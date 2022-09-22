邊境二階解封！9/29起3+4、10/13起0+7上路 實施細節一次看
中央流行疫情指揮中心今表示，將分兩階段鬆綁邊境檢疫及社區防疫措施。9月29日第一階段鬆綁，預計10月13日第二階段鬆綁，將開放外國人「一般性社會訪問」，同時取消禁團令，至於中港澳居民是否能夠依規入境，仍待陸委會規畫。
而國內的「口罩禁令」，指揮中心指揮官王必勝早上指出，會在第二階段0+7上路後鬆綁，會以「都不用戴，但例外情況要戴」為方向調整。不過下午於疫情記者會他三度回應，「口罩部分沒有改變，會再另外討論」。
邊境解封第一階段（9月29日起，表定航班抵台時間）
9月29日零時起放寬以下措施，入境總人數為每周6萬人次、取消入境唾液PCR檢測、檢疫處所得全程採1人1室。
一、每周入境總人數：
每周由現行5萬人次調增為6萬人次為原則。
二、檢測措施：
(一)取消入境時（第0天）於機場／港口執行的唾液PCR檢測，改由發放2歲以上旅客4劑家用快篩試劑，於居家檢疫及自主防疫期間檢測。
(二)入境前14日內有疑似COVID-19症狀旅客，主動於「入境檢疫系統」申報，並於入境時由檢疫人員評估，配合於國際港埠或後送醫院採檢。
三、檢疫天數及處所：
入境日為第0天，維持「3天居家檢疫及4天自主防疫」，開放居家檢疫及自主防疫期間得採「1人1室」。
四、入境至檢疫處所交通方式：
維持得搭乘防疫車輛、自駕或由親友／機關團體車輛接送，參照防疫車隊防疫規範，落實各項防疫措施。
五、全面恢復免簽證待遇機制。
邊境解封第二階段（預計10月13日起實施，表定航班抵台時間）
預計10月13日起，每周入境人次15萬人次、入境免居隔（0+7），開放免簽證國家入境，以及取消觀光禁團令。
一、每周入境總人數：
試行每周15萬人次為原則。
二、檢疫天數及處所：
入境日為第0天，放寬為「7天自主防疫」，取消原3天居家檢疫；入境時取消開立「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」。
三、檢測措施：
(一)入境時2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，於自主防疫期間進行檢測。
(二)入境前14日內有疑似COVID-19症狀旅客，請主動於入境時通報疾病管制署之機場／港口檢疫人員，依檢疫人員評估，配合於國際港埠或後送醫院採檢。
四、入境旅客交通方式：
無相關症狀之旅客，得搭乘大眾運輸工具。
五、非免簽證國家開放得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來臺簽證，且同步取消旅行團限團令。
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