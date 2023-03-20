閏二月來了！專家曝1件事別做 5生肖要當心

明天是「春分」，後天（22日）迎來農曆閏二月，民俗專家廖大乙表示，閏年在民俗上被視為「歹年冬」，可把握「春分」補運招財，肖兔、雞、鼠、馬、龍者時運低，閏二月要當心，行事應謹慎保守；並遵守閏月「作頭不作尾」習俗，送父母豬腳麵線添福壽要趕在明天前，若農曆二月出生，切記閏二月不要過生日。

廖大乙指出，明天是24節氣中的「春分」，晝夜時間等長，而春分「祭日」拜太陽讓農作物生長，秋分「祭月」謝太陰助秋收好過冬，不難看出，春分生機盎然，建議能把握明天曬太陽，面對太陽深呼吸，補陽氣也吸收正能量，有助開運招財。

此外，台灣諺語「三年一閏，好壞照輪」，閏年在民俗上被視為「歹年冬」，甚至因天數拉長會減壽，有了「逢閏年減壽，遇上閏月要添壽」的說法，出嫁女兒要準備豬腳麵線回娘家給父母親吃，讓長輩「呷麵線添福壽」、「呷豬腳增勇健」。

廖大乙說，癸卯兔年由「水兔」當值，也稱「黑兔」，有2個「立春」分別在農曆正月14日和12月25日，又逢3年1次的閏年，形成特殊的「黑兔雙春閏二月」，時運較低的正沖太歲肖兔、雞，偏沖鼠、馬及小偏沖肖龍，5生肖要更當心。

尤其，後天迎來閏二月，建議肖兔、雞、鼠、馬及龍者在閏二月行事應低調謹慎，凡事小心留意，火氣別太大，要克制脾氣，求安然順遂；而今年是雙春年，易有爛桃花，閏二月前半月又是乙卯桃花月，感情盡量保守，以免招爛桃花惹禍上身。

廖大乙也提醒，出嫁女兒準備豬腳麵線回娘家，幫父母親添福壽，是要在閏二月前就送出，務必在明天前完成。此外，傳統習俗上，閏月「作頭不作尾」，若是農曆二月出生，又習慣過農曆生日，切記不要在閏二月過生日，避免招厄帶衰。