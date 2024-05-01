5月星座運勢／水瓶別和同事吵架、巨蟹玩就對了、2星座財運起飛

占星師米薩小姐分享影片「5月星座運勢｜水逆結束 重新開始🙃好挑戰」，水星從牡羊座的逆行恢復順行，5月初有很多新計畫展開，5月26日木星從金牛移動到雙子座，12星座人生重心會轉移，總之5月很適合斷捨離或是有新的開始。

▍牡羊座

在工作會想要放飛自我，之前幾個月可能工作特別認真，5月開始心態變輕鬆，得失心沒有那麼重，會開始想要做喜歡的事、說真心話。

好好過生活，和喜歡的人一起做喜歡的事情，跟合得來的人相處，是爽快明亮的生活節

▍金牛座

金牛座會調整人生方向，有些事情你覺得是正確的，但之前一直沒有動力去做，可能代表不適合你，不用勉強。另外，有些事情別人覺得無俚頭，或是並不看好你，但金牛可能會突然做出讓人嚇一跳的決定。金牛可能會釋放出另一面，生活也有突破，活出新的自己。

5月星座小祝福。圖擷自米薩小姐占星誌

▍雙子座

雙子在5月會想停頓一下，放下手邊的工作行程，會想要靜下來或是放空一下。雙子並不是想躺平，只是想要放棄爭取、放棄抵抗，順其自然，做自己擅長的事情，接受事情的現狀。

雙子會大量跟自己對話，撫平情緒，去找自己內心的答案，建議要做自己真心喜歡的事情，會更有自信。

▍巨蟹座

巨蟹座5月的主題就是「玩」，只想要好好休息，和重要的人待在一起。巨蟹可能會被人情牽絆，也會出現消耗你的人，建議要快速分辨出來，立刻斷絕往來。

5月很適合巨蟹座改善健康，例如安排身體檢查、運動健身、回診，都很適合。

▍獅子座

很多事情做起來越來越順手，成效也明顯。獅子想要嘗試學習新事物，5月是很好的時間點，貴人運也變好，會收到各方的邀請，建議通通都接受。

▍處女座

財運非常好，在金錢上如果有新規劃，無論創業、投資理財，如果突然有動力想法都去做，會有好的進展。

要把自己當成重量級人物，之前累積的實力，5月會有好表現，可能會有加薪升官的機會。

▍天秤座

5月非常適合處理親密關係、或是重要的合作夥伴的關係，之前看不慣的事情，可以藉由衝突、講開，慢慢化解。雖然會吵架，但是修復關係，彼此改善之後會越來越好。

天秤座旅行運很好，可以到遠一點地方走走，轉換心情。

▍天蠍座

天蠍座將會越來越忙，工作上重擔也變多，生活節奏很快，會覺得沒有自己的時間。情感生活品質會變低，沒有力氣去照顧對方的情緒，變成一直在講道理，不夠溫暖。

天蠍座5月財運越來越好，再忙還是去研究投資，很大機率會有好結果。

▍射手座

人緣桃花都變很好，身邊的人突然變很多，追求者、朋友聚會或是想跟你合作的人都變多。

如果是單身的人，可能會有好對象出現。如果有對象的話，感情會很甜蜜，你也會順利經營感情，好好享受。

5月星座運勢。圖擷自米薩小姐占星誌

▍摩羯座

5月摩羯座會處理「家」的議題，可能是居住空間，也可能是家人之前的關係，處理起來有點困難，因為容易吵架。每一次的交流，可能都會有一點點進步，緩慢地前進，請不要因為衝突感到灰心，會慢慢有進步。

另外，在工作上很忙碌，摩羯座手上業務變多，工作算輕鬆，只是需要時間處理更細膩。

▍水瓶座

在職場上的爭執口角變多，同事有不同想法，建議要「對事不對人」，就算衝突也沒問題。要有敞開明亮的心態

水瓶座有越來越多表現能力的舞台，原來以為很難的事情都能做得很開心。

▍雙魚座

5月在職場有很多地方需要溝通釐清，遇到一些人可能需要來來回回溝通，請不要退縮，要堅持住界限和立場。家庭關係好轉，家人間會分工合作，互相照顧，你會覺得比較踏實，不是自己一個付出，有人接住你，很有安全感

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