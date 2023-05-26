最適合結婚的星座CP！越早婚越幸福 這組交往太久「反而無結果」

最怕戀愛談了好多年無結果，白白蹉跎了青春。雖說婚姻不是必需品，但如果想結婚的話，還是越早結婚越好，這樣生小孩、帶小孩相對來說負荷不會那麼大。現在就跟著科技紫微網來看看，哪些星座CP尤其如此，戀愛談太久反而不易有結果，要越早婚才能越幸福呢？

雙子座／巨蟹座

「我是巨蟹，他是雙子。這段感情從一開始我就沒有什麼安全感，算算在一起也快11年了。但我們是從校園戀愛開始的，彼此羈絆很深，分分合合很多次，因為我媽催，去年終於訂婚了。最近看他手機消息，我才發現他跟公司的女同事曖昧不清，現在不知道該怎麼辦。婚禮已經在準備了，但是我又過不去心理這道坎。」



——光靠道德約束，人是禁不起考驗的，婚姻的一部分作用，就是能做到約束身心的作用。為什麼雙子和巨蟹這一對結婚要趁早？



雙子天生愛新鮮感，在沒有成為誰的太太或先生前，自我約束力並不強，容易在外拈花惹草。而巨蟹座又有很強的家庭意識，就算沒有領證結婚，巨蟹也早就把自己當成雙子的家人，帶入妻子的身份去照顧他。



而已婚的身份能給雙子擋掉不少婚內桃花，也能在意識層面上讓他有點自我約束。遲遲拖著不結婚，吃虧的只會是巨蟹呀。

雙魚座／水瓶座

「我跟我男朋友很聊得來，討論各種話題，從社會問題到家庭經歷，有很多共鳴。但在一起越久，好像變得越來越沒耐心。或許是因為我們都是那種感性的人，非常情緒化，都會因為其實不大的小事而生氣或失去興趣，分手的話更是常掛嘴邊。在某種程度上，我們都非常敏感，也很消極，是不是根本不適合在一起？但我很捨不得分開，我覺得可能我再也找不到這麼能理解我的人了。」



——確實雙魚和水瓶都是高敏感族群，都很有自己的想法，總是會有很多的emo時刻和情緒上的內耗。不是你們不合適，而是這兩個星座都很情緒化，在一起需要下一個很大的決心，比如結婚。



如果這兩人都不能夠堅定地相信自己，相信對方，給未來一個承諾。就總是會因為情緒化而動搖，今天覺得對方可有可無，明天又覺得愛慘了對方，感情當然不穩定。不管談了多久的戀愛，都有可能因為哪一次不順心就分了手。要是真的認定了彼此，不如早點結婚。結婚相當於增加了分手的成本，遇到問題也就不會老想著分手了之了。

射手座／金牛座

「真的很糾結要不要跟現在的男朋友分手。身邊的朋友都勸我分，說他沒擔當沒責任心，嫁給他肯定要吃苦。道理我都懂，我自己也很看不慣他吊兒郎當的樣子。但我是真捨不得，兩人在一起都快10年了。」



——射手座從來都不會選擇主動「長大」的，在步入婚姻生活，組建自己的家庭之前，射手就是一人吃飽，全家不餓的生活狀態。但是要結婚就不一樣了，兩個人需要為了共同的小家而努力，這會很大程度上激發射手座的責任感與上進心。



談了10年不結婚，你們這段感情已經是他的舒適區了。過去10年，你默認了他的懶散，想要再燃起鬥志，不是那麼容易的事情。你看不慣他，因為你是金牛，認真生活你才能睡得踏實，你們從本質上的追求就不一樣。所以結婚要趁早，在最好的時間段，讓射手學會成長。

處女座／摩羯座

「其實我女朋友挺好的，我也挑不出她任何毛病。性格好學歷好工作好，我們還門當戶對，我爸媽也喜歡她。要打分數的話，至少也有8.5分吧。但是就是感覺少了點什麼，狠不下心來結婚，一開始在一起的時候還有點激情，現在更像是朋友，談戀愛就像例行公事，感覺挺無趣的。我是不是挺渣男的？！」



——土象星座的談戀愛越久，就看得越清楚，越發沒有婚姻的衝動。兩個土象湊一塊，更是如此了。年紀越大，就越不願意在情情愛愛的事情上花費太多功夫。但土象星座骨子裡還是比較傳統，即使內心結婚意願不強，也會迫於父母的催促步入婚姻。結吧，不甘心。不結吧，又慌張。倒不如趁著激情尚在的時候一鼓作氣把婚給結了，婚後一起心無旁騖的拼事業，才是土象該走的路。

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