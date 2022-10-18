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疫情後悶到快瘋掉！邊境解封「5大星座出國衝第一」TOP1就是要讓別人羨慕翻

聯合新聞網／ 安妞星座
疫情燒了2年多，隨著國境解封，許多民眾已經悶太久，紛紛安排出國旅遊，桃園機場也久違出現人潮。 聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
疫情燒了2年多，隨著國境解封，許多民眾已經悶太久，紛紛安排出國旅遊，桃園機場也久違出現人潮。 聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

千呼萬喚，終於等到政府開口說解封了，這兩年是如此的難熬，對於喜歡出國的星座，已經不是一兩句話就可以說完的，內心的煎熬，是政府無法體會的。因此解封就是要搶第一，衝到國外去解放自己，到心中的夢想國家，再次享受那份等候已久的幸福。這就來看看，解封後，最可能衝第一的星座Top5。

Top5：雙魚座

雙魚最受不了苦悶的日子，這完全不符合那浪漫的性格，尤其國內還有防疫的限制，因此能夠享有浪漫氣息的地方，就是國外了。尤其單身男女，早就計畫好要去國外尋求幸福的感覺。加上雙魚喜歡的白日夢與想像力，這已經一般出國的狀態，而是解封後的首發團，是擺脫現實世界就快的方式了，到國外就是想像中的世界了。

Top4：金牛座

大家都說金牛座懶懶的不愛出國，其實金牛座會為了家人而出國喔！主要是解封了，家人都在家那麼久，大眼瞪小眼，台灣玩透透，既然解封，那就不必屈就於台灣了，趕快帶家人出國解放，讓家人開心，才是金牛座最有榮耀的事情了，畢竟金牛座不管男女，都很注重家人。這時候家人不斷的想出國，當然要想辦法滿足家人的慾望，因此能多快，就多快出國。

Top3：射手座

天生就管不住的星座，射手座就是愛玩，心裡從小就有個念頭，能跑多遠就多遠，能快點去玩，就不要拖，因為解禁解封之後，射手座當然不會遲疑，恨不得當下就立刻上飛機出國去玩。因為射手座就是享樂派的，快樂才是活著的理由，尤其疫情已經被關這麼久了，只要政府說開放，那就不用懷疑了，很快就能聽到射手在國外的消息了，而且可能一去就好久才能看到射手座。

Top2：獅子

就是愛現，就是想讓身邊的人都關注自己的一舉一動，去哪裡玩、做什麼事，都要上傳到個人相簿，或是動態，只要看到別人不斷的關注自己，看著線上流量不斷增加，這樣就能滿足獅子座的虛榮心，甚至是開直播，不停的展示自己所以的國家，風景美食，跟居住的環境，重點還要重申，這是解封後，第一批出國的，就算沒辦法第一批，至少也要最快時間出國，這樣才能得到別人的關注。

Top 1：牡羊座

愛衝第一，解禁後，當然也要跑第一啊，被關那麼久了，去最愛的國家拍照打卡上傳平台，讓大家知道，我已經在國外了。衝第一不是為了別的，就只是要衝第一，因為解放，可以離開這個苦悶的環境，再來就是不想輸給別人，不能只是羨慕別人，而自己不能，這是牡羊不能容忍的事，一定要比身邊的朋友還要早出國，就算請假，翹課也要出去玩，要讓身邊的人，都投以羨慕的眼神，這樣牡羊才有贏的感覺。

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