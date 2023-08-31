超級藍月今晚別錯過！12星座「這樣許願」下半年更幸福

今天是大家都在討論超級藍月的夜晚，我本來只想偷偷在家冥想懶得寫文（爆料）不過好多人跑來問我，所以立刻寫了一份十二星座超級藍月許願的方向，祝大家今天晚上都能許願成功啦！大家可以參考月亮（優先）太陽、上升的星座。

🌙 牡羊座

在藍月之夜，牡羊座應該許願希望自己在未來的挑戰中，能夠保持堅定的意志，不受外界干擾，並能找到合適的夥伴一同面對。他們希望自己能夠在決策時，更加獨立，不受他人影響，並且在行動中展現出責任感和紀律性。

🌙 金牛座

金牛座應該許願希望能夠繼續保持感恩的態度，不受外界干擾，並能夠在未來遇到更多的好機會。努力就能夠得到回報，並且在適當的時機，抓住那些真正適合自己的機會。

🌙 雙子座

雙子座在藍月之夜應該許願希望自己能夠更加專注於生活中的細節，不受外界干擾，並能夠有效地解決問題。生活能夠更加有條理，並且多多的接觸大自然，更加關注健康和飲食的健康生活。

🌙 巨蟹座

巨蟹座應該許願希望自己能夠保持健康，並得到適當的情感治療，面對內在的恐懼。在這段時間內，學到更多的知識，並且能夠面對和解決過去的悲傷和問題。

8月31日的超級藍月是今年最大滿月，月球視直徑比2月6日最小滿月大了13.6%，視面積更增加29%，比平時更大更亮。圖／台北市立天文館提供

🌙 獅子座

獅子座在藍月之夜許願希望自己能夠順利開始新的事業或研究，能夠有效地解決任何出現的問題，並且能夠得到啟發，與他人建立良好的溝通和合作。

🌙 處女座

處女座應該許願希望自己的才能和努力能夠得到大眾的認可，不要怕表現自己，並且生活中充滿創造性的樂趣和冒險。與心態年輕的人一同體驗生活的美好，不要再過度焦慮。

🌙 天秤座

天秤座在藍月之夜許願希望自己的人際關係能夠更加和諧，並且能夠在生活中保持公平和平衡。避免犧牲自己的感受和慾望，並且能夠按照自己的希望解決任何法律問題。

🌙 天蠍座

天蠍座應該許願希望能夠更好地理解和控制自己的情緒，並且能夠與他人建立更深的情感連接，並且能夠解決任何家庭或家庭相關的問題，並且能夠在愛情中找到真正合適的伴侶。

🌙 射手座

射手座應該許願希望能夠找到真正的朋友和盟友，支持他們的夢想和計劃。他們希望能夠與來自不同背景的人交往，從中學習和成長，並且能夠在未來的日子裡，體驗異國他鄉的旅行。

🌙 摩羯座

摩羯座在藍月之夜應該許願希望能夠更好地利用技術和溝通工具，將自己的想法和知識傳播給更多人。他們希望能夠在工作和生活中，更加有效地使用這些工具，並且能夠建立重要的人際關係。

🌙 水瓶座

水瓶座在藍月之夜應該許的願望是：能夠找到自己的方向，避免自我毁滅和自我破壞的行為，並且能夠真實地面對自己的情感和夢想，不被外界的幻覺所迷惑。

🌙 雙魚座

雙魚座在藍月之夜應該許的願望是：希望能夠擁有健康的身體，遠離疾病和不適，並且能夠找到合適的方法來照顧自己和家人的健康。希望能夠過上有條不紊、注重細節的生活，並且能夠有效地處理日常的責任和事務。

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