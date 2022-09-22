邊境二階解封！9/29起3+4、10/13起0+7上路 實施細節一次看

中央流行疫情指揮中心今表示，將分兩階段鬆綁邊境檢疫及社區防疫措施。9月29日第一階段鬆綁，預計10月13日第二階段鬆綁，將開放外國人「一般性社會訪問」，同時取消禁團令，至於中港澳居民是否能夠依規入境，仍待陸委會規畫。

而國內的「口罩禁令」，指揮中心指揮官王必勝早上指出，會在第二階段0+7上路後鬆綁，會以「都不用戴，但例外情況要戴」為方向調整。不過下午於疫情記者會他三度回應，「口罩部分沒有改變，會再另外討論」。

邊境解封第一階段（9月29日起，表定航班抵台時間）

邊境解封第二階段（預計10月13日起實施，表定航班抵台時間）

預計10月13日起，每周入境人次15萬人次、入境免居隔（0+7），開放免簽證國家入境，以及取消觀光禁團令。 一、每周入境總人數： 試行每周15萬人次為原則。 二、檢疫天數及處所： 入境日為第0天，放寬為「7天自主防疫」，取消原3天居家檢疫；入境時取消開立「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」。 三、檢測措施： (一)入境時2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，於自主防疫期間進行檢測。 (二)入境前14日內有疑似COVID-19症狀旅客，請主動於入境時通報疾病管制署之機場／港口檢疫人員，依檢疫人員評估，配合於國際港埠或後送醫院採檢。 四、入境旅客交通方式： 無相關症狀之旅客，得搭乘大眾運輸工具。 五、非免簽證國家開放得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來臺簽證，且同步取消旅行團限團令。

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