快訊

瓦格納首腦墜機亡 同機空姐生前怨「不明原因」維修延後起飛

雙腳幾乎廢掉！蕭亞軒不等了霸氣喊：匍匐前進回歸歌壇

泰山夜間再喊還錢 街口金科董座胡亦嘉：我也不能動

63歲西裝老師傅職訓跨足女裝 開啟職涯新契機

中央社／ 苗栗縣24日電

勞動部推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，開辦各項職業訓練，苗栗縣63歲西服師傅從只會做男裝，成功跨足轉型成為女裝高手，為職涯重燃新契機。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署透過新聞稿分享這起案例。63歲的楊苗宏因少時家境貧困，國中畢業即踏入職場，由親友介紹北上板橋西裝店做學徒，早年西裝店林立，生意蓬勃，經過3年磨練學成返回苗栗竹南，從事西裝訂製工作。

後來受到成衣業興起影響，傳統西裝店接連吹起熄燈號，楊苗宏輾轉到成衣廠擔任裁剪師傅，但只會做男裝，讓他的工作受限，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，工作出現危機，經友人介紹報名參加「時尚造型禮服打版車縫製班」職訓課程，學習女裝及服飾打版製作，成功轉型跨足女裝，不再侷限男裝製作。

楊苗宏指出，大半輩子都製作男裝，首次接觸女裝「很不容易」。他說，女裝的款式多變，特別在胸線部位容易產生胸摺，要做出合身而立體的效果，必須精心處理細節，以營造適合女性身型的版型。

楊苗宏憑藉10多年製作西裝經驗，迅速掌握女裝製作要領，精湛技藝受到老師肯定，如今平時除了在民間企業負責男、女裝的紉製作工作外，閒暇時，也常接受熟客、親友委託，幫忙修改或縫製衣物，他感謝職訓課程的幫助，讓他職涯就業之路更為寬廣。

桃竹苗分署長林淑媛表示，「中高齡者及高齡者就業促進計畫」開辦各項職業訓練，提供中高齡、高齡者學習新技能的機會，有助在快速變化的職場環境中重新發掘自身潛能，為未來職涯鋪路。

林淑媛指出，目前桃竹苗分署提供13班次、近400個職訓名額，包含資訊、商業及美容等課程，全額補助，歡迎想就業或補充技能的中高齡待業民眾踴躍報名。

西裝 高齡者 中高齡

延伸閱讀

退而不休中高齡就業 勞發署補助企業70%訓練費

鼓勵55歲以上勞工重返職場 勞動部擬發就業獎勵金

中年轉職完成露營車營地創業夢 報職訓課程還能領津貼

影／女裝可憐高雄男匯款救急 警提醒「說不定是男的」他笑醒

相關新聞

女牙助上班一個月被炒魷魚 原因讓她大傻眼

長得太漂亮有時也是一種困擾，一名女網友分享她在牙醫診所當助理的經歷，上班僅僅一個月，因為被醫生娘懷疑有化妝，突然就被解僱。

曾經商失敗！67歲系統櫃老闆擔任照服員 展開新人生

政府推動中高齡及高齡者就業，曾是系統櫃公司老闆的財哥，就在經商失敗、家庭變故，且年齡已67歲下，最近接受勞動部中彰投分署...

40歲單身女煩惱工作轉職 探究賺錢與壓力間的抉擇

隨著年紀增長，許多人會開始考慮工作與生活品質該如何取得平衡。一名女網友表示自己40歲單身，以前都是做高壓、高強度、高薪的工作，但每天都心好累，錢是賺到了，但一點都不開心，所以選擇離職，最近對轉職的工作仍在猶豫不決。

60歲蕭崑木高齡失業 靠這招改善「說話」重回職場

嘉義縣60歲蕭崑木高齡失業，家中仍有孩子在上學，經濟壓力下亟需賺錢，書讀不多、體力下降的他求職屢屢碰壁，到處投遞履歷都沒...

工作6年薪水沒漲過！不合理待遇讓她痛批：公司徹底讓我死心

許多人進入職場後，即便工作量不斷增加，薪水卻遲遲不漲，甚至被公司當成免費勞工。一名網友在Dcard工作版發文分享自己的經歷。

穿合身白T面試 主管竟是這反應 三大打工性騷擾情境出列

104人力銀行根據最新通過的《性別平等工作法》提醒學生打工族必知的四大權益：1、打工下班後，被職場往來人士性騷擾也適用。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦