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盤點夏季涼拖鞋必備元素！棉花糖配色、Y2K厚底、視覺增高搭出最佳造型

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
小白鞋無論什麼季節都搭配，鞋櫃裡多幾雙沒問題，但夏日到來不想讓雙腳感到悶熱，又不想讓造型拉遢，挑對涼拖鞋也是很重要的。圖／Dr. Martens、adidas Originals提供
小白鞋無論什麼季節都搭配，鞋櫃裡多幾雙沒問題，但夏日到來不想讓雙腳感到悶熱，又不想讓造型拉遢，挑對涼拖鞋也是很重要的。圖／Dr. Martens、adidas Originals提供

小白鞋無論什麼季節都搭配，鞋櫃裡多幾雙沒問題，但夏日到來不想讓雙腳感到悶熱，又不想讓造型拉遢，挑對涼拖鞋也是很重要的。Dr. Martens與adidas Originals都在這季備妥了包括能視覺增高、Y2K厚底或是棉花糖配色等款式，讓女孩們都能找到合適設計，穿出自信丰采。

Dr. Martens為涼鞋系列再添新成員。其中經典的Blaire系列以鞋面四條橫帶舒適地貼合腳型、並以提供輕鬆穿著及全天舒適感為特點，搭配柔軟Pisa皮革與蠟面加上輕盈EVA材質鋸齒線條鞋底，不僅增強抓地力更讓鞋款極具個性。這系列並承襲招牌黃色車縫線、革命性鞋底及後跟標籤設計，可潮可甜風格，無論上班、假日皆能輕鬆搭配。而Gryphon系列也推出全新清新奶茶色鞋款，鞋面三條寬版橫帶配上搖滾風金屬扣件，可隨時調節鞋子與腳的貼合度，搭載輕量彈性且厚實穩固的Quad鞋底，腳感舒適又輕盈，連戶外活動都能輕鬆應對。

adidas Originals adiSTRP涼鞋，2,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals adiSTRP涼鞋，2,890元。圖／adidas Originals提供

而adidas Originals則有山系adiSTRP涼鞋上市，藉復古造型搭配機能設計，可拆卸織帶、調節綁帶功能扣，讓熱愛戶外活動的人也能有型有款。另外Y2K風潮再起，因此品牌還提供翻玩Stan Smith鞋款，延續經典綠尾後跟設計、迷你Box Logo以及側邊透氣孔元素，一體成型的adiFOM Stan Smith穆勒鞋；半包覆鞋面和彈力鞋底維持舒適腳感，圓潤比例鞋頭搭配增高厚底設計，拉長視覺效果。不可錯過的還有全新ADILETTE ESSENTIAL拖鞋，有著寬版、澎潤的三條紋皮革鞋面，搭配加厚鞋底可在走路時包覆雙腳，提供薄荷綠與玫瑰粉，讓人能以可愛風格出遊，輕盈上街。

adidas Originals ADILETTE ESSENTIAL拖鞋，1,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ADILETTE ESSENTIAL拖鞋，1,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals adiFOM Stan Smith穆勒鞋，2,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals adiFOM Stan Smith穆勒鞋，2,490元。圖／adidas Originals提供

Dr. Martens Blaire系列涼鞋，5,980元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens Blaire系列涼鞋，5,980元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens Gryphon系列涼鞋，6,680元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens Gryphon系列涼鞋，6,680元。圖／Dr. Martens提供

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