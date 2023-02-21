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我最棒！12星座增進「自我認同感」 雙魚多看書、這星座多犒賞自己

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解該如何提升自我認同感。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解該如何提升自我認同感。圖片來源／ingimage

人生總會遇到不如意的事，此時如何調適自己心情，讓自己更有幹勁，是非常重要的。日本網站「ananweb」就分享12星座的人，該如何提升「自我認同感」。

牡羊座：早上曬太陽

喜歡開拓新天的牡羊座，只要沐浴在朝陽之下，就能夠轉換為積極的心態。

金牛座：與夥伴共享

金牛座若想提高幹勁，可以試著找尋夥伴，一起打拚邁向目標。

雙子座：聞薄荷的香味

雙子座擅長討人歡心。而透過聞聞薄荷，可以讓自己的記憶力和專助力更集中，使工作無往不利。

巨蟹座：犒賞自己

巨蟹座的共感能力很強。在完成艱鉅任務時，不妨也適時犒賞自己，更能迎接下次的挑戰。

獅子座：回顧好事

獅子座有著勇往直前，毫不畏懼的企圖心。平時在睡前，想想今天自己哪些地方做得不錯，就能夠讓心情變得更好。

處女座：整理待辦事項

處女座做事細心，想要提升自我認同感，可以先把待辦事項，一一按照理想順序排列，做起來就會更得心應手。

天秤座：自炊下廚

天秤座為人圓融。透過自己親手做飯，或許會在過程中誕生不同的想法，因而產生自信。

天蠍座：向尊敬的人拜託

天蠍座有早熟、獨立的精神。若是能主動拜託自己尊敬的人，那麼也會提昇自己的行動力與安心感。

射手座：拍風景照

射手座充滿好奇心。藉由拍攝風景照，便能療癒自我心靈，轉換正向心態。

魔羯座：寫筆記

魔羯座個性認真、責任感強。靠著寫筆記的習慣，可以統整過往和現在，讓自己腦中激發出新的點子。

水瓶座：鍛鍊自我

水瓶座給人爽朗又不會太隨便的印象。如果能每天鍛鍊自我，即使只花一點點時間，久了也能看到功效。

雙魚座：用功閱讀

雙魚座懂得看透人心，挖掘出事物潛在的價值。若是每天花點時間閱讀，增加自己的知識量，就會變得更有信心。

星座

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