找不到工作陷憂鬱？網議六大方式助你拋開求職焦慮！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「求職焦慮緩解方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議六種化解求職焦慮的方法。

在現今競爭激烈的大環境下，求職是大多數人都必須面對的挑戰，無論是剛畢業的新鮮人，或是想要轉換跑道的職場老鳥，在求職的路上都可能遇到各種困難和阻礙，而當找工作不順利時，焦慮的情緒便會油然而生、甚至影響到求職者的心理健康。

「與他人交流」吸收反饋更清楚求職目標 「敘舊出遊」有效放鬆身心靈 ▲ 網友熱議六大求職焦慮緩解方式 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「求職焦慮緩解方式」相關話題的討論，可以發現與他人交流並吸收反饋是不少人認為能減緩求職焦慮的方法，網友說道「建議可以找認識的學長姐幫忙，找工作真的學長姐的力量最驚人」、「感激朋友們的關心跟給我的就業方向」，表示陷入求職焦慮時，與其自己胡思亂想、越想越緊張，不如尋求他人指點迷津，此時和朋友交換想法就是很好的方式之一，透過汲取他人的意見來轉換思維，讓自己能從更多元的視角和面向去思考，也許就能更清楚自己的目標是什麼，或者意識到自己需要加強改善的地方在哪裡。

有網友進一步補充，若是社會新鮮人，建議可以多和認識的學長姐請教他們當初投履歷、面試的經驗，以做為實戰的參考，且已經身在職場的學長姐，通常也會有更多職缺相關的資源，說不定能提供求職網以外更多的工作機會。

而「敘舊出遊」也是求職不順陷入低潮時很好的轉換心情方式，網友提及「我覺得待業期間最大的心魔就是時間、待業的壓力及恐懼，說真的與其在家，不如多多出門曬太陽，為的是能夠轉換心情及消除心中的恐懼」、「之前待業快6個月，真的會開始擔心存款、擔心之後工作方向，後來就出去玩玩多認識人，會比較沒那麼焦慮」，認為待業期間適當地放鬆心情也相當重要，以免陷入身心俱疲的惡性循環，因此建議有嚴重求職焦慮的網友，抽出空閒時間出門走走、和朋友敘敘舊，暫時停止煩惱找工作的事情，藉此調節緊繃的身心靈狀態。

此外，也有不少人點出待業期間可以把握時間，透過「進修自己」或「自我檢視」來增強自身實力，由於出社會後，平日大多的時間都奉獻給公司，較難空出時間做自己想做的事，就有人提到，待業這段空窗期除了看求職網投履歷外，「其他時間就拿來進修、加強作品集、加強外語都可以，或是回想面試時面試官問過的問題，再加以修改履歷和思考更好的答案」、「可以好好充實自己，學習自己想學的東西」，點出若將注意力放到其他事情上就不會感覺自己在虛度光陰，學習到的這些技能及知識也都對職涯很有幫助，可以為自己往後的求職戰力加分不少。

當找工作處處碰壁時，陷入焦慮及自我懷疑是難免的情緒反應，但若面對這樣的負面情緒不加以控制和處理，可能會對個人的身心健康造成負面影響。因此，不妨參考以上排行榜中緩解求職焦慮方法，來幫助自己調節待業中的心情及狀態，祝福大家都能找到適合自己的工作，順利求職！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「求職焦慮緩解方式」相關討論則數。觀測期間：2022/10/01~2023/10/19，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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