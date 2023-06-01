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大如50元硬幣 日本櫻桃「「山形紅王」」再叩關
日本櫻桃再叩關！日本山形縣政府知事率團來台推廣山形縣櫻桃新品種「山形紅王」，並邀台灣民眾六月櫻桃產季，前往山形縣採果。
業者表示，台灣櫻桃產量不豐，冬季多半由智利、澳洲、紐西蘭等地進口；而夏季則由美國、加拿大、日本等地進口。其中日本櫻桃又以山形縣產最為知名，例如有「櫻桃之王」美稱的「佐藤錦」；近年又培育的全新品種「山形紅王」，其色澤紅艷、甜度高酸度低、果肉飽滿且厚實，每顆大小都到台幣50元硬幣那麼大；去年首度來台，今年預計供貨20至25萬噸的「山形紅王」櫻桃，滿足夏季的櫻桃市場需求。
「山形紅王推廣會」由山形縣知事吉村美榮子表示，日本最頂級的櫻桃在山形縣，最能代表山形縣的特產就是山形紅王櫻桃；若觀光客到訪山形，清晨可以起個大早，直接殺到櫻桃果園、現場採摘櫻桃、現場品嘗。
JA全農山形營運委員會長折原敬一表示，山形縣擁有豐富的自然資源、美味的食物，以及利用豐富水源釀造的清酒等。其中，櫻桃的產量日本第一，歷經20年以上歲月所培育出的新品種大顆櫻桃「山形紅王」，最大的特色就是它的果實碩大；六月山形就會進入櫻桃的盛產旺季，喜歡品嘗櫻桃的民眾歡迎前往山形縣一探究竟。
「山形紅王」是由山形縣園藝農業研究所以「紅秀峰」為母本進行雜交培育而成，產季在6月下旬至七月下旬，另介紹山形另外兩大名品櫻桃「佐藤錦」與「紅秀峰」之間；「山形紅王」果實普遍位在3L（28-31mm）-4L（31-34mm），比人氣品種「紅秀峰」還要再大上一圈；不僅如此，糖度更可媲美櫻桃之王「佐藤錦」，外觀緊緻飽滿、果肉脆甜爽口；其品選制度嚴格，一但果實大小低於2L（直徑約25-28mm）、或是顏色未達一定紅潤度、外觀上有明顯缺陷等等，皆會被淘汰，無法被稱為「山形紅王」。
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