邊境解封啦！這些熱門國「免篩檢免隔離免簽證」 機票一買就能快樂出國

還記得快樂推著行李走在各國機場大廳的感覺嗎？如今全球各國皆放寬邊境管制，台灣也將在10月13日鬆綁入境檢疫為「0+7」，可見在國際自由行走的日子指日可待，接下來最大的煩惱，就是挑選要去哪國玩、研究簽證、入境條件等資訊。《聯合新聞網》就目前國人出國喜好整理出各國入境規定，幫助讀者挑選出心中理想的旅遊地點。（下列簽證皆以短期、觀光目的入境狀況為主）

【亞洲自由度100%國家】｜【美洲自由度100%國家】｜【歐洲自由度100%國家】｜【亞洲自由度70%國家】｜【澳洲自由度70%國家】｜【美洲自由度70%國家】｜【自由度50%國家】｜【自由度20%國家】





目前多數國家開放觀光客自由入境，包含日英美法等熱門國家，旅客打滿2至3劑疫苗或持有相關證明文件，入境時可不需進行新冠篩檢或隔離，更棒的是，連簽證都不需要。

● 亞洲國家

日本 ✘篩檢✘隔離✘簽證

入境時免篩檢、免隔離，持有符合日本政府認定之「有效3劑疫苗接種證明」者，入境時無須提交72小時內PCR陰性證明。10月11日起開放旅客自由行及並恢復免簽證措施，無需另申請觀光簽及受付濟證。

圖／pixabay

馬來西亞 ✘篩檢✘隔離✘簽證

無需事先填寫並申請旅行卡，入境也免隔離，但建議仍備妥疫苗接種證明以便備查。

※需準備每日生活費100美元或等值貨幣之財力證明，以備抽查。

新加坡 ✘篩檢✘隔離✘簽證

僅需出示完成疫苗接種證明或PCR／ART陰性檢測報告即可入境，免檢測、免隔離，可自由活動，且不再強制購買旅遊保險，但未完成完整疫苗接種者可能會被新加坡主管機關要求購買至少3萬星幣保額的COVID-19旅遊保險。

帛琉 ✘篩檢✘隔離✘簽證

需提交搭機前14日前完整接種新冠疫苗證明。

● 美洲國家

美國 ✘篩檢✘隔離✘簽證

登機前需提供完整接種新冠疫苗證明，並預先上網申請「旅行授權電子系統（ESTA）」授權許可（費用為21美元）。

● 歐洲國家

英國 ✘篩檢✘隔離✘簽證

3月18日起解除一切旅行禁令及邊境管制，出發前無須填寫入境追蹤表格、入境時無須持檢測報告或疫苗接種證明，抵英後亦無須隔離及篩檢。

法國 ✘篩檢✘隔離✘簽證

8月1日起取消所有相關邊境管制措施，旅客入境時不須提供疫苗注射證明及PCR檢測陰性證明。我國人享有免申根簽證待遇。

圖／pixabay

德國 ✘篩檢✘隔離✘簽證

所有入境德國者得暫時免除提供相關COVID-19證明。

義大利 ✘篩檢✘隔離✘簽證

6月1日起解除入境相關防疫措施，我國人享有免申根簽證待遇，且不須出示任何疫苗或相關採檢證明文件，亦不須隔離檢疫。

希臘 ✘篩檢✘隔離✘簽證

5月1日起，取消國內及國際航班旅客之COVID-19健康限制，旅客入境希臘無須出示任何疫苗接種或檢測證明。

冰島 ✘篩檢✘隔離✘簽證

2月25日起取消邊境有關COVID-19相關防疫規定，抵達冰島前後，不須預先登記，也無須出示證明。





包含南韓、加拿大、印尼、緬甸等國家，這些國家開放旅客入境觀光，但在入境前／後要進行新冠篩檢，或是有其他條件約束遊客，部分雖能自由觀光，但仍需申請簽證才能入境。

● 亞洲國家

南韓 ✔篩檢✘隔離✘簽證

無需提交出發日前PCR陰性證明，但入境後需在24小時內接受PCR採檢。台灣旅客至10月31日前可免簽入境。

圖／pixabay

泰國 ✘篩檢✘隔離✔簽證

需於入境時出示「完整接種新冠疫苗證明」或「登機前72小時內PCR陰性報告」。

菲律賓 ✘篩檢✘隔離✔簽證

登機時需提交完整接種新冠疫苗證明。如未完整接種者須提交入境前48小時內RT-PCR或24小時內實驗室抗原檢測之陰性證明報告，並至檢疫旅館隔離，第5天如PCR結果為陰性，續進行居家檢疫至14天期滿。

印尼 ✘篩檢✘隔離✔簽證

出發前：需事先申請簽證或辦理落地證（費用為50萬印尼盾），須備妥出發前14天以上之完整（2劑）新冠疫苗接種證明。

入境：入境時若體溫超過37.5度，必須自費進行PCR並隔離。若未完整接種疫苗者，需檢疫隔離5天，隔離第4天時進行第2次PCR篩檢，陰性者才能解隔。 ※印尼政府規定所有旅客入境須使用印尼政府建置之數位健康證明系統PeduliLindungi APP。

越南 ✘篩檢✘隔離✔簽證

無需出示PCR陰性報告或申報健康聲明即可入境，入境需辦理簽證。

緬甸 ✔篩檢✘隔離✔簽證✔保險

出發前：需申請觀光簽證，入境時備妥「完整接種2劑新冠疫苗證明文件」或「入境前72小時內PCR陰性報告」，及緬甸保險公司COVID-19醫療保險的購買證明。

入境：機場快篩，如為陰性即可離開機場開始旅程，約需10分鐘，費用為15000緬元。

● 澳洲國家

澳洲 ✘篩檢✘隔離✔簽證

無需出示PCR陰性報告或申報健康聲明即可入境，但需在入境24小時內依各州規定進行PCR或RAT檢測，且入境7天內不得前往醫院等傳染高風險場所，出發前需透過AustraliaETA手機程式申請澳洲電子簽證(ETA)。

● 美洲國家

加拿大 ✔篩檢✘隔離✘簽證

提供完整接種疫苗證明或陰性篩檢證明／過往陽性PCR證明即可入境、免除居家隔離，亦免提供居家隔離。但加國會於旅客入境時會隨機抽選進行落地PCR檢測，受測完可搭乘大眾交通工具等待檢測結果出爐，無須隔離。





包含香港、澳門、不丹及中非，這些國家開放旅客入境，但在入境前／後要進行新冠篩檢，且於防疫旅館隔離一段時間，確定篩陰後才能出門。

● 亞洲國家

香港 ✔篩檢✔隔離✔簽證

出發前：需提交完整疫苗接種證明並於網路填寫健康申請表，或提供起飛前48小時內PCR陰性報告，並預定7晚指定檢疫旅館。

入境後：在機場接受「檢測待行」安排，完成篩檢後由指定車輛送往旅館隔離7天，但隔離第4天起若每天快篩皆為陰性即可外出。港媒消息指出，下周將宣布入境檢疫將由3+4改為0+7，並取消酒店檢疫要求，旅客只需居家隔離觀察7天，但入境篩檢仍會保留。

澳門 ✔篩檢✔隔離✔簽證

出發前：需提供24小時內PCR陰性結果證明，於網路填寫健康申請表，並預定7晚指定檢疫旅館，及醫學觀察期間PCR檢測預約證明。

入境：7天集中隔離及3天自我健康管理，並於隔離翌日起第1、2、3、5、7天接受PCR檢測。





包含中國與烏克蘭在內，僅開放該國公民或外籍商務人士入境，且入境規定嚴格。

圖／pixabay

● 亞洲國家

中國大陸 ✔篩檢✔隔離✔簽證