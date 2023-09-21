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威力彩上看7.2億！4星座4生肖偏財運強「中了直接退休」

聯合新聞網／ 文/清水孟國際塔羅小孟老師
威力彩今晚獎金上看7.2億。報系資料照
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威力彩連槓多期，今（21）日威力彩頭獎獎金上看7.2億元。命理專家小孟老師在臉書點名4星座、4生肖「偏財運強」，中獎機率超高。

第四名：天蠍座

921穀神星落入天蠍座，顯示天蠍座好運不斷，穀神星也代表金色能量，若可以在下注前觀想金色的光茫再下注，金色財氣的能量將能包圍你，讓你奪得頭彩。

第三名：天秤座

火星921落在天秤座，顯示你今日充滿紅色喜氣，若可以綁一條紅線在手上，再用綁紅線的手下注，紅色喜氣的能量將能守護你，讓你成為下一位幸運兒。

第二名：牡羊座

牡羊座921太陽入偏財宮，今日靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽心靈音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。

第一名：金牛座

金牛座金星與婚神星921加速進入本命宮，今日磁場很好，財運能夠獲得提升，建議您在下注前吃一顆蛋代表金星，再喝一杯水在茶杯底下墊一張抄票，再喝下象徵財水，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。

開運生肖：

「馬、蛇、鼠、羊」

財運方位：

南方，建議可往住家或辦公室南方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰：

午間11時至15時

晚間7時至8時。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

威力彩 樂透

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