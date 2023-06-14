快訊

朱凱翔陷性騷風波…愛妻吳宇舒未上主播檯 疑挺8個月孕肚做產檢

女星淚訴10年前遭許傑輝要求「用胸夾巧克力」 本人晚間回應了

40歲女想轉戰科技業 網曝殘酷事實：難度高！連1%機會都沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
一名40歲女網友想要中年轉職科技業，許多人認為機會渺茫。示意圖/ Ingimage
一名40歲女網友想要中年轉職科技業，許多人認為機會渺茫。示意圖/ Ingimage

許多人都想轉職到科技業，尋求年薪百萬的工作，日前有位40歲的女網友表示，她目前在外商公司擔任專案經理，年薪大約110萬，想要跳槽到科技業爭取更高薪的工作，她詢問資深網友「我這樣跳槽會太老嗎？」對此，網友直言「難度很高」。

一名女網友在Dcard發文表示，她30歲時為了孩子離職，到了36歲回歸職場，目前已經40歲，在外商公司擔任專案經理，負責管理工程師的專案進度，年薪大約110萬左右，但覺得自己已經碰到薪水天花板，想要尋求更高薪的工作，因此她發問「如果1-2年後想跳槽科技業或半導體專案經理，需要再多學什麼嗎？我都40歲了，是不是也不容易取得面試機會了？」

對此，網友直言「我覺得很難，因為40歲沒有相關經驗，年紀是硬傷，履歷就很有可能被刷掉，就算有面試機會，也說不出產品開發細節，就等於是白紙，沒有經驗的話會選年輕人，入職會有難度」、「職場很現實，40歲在人資眼裡老到不行，更何況現在又是畢業季，有新鮮的肝可以使用」、「我倒覺得年紀不會影響，反而是很多半導體的專案經理都是研發工程師擔任的，妳的經歷跟背景沒有達到的話，難度極高，已經是連1%機會都不到的那種」。

半導體 面試 高薪

延伸閱讀

夫妻砸錢搭頭等艙卻「痛苦11小時」 他見航空公司回覆怒喊告

媳婦婉拒大嫂給的嬰兒用品 竟被小姑飆罵「不知好歹」全網傻眼

包租公遇到「有誠意」夫妻租客 1問題讓他猶豫：不敢租

結婚不能將就！台灣妹破除「大齡女子」迷思 紅翻兩岸獲萬人盛讚：人間清醒

相關新聞

40歲女想轉戰科技業 網曝殘酷事實：難度高！連1%機會都沒有

許多人都想轉職到科技業，尋求年薪百萬的工作，日前有位40歲的女網友表示，她目前在外商公司擔任專案經理，年薪大約110萬，想要跳槽到科技業爭取更高薪的工作，她詢問資深網友「我這樣跳槽會太老嗎？」對此，網友直言「難度很高」。

新鮮人找工作被面試官連環逼問 她崩潰：為何總要咄咄逼人？

新鮮人在找工作時都會經過人資的面試關卡，而人資會根據求職者的履歷來詢問相關問題，不過日前有網友抱怨「為何人資面試要咄咄逼人？離職原因我都有據實以告，為什麼非得要一直問？」對此，過來人建議「離職原因最好包裝一下，確認不會被找麻煩」。

停產蘋菓西打至今...員工爆料大飲5月薪資未發 若未復工恐在通路絕跡

生產蘋菓西打的老牌食品廠大飲（1213），今年5月25日被桃園衛生局要求產線暫時停工，且停工比例占公司高達99%，員工等...

男疑惑「大缺工」怎年輕人都待業中？ 網吐真相：缺低薪勞工

現在正值畢業季，許多年輕人投入職場找工作，也有些社會新鮮人因個人原因，選擇先待業一陣子。不過日前有人提出疑惑「現在是大缺工時代，怎麼會有人還在待業中？」他質疑「年輕人是不是寧願在家玩手機，也不願意做累又會流汗的工作」？對此，網友吐嘈回應「這些企業缺的是低薪勞工吧」。

華航疫後大徵才百名客艙組員 大學畢、多益600分可報考

因應航網拓展與新機引進規畫，中華航空啟動2023年航空服務人員客艙組員徵才計畫，這是睽違3年、疫後首次大規模招考客艙組員...

商旅快速復甦！華航疫後首次大規模招考超過百名客艙組員

因應航網拓展及新機引進規劃，中華航空（2610）啟動2023年航空服務人員客艙組員徵才計畫，總計將招募超過百位本國籍客艙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦