63歲西裝老師傅職訓跨足女裝 開啟職涯新契機

勞動部推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，開辦各項職業訓練，苗栗縣63歲西服師傅從只會做男裝，成功跨足轉型成為女裝高手，為職涯重燃新契機。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署透過新聞稿分享這起案例。63歲的楊苗宏因少時家境貧困，國中畢業即踏入職場，由親友介紹北上板橋西裝店做學徒，早年西裝店林立，生意蓬勃，經過3年磨練學成返回苗栗竹南，從事西裝訂製工作。

後來受到成衣業興起影響，傳統西裝店接連吹起熄燈號，楊苗宏輾轉到成衣廠擔任裁剪師傅，但只會做男裝，讓他的工作受限，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，工作出現危機，經友人介紹報名參加「時尚造型禮服打版車縫製班」職訓課程，學習女裝及服飾打版製作，成功轉型跨足女裝，不再侷限男裝製作。

楊苗宏指出，大半輩子都製作男裝，首次接觸女裝「很不容易」。他說，女裝的款式多變，特別在胸線部位容易產生胸摺，要做出合身而立體的效果，必須精心處理細節，以營造適合女性身型的版型。

楊苗宏憑藉10多年製作西裝經驗，迅速掌握女裝製作要領，精湛技藝受到老師肯定，如今平時除了在民間企業負責男、女裝的紉製作工作外，閒暇時，也常接受熟客、親友委託，幫忙修改或縫製衣物，他感謝職訓課程的幫助，讓他職涯就業之路更為寬廣。

桃竹苗分署長林淑媛表示，「中高齡者及高齡者就業促進計畫」開辦各項職業訓練，提供中高齡、高齡者學習新技能的機會，有助在快速變化的職場環境中重新發掘自身潛能，為未來職涯鋪路。

林淑媛指出，目前桃竹苗分署提供13班次、近400個職訓名額，包含資訊、商業及美容等課程，全額補助，歡迎想就業或補充技能的中高齡待業民眾踴躍報名。