整理包／邊境開放兩階段！如何篩檢、搭車、買保險 入境新防疫QA一次看

行政院昨(22) 日拍板兩階段邊境開放政策，在9月29日後，階段性取消多項防疫措施，預計在10月中旬之後，國人將迎接入境檢疫0+7的防疫新生活；對於新生活的規定差異疑慮，《聯合新聞網》一一為您解答。

Q1：入境還需篩檢嗎？

9月29日起入境旅客可領取4劑快篩代替機場唾液篩檢，在3+4期間居家第三日時快篩一次，第4日後視有無症狀再判斷是否需要篩檢，未滿兩歲的旅客則不用快篩，若出現症狀則比照入境旅客就醫方式處理。

Q2：入境人數和入境對象仍有限制？

行政院昨天宣布自9月29日起入境上限人數改為6萬人次／週，免簽證國家的國民可以免簽證方式入境，從事「商務、參展、考察、國際交流、探親、觀光、社會訪問」等無須申請許可的活動。

目前已公布的90天免簽證適用國家包括智利、以色列、日本、韓國、尼加拉瓜；30天的免簽證適用國家則包括多明尼加、新加坡、馬來西亞；14天的免簽證適用國家則有泰國、汶萊、菲律賓。

Q3：入境檢疫0+7期間若外出，需要具備什麼條件？

入境當天或第一日需自行快篩一次，9月29日起入境旅客也將能領取4劑快篩代替機場唾液篩檢，旅客外出時需有2日內快篩陰性結果。

Q4：入境檢疫0+7期間能外食嗎？

可以，對象需限定在獨自用餐或與特定的認識對象共餐，不能與其他陌生人共桌或併桌。此政策在9月29日起入境檢疫3+4期間還是禁止的。

Q5：入境檢疫0+7期間可以搭捷運或其他大眾運輸工具？

入境後若無症狀，可以喔！但若是在入境後有疑似確診症狀，建議仍需搭乘防疫車輛，或維持現階段自駕或由親友和其他機關團體接送，

Q6：出境後可住一般旅館嗎？

在9月29日起入境檢疫3+4期間，不可以！但10月中旬改0+7後，可以！自主防疫住處仍需符合包含獨立衛浴的一人一室居住條件，以親友住所或一般旅館為原則。

Q7：入境檢疫0+7期間可以探病嗎？

指揮中心仍禁止在0+7期間的旅客前往醫院探病、陪病，也應避免前往長照機構探視親友；其他非急迫性需求的醫療或檢查，指揮中心也建議延後處理。

Q8：0+7期間可以拜訪長輩或探視兒童？

建議不要。這段期間內仍需避免接觸確診風險高族群，包括65歲以上的長輩，和6歲以下兒童，或其他免疫低下、免疫不全患者。

Q9：國人出國旅行中若不幸確診，該怎麼辦？

國人出國門前需有疫後旅行風險提高的認知，包括在旅途中確診發病，都需停留在當地治療痊癒後才能搭機返國；或是確診輕症患者，可在下榻旅館自行隔離用藥，若確診嚴重的話則需住院。

由於疫後風險提高，若不幸在國外確診嚴重住院的話，醫療費恐怕並非一般人支付得起。國內目前只有「美商安達產險」一家，針對海外旅遊門診、急診醫療給付，未將新冠肺炎和猴痘等若干法定傳染疾病排除在外者；或許開放一段時間後，會有更多家的保險業者願意提供包括新冠肺炎確診或猴痘等保險供民眾做選擇。

Q11：若是國外旅客不幸在台灣確診，該如何處理？

將比照國人目前快篩陽性需過遠距或視訊診療，由地方政府衛生局安排，到診所或居家照護的責任院所(包含衛生所)，評估快篩陽性結果。若屬輕症，可至防疫旅館或不包含一般旅館的住處，自行隔離照護，若需就醫，禁止搭乘大眾運輸工具，仍需維持自駕或委由親友接送(接送途中，雙方仍需佩戴口罩做好防疫)，或由地方衛生局安排就醫。

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