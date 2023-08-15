毛小孩驟逝她想請假送別 老闆冷回「不過是貓咪」不准假

隨著社會上對動物福利的意識逐漸抬頭，民眾養寵物不再是將其視為動物，而是把牠們當作自己的孩子、家人來對待，在長久相處下培養出深厚的感情。日前一名網友在網上分享，早上起床後發現養了十年的貓咪驟然過世，為了能送牠最後一程，她打電話向老闆請假，沒想到老闆卻輕蔑回應，讓本就悲痛不已的原PO更加心寒。

原PO在Dcard上發文，表示雖然前陣子帶貓咪去看醫生時，已被告知牠壽命將至，不過實際發生時仍令她措手不及。原先以為共事4年多的老闆能理解自己的心情，因此請假時便誠實交代是貓咪過世，不料卻得到嘲諷「不過就是貓咪死掉，這樣幹嘛要請假？」。原PO坦言，當天上班時總是不經意泛淚，還被班上的小朋友恥笑「老師在哭欸！好好笑喔！」令她當時萌生出不該繼續待在這間公司的想法，

原PO難過詢問網友，「大家面對毛孩子走的那一刻，是否跟我一樣心痛無比」，對此，網友安慰原PO，「祝福你的貓貓一路好走」、「請相信寶貝一直都在我們身邊，所以請振作不要太難過了，寶貝看到也會傷心的」、「拍拍原po，貓咪雖然不在身邊了，但會以別的方式守護妳的」、「我很能理解你的感受，唯一能勸慰你的就是：牠不痛了牠回歸牠的貓星球去了～節哀」。

而老闆的無理態度也引起網友一陣撻伐，「是我的話也會不想待在這裡了，准不准假是一回事，但拜託不要這麼輕描淡寫地踐踏我的情感」、「沒有同理心的老闆」、「聽到真的會很生氣欸，毛小孩也是家人，什麼叫不過是貓咪」、「有資格不准假，但不能這麼失禮」、「遇到這種老闆我會直接離職，走的不只是寵物更是家人，沒有要求要感同身受，但不能忍受這樣不尊重的態度」。