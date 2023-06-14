40歲女想轉戰科技業 網曝殘酷事實：難度高！連1%機會都沒有

許多人都想轉職到科技業，尋求年薪百萬的工作，日前有位40歲的女網友表示，她目前在外商公司擔任專案經理，年薪大約110萬，想要跳槽到科技業爭取更高薪的工作，她詢問資深網友「我這樣跳槽會太老嗎？」對此，網友直言「難度很高」。

一名女網友在Dcard發文表示，她30歲時為了孩子離職，到了36歲回歸職場，目前已經40歲，在外商公司擔任專案經理，負責管理工程師的專案進度，年薪大約110萬左右，但覺得自己已經碰到薪水天花板，想要尋求更高薪的工作，因此她發問「如果1-2年後想跳槽科技業或半導體專案經理，需要再多學什麼嗎？我都40歲了，是不是也不容易取得面試機會了？」

對此，網友直言「我覺得很難，因為40歲沒有相關經驗，年紀是硬傷，履歷就很有可能被刷掉，就算有面試機會，也說不出產品開發細節，就等於是白紙，沒有經驗的話會選年輕人，入職會有難度」、「職場很現實，40歲在人資眼裡老到不行，更何況現在又是畢業季，有新鮮的肝可以使用」、「我倒覺得年紀不會影響，反而是很多半導體的專案經理都是研發工程師擔任的，妳的經歷跟背景沒有達到的話，難度極高，已經是連1%機會都不到的那種」。