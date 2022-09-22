0+7將上路！2023年出國行事曆攻略 怎麼請長假、日本連假避人潮

台灣邊境開放在即，指揮中心指揮官王必勝今天（22日）早上受訪時鬆口表示，最快10月13日就會開放0+7，令許多民眾迫不及待想安排出國旅遊。行政院人事行政總處先前已公布明年（112年）的行事曆，來看看明年的「請長假攻略」吧！

在提到明年之前，別忘了今年11月26日是選舉日，想投票的民眾記得把這天空下來。而今年的跨年夜12月31日（六），元旦1月1日正好碰上周日，所以1月2日周一補假，上班族可以連休3天。

明年過年時間較早，自1月20日小年夜開始放假，正常情況下可一口氣休10天到29日初八，而若16日至19日請假4天，將可以從1月14日放到29日「連放16天」，是出國的大好機會。

112年政府行政機關辦公日曆表。圖擷自 行政院人事行政總處

112年的228則是碰上周二，周一將調整為彈性放假，25至28日可享4天連假，不過2月4日周六要補班、補課，如果想休長假，也可在3月1至3日請假，這樣一來就能從2月25日一路休到3月5日。

至於4月份的清明連假，兒童節4月4日周二、清明節周三，周一同樣調整為彈性放假，因此3月25日周六要補班、補課，不過，如果上班族在6、7日（四、五）請假，將可從4月1日（六）一路放假至9日（日），替自己送上一份誠意滿滿的清明連假。

明年的五一勞動節則在周一，廣大勞工朋友們屆時也可享有3天連假。進入6月份，端午節是22日周四，又是一次4天連假，不過前一週17日周六得提前補23日周五彈性放假上班、上課，如果覺得連上6天班太累，不妨請19、20、21日3天的假，這樣就能從18日一路休到25日，8天長假不僅能好好休息，想出國充電也沒問題！

112年的中秋節則落在9月29日周五，屆時民眾可享3天連假小確幸。國慶假期則是明年第四次4天連假，但這也意味著又有彈性放假，9月23日周六得為了10月9日週一的假期補上班、上課，但若民眾想休長假，也可於11、12、13日另外請假，如此一來，將可獲得自10月7日至一口氣休至15日的9天長假。

出國長假指南

綜合以上國定假日加上個人請假，民眾適合放長假出國的時間有：春節假期16天、228連假9天、清明連假9天、端午節8天、雙十節9天。

想去日本？找對時間避日本長假人潮

除此之外，鄰近的日本是許多台灣人喜愛的海外旅遊地，也是許多台灣人邊境解封後最想出國玩的國家，《聯合新聞網》整理出日本明年的假期，提醒民眾如果要到日本遊玩，可避開當地假期，以免觀光景點人擠人，看不到風景只看得到人。