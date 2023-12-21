想到真會做到？12星座行動力排行 水瓶挑事做、這星座還沒思考就先做了

人的靈感經常來得快又突然，有人會在有想法時馬上行動、有些人則會謹慎思考後才下決定，日本網站「占TV」近期就針對12星座的行動力做排名，分析哪些星座的性格總是憑直覺行事。

第12名 處女座

就如一張規劃詳細的計劃表，處女座認為，踏實地走好人生的每一步最重要，總會不自覺在腦中思考、修正人生的計劃。

第11名 金牛座

金牛座雖然常常說，「不做的話會後悔」，但心裡清楚明白「做了之後會後悔」的風險。

第10名 摩羯座

說摩羯座是設想周到的代名詞也不為過，摩羯座即使突然有了新的想法，也會做好事前準備才行動。

第9名 獅子座

獅子座認為，若是想到就做，結果失敗的話很丟臉，所以在確保一定會成功前，絕不會行動。

第8名 天秤座

天秤座在想到什麼點子時，會先找其他人討論，聽過各方意見後，再判斷要不要行動。

第7名 天蠍座

並非是想到就去做的性格，但因為天蠍在開始行動之前，總會擺著一張平靜的撲克臉，反而會讓大家被他突然的舉動嚇到。

第6名 巨蟹座

巨蟹座十分感性，常因為突發奇想而在網上發文，隔天又覺得很羞恥，於是火速刪除。

第5名 水瓶座

水瓶座在「荷包蛋上放鮮奶油不曉得怎麼樣？」這類鬼點子上行動力很強，但遇到「要開始認真讀書」這種積極向上的事，便會開始找藉口。

第4名 雙子座

雙子座不會把一個事物想得太深，但比起想到什麼就做，反而更常「想到什麼就說」。

第3名 射手座：下定決心後馬上執行

「○○(地名)啊，那現在就去吧！」，射手座常常說出類似的話，並真的去執行。車票買了嗎？確定有地方住宿嗎？射手座認為這些只要開始行動了，總會解決的。

第2名 雙魚座：想到的下一秒就去做

雖然雙魚座帶給人一種內向且消極的印象，但當他們腦中靈光一閃時，卻比誰都還快速去實踐。受守護星，海王星的影響，雙魚座對於沒有明確成效、證據的事物抱持興趣，雖然沒有根據，但「直覺」更重要，例如，當他們聽到傳聞說，「剪頭髮的話就會變好運」，下一秒便會去美髮店預約了。

第1名 牡羊座：在思考前先行動

牡羊座與其說是想到就馬上行動，不如說是在思考之前，身體便開始動了，因此他們無法理解，為何有些人即使有想法卻不去做。他們認為，就算是邊行動邊思考也無妨，是十足的行動至上主義者。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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