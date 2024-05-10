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很會教！5星座媽媽「旺娃」長大成就不凡…牡羊媽教創意、第一名教抗壓打不倒

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為母女相處示意圖。圖/ingimage
圖為母女相處示意圖。圖/ingimage

5月12日就是母親節了，很多人都會約媽媽吃大餐慶祝，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有五種星座媽媽能讓小孩賺大錢，他們對小孩教育很有一套，小孩長大也通常成就不凡，可以說是「旺小孩」的代表。

Top5：牡羊座／教獨立與創意

牡羊座的媽媽特別不喜歡綁住小孩，希望小孩從小就要獨立自主，並擁有商業頭腦不被騙，因此牡羊媽媽教導出來的小孩都特別獨立有創意，總能在團體中變成佼佼者，在工作中能被主管上司重用，甚至不斷加薪。

Top4：射手座／鼓勵多交朋友

射手座的媽媽比較開放，也很會跟小孩玩在一起，重視人際關係與重朋友的射手座，會教導小孩如何交朋友，要尋找什麼樣的朋友才能幫助自己，因此小孩長大後都能靠朋友與貴人賺進大把鈔票。

Top3：巨蟹座／教勤儉持家

巨蟹座的媽媽很顧家，心腸軟，凡事用愛的教育，因此巨蟹媽媽都會把小孩教養得很熱情善良，溫良恭儉讓，小孩長大後都很節儉持家，能從節省中存到很多錢，也能在老闆面前表現出謙卑，老闆給予高度肯定，進而升官加薪。

Top2：魔羯座／懂待人接物

魔羯座的媽媽比較愛碎碎念，很會做人處事，很會送禮給有利益的人，並且常懷有感恩的心，因此小孩從小就會學習媽媽的方法與模式，不僅乖巧聽話，做人處事大多圓融和諧，也時常幫助身旁的友人，常讓老闆非常器重，創業者大多都能發大財並且樂善好施。

Top1：天蠍座／抗壓性一流

天蠍座的媽媽講話非常直接，有什麼就說什麼不會隱藏太多，只要小孩有什麼要改的地方一定馬上就說，天蠍座的媽媽喜歡小孩無拘無束，儘量表現自己，也常會一語道破小孩的心結，只要小孩被欺負了，天蠍媽媽一定站出來挺自己的小孩，也會捍衛家庭，因此小孩長大後，大多很懂得為自己爭取利益，若是創業者，也能從媽媽那裡學會堅強與抗壓性，能在逆境中賺到大錢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 母親節

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