舒適感為特點，搭配柔軟Pisa皮革與蠟面加上輕盈EVA材質鋸齒線條鞋底，不僅增強抓地力更讓鞋款極具個性。這系列並承襲招牌黃色車縫線、革命性鞋底及後跟標籤設計，可潮可甜風格，無論上班、假日皆能輕鬆搭配。而Gryphon系列也推出全新清新奶茶色鞋款，鞋面三條寬版橫帶配上搖滾風金屬扣件，可隨時調節鞋子與腳的貼合度，搭載輕量彈性且厚實穩固的Quad鞋底，腳感舒適又輕盈，連戶外活動都能輕鬆應對。

adidas Originals adiSTRP涼鞋，2,890元。圖／adidas Originals提供

而adidas Originals則有山系adiSTRP涼鞋上市，藉復古造型搭配機能設計，可拆卸織帶、調節綁帶功能扣，讓熱愛戶外活動的人也能有型有款。另外Y2K風潮再起，因此品牌還提供翻玩Stan Smith鞋款，延續經典綠尾後跟設計、迷你Box Logo以及側邊透氣孔元素，一體成型的adiFOM Stan Smith穆勒鞋；半包覆鞋面和彈力鞋底維持舒適腳感，圓潤比例鞋頭搭配增高厚底設計，拉長視覺效果。不可錯過的還有全新ADILETTE ESSENTIAL拖鞋，有著寬版、澎潤的三條紋皮革鞋面，搭配加厚鞋底可在走路時包覆雙腳，提供薄荷綠與玫瑰粉，讓人能以可愛風格出遊，輕盈上街。

adidas Originals ADILETTE ESSENTIAL拖鞋，1,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals adiFOM Stan Smith穆勒鞋，2,490元。圖／adidas Originals提供

Dr. Martens Blaire系列涼鞋，5,980元。圖／Dr. Martens提供