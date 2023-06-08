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12星座健忘原因曝光！獅子座對自己太有自信 重要時刻易出包

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網站「占TV」公布12星座「健忘的原因」。 示意圖／ingimage
日本網站「占TV」公布12星座「健忘的原因」。 示意圖／ingimage

每個人難免都有發生過忘記事情的狀況，日本網站「占TV」公布12星座「健忘的原因」，其中獅子座就是因為對自己太有自信，從不事先檢查，所以常常在重要時刻忘記事情。

白羊座：因為分心眼前事物而忘記

白羊座的人一次只能專注於一件事情，沒辦法同時分心去注意其他事情，而且在他們匆忙的時候，能記住的東西又會變得更少。

金牛座：因為太過於放心而忘記

金牛座的人會一再確認自己有沒有忘記什麼，在前一天做好萬全準備，結果卻會因為過於放心，當天反而會忘記一些重要東西，他們必須養成出門前再檢查一遍的習慣。

雙子座：因為不小心而忘記

雙子座的人急於求成且沒有耐心，因此容易錯過細節，像是明明事先看了天氣預報，但卻因為出門太急而忘記帶傘，他們需要試著保持冷靜，才不會因為不小心而忘記事情。

巨蟹座：因為照顧別人而忘記

巨蟹座的人善良感很強，很喜歡照顧別人，但也因為太在意別人，所以往往忽略了自己，像是告訴親朋好友不要忘記任何事情，但卻忘了事先檢查自己的部分。

獅子座：因為過於自信而忘記

獅子座的人總是對自己的行為充滿信心，所以從來不會事先檢查，導致會在重要的時刻忘記事情。

處女座：因為遇到意外情況而忘記

處女座的人總是把事情照顧得很好，很少會忘記事情，但是因為他們很容易緊張，所以遇到意外情況的時候，就會犯下一些平時不會犯的錯誤，忘記事情就是其中之一。

天秤座：因為懶惰而忘記

天秤座的人有點懶惰，總是習慣拖延「明天再做」，當下只想專注於眼前有趣的事物（像是看電視或滑手機），導致當天沒有足夠時間檢查，才來後悔沒有做好準備。

天蠍座：因為忽略周遭事物而忘記

天蠍座的人喜歡一個人想事情，無論是與人交談還是工作，時常都會過於專注自己的想法，導致忽略了周遭事物。

射手座：因為新事物出現而忘記

射手座的人一次只能記住一件事情，一有新的事情就會忘記前一件事情，就算寫在清單上還是有可能會忘記。

摩羯座：因為過度確認而忘記

摩羯座的人做任何事之前都會確保自己沒有忘記任何東西，但是因為過度確認，可能會導致遺忘，像是一直檢查包包裡的東西在不在，結果卻在拿進拿出時弄丟了。

水瓶座：因為太隨心所欲而忘記

水瓶座的人有自己的節奏，常常會過於隨心所欲，而且出門前想不起來要帶什麼的時候，他們會憑著記憶力，想到什麼就帶什麼，結果到頭來也是忘記帶最重要的東西。

雙魚座：因為弄丟而忘記

雙魚座的人不擅長收拾東西，甚至還會常常弄丟東西，所以他們可以嘗試把重要文件和檔案一起放在顯眼的地方，並且列出一個清單，提醒自己不要忘記。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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