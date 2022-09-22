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整理包／忍不住搶先出國了？7月出國人數破10萬 台人最愛國家前6名一覽

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣邊境預計於10月中旬開放，然而許多民眾早就等不及搶先出國。據內政部統計，7月份的出國人數已破10萬人次。出境示意圖／ingimage
台灣邊境預計於10月中旬開放，然而許多民眾早就等不及搶先出國。據內政部統計，7月份的出國人數已破10萬人次。出境示意圖／ingimage

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，台灣邊境「0＋7」開放的時間預計落在10月15日以前。不過由於先前世界各國已陸續放寬邊境限制，許多民眾早就等不及率先出國，7月份台人出國數突破10萬人次，其中又以這6國最受歡迎。

7月份超過10萬人出國

根據「內政部統計月報」統計，截至2022年7月份為止，今年度本國人的總出國人數為574,110人，從1月到7月分別為25,925人、59,362人、44,089人、40,676人、45,602人、66,870人、102,395人。

台灣人2022年出國總數。（製表／聯合新聞網）
台灣人2022年出國總數。（製表／聯合新聞網）

從上述數據來看，台人出國人數於7月出現明顯增加，自先前1-6月的2-6萬人，一口氣突破10萬大關，來到今年度最高的102,395人，也較去年同月份的36,951人成長177%。

台灣人都飛去哪？

根據交通部觀光局的「觀光統計月報」顯示，7月份最多台人去的國家為美國，人數達23,135人，其次依序是越南（15,220 人）、中國大陸（12,868人）、新加坡（6,966人）、泰國（6,869人）和日本（6,339人）。除了美國外，台人的出國地點仍以亞洲為主，而在歐洲地區則由德國居冠，7月有1,297人前往。

另外，若以2022全年來看，最多台人前往的國家依序是中國大陸（84,792人）、美國（84,680人）、越南（42,758人）、新加坡（24,155人）、日本（23,544人）、泰國（16,562人）。雖排名與7月份有所出入，但名單整體上並無變動。

台灣邊境開放在即

據本報報導，行政院發言人羅秉成今天在院會記者會後表示，行政院長蘇貞昌已經拍板，將階段性開放邊境管理措施。第一階段開放於公告後9月29日正式實施，每周入境人數提高到6萬人次，3+4全程一人一室，取消機場唾液PCR，全面恢復免簽。

觀察一周後若疫情仍在掌握中，就可開放實施入境0+7，時間大約落在10月13日，也就是從10月中旬就將能走向第二階段開放，措施包含每周入境15萬人次，入境免居隔（0+7）、開放免簽證國家入境、觀光取消禁團令等。隨著邊境開放在即，10月份後出國人數勢必再次暴漲。

開放邊境 疫情 王必勝

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