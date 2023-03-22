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閏二月來了！12星座未來一個月「要注意何事？」牡羊破財消災、金牛健康偏弱

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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今天(22日)是2023年農曆閏二月的第一天，民俗專家廖大乙表示，閏二月要當心，行事應謹慎保守。塔羅牌老師艾菲爾也在臉書表示，12星座在未來的一個月，需要注意下列事項，並提醒同時參考太陽與上升星座。

牡羊座：破財消災

注意理財，不要冒險投資，也要防範被騙和遭受財務損失。

金牛座：健康偏弱

要保持健康的生活方式，多進行運動和休息，避免過度勞累和精神壓力。

雙子座：沉澱心情

要調整心態，不要過於焦慮和緊張，可以通過冥想、瑜伽等方式緩解壓力。

巨蟹座：勢不可擋

在工作和事業方面會有一些突破和收穫，要好好把握機會，努力提升自己。

獅子座：有驚無險

遇到一些麻煩和挑戰，但最終都能夠化險為夷，需要保持樂觀的態度和堅定的信念。

處女座：旅遊轉運

可以考慮出行旅遊，放鬆心情，也有可能在旅途中獲得新的機會和收穫。

天秤座：小心被騙

需要警惕詐騙和欺詐，尤其是在金融投資和商務合作方面要謹慎。

天蠍座：蛻變轉型

要敢於面對自己的內心和困境，有可能需要做出一些重大的變化和轉型。

射手座：醞釀搬家

可能會有搬家或是改變居住環境的打算，需要考慮周全和精心計畫。

摩羯座：貸款問題

在金融和財務方面可能會遇到一些問題和困難，需要謹慎處理和管理。

水瓶座：傷筋動骨

需要注意身體健康，避免運動和生活中的意外受傷。

雙魚座：多重考驗

可能會遇到一些挑戰和困境，需要保持信心和勇氣，勇敢面對。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 運動 獅子 詐騙 理財

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