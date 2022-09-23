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日本自由行語言卡卡？手機超實用5翻譯工具 它能靠鏡頭火速中翻日

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
擔心太久沒去日本玩而卡關語言嗎？《聯合新聞網》介紹5個翻譯工具讓你遊日不卡卡。（製圖／聯合新聞網）
擔心太久沒去日本玩而卡關語言嗎？《聯合新聞網》介紹5個翻譯工具讓你遊日不卡卡。（製圖／聯合新聞網）

日本，お久しぶり（好久不見，日文發音為ohisasiburi）！恭喜哈日族，終於能去日本玩囉，日本首相岸田文雄宣布10月11日起取消入境人數上限，並開放自由行及短期免簽證旅客入境。

重回日本旅遊地，一定既熟悉又陌生，看得懂漢字但平假名、片假名霧煞煞該怎辦？想跟日本店員溝通，卻又不知道該怎麼說，此時手機翻譯工具相當重要！以蘋果iPhone為例，iOS 16強化了原況文字功能，可將圖片、影片中的文字翻譯。《聯合新聞網》也推薦5種手機翻譯工具，讓你遊日不卡卡！

台、日10月中解封，不少國人已準備好要前進日本瘋狂購物。（示意圖／新華社）
台、日10月中解封，不少國人已準備好要前進日本瘋狂購物。（示意圖／新華社）


蘋果iPhone的iOS 16強化原況文字功能，可長按圖片或是已暫停的影片裡的文字內容，執行拷貝和貼上、翻譯、轉換匯率等快速動作。對於去日本看到一連串平假名菜單不知如何是好，這時就能派上用場了。

《聯合新聞網》點進大阪、京都超夯的國產牛燒肉吃到飽店家「あぶりや」之網站之吃到飽菜單進行實測，第1種方法為在拍攝途中，點選鏡頭所拍到的文字訊息，再按下右下角的圖示就能進行翻譯。

iOS 16的原況文字功能，可以邊拍照邊抓取文字翻譯，相當方便。（製圖／聯合新聞網）
iOS 16的原況文字功能，可以邊拍照邊抓取文字翻譯，相當方便。（製圖／聯合新聞網）

第2種為直接拍下該網站Menu後，長按相片的文字訊息後，按下翻譯，就能轉換成中文，2種方法都很方便。

iOS 16的原況文字功能，也能將照片拍完後，長按照片文字處進行翻譯。（製圖／聯合新聞網）
iOS 16的原況文字功能，也能將照片拍完後，長按照片文字處進行翻譯。（製圖／聯合新聞網）


VoiceTra是一款語音翻譯軟體，可將自己所說的內容翻譯成其他語言，也有網友實測，「日本人念很快也能翻譯」、「跟客人溝通，透過軟體都能精準翻譯，很好用。」在蘋果Apple Store評分高達4.8顆星。

該App提到，需按下麥克風按鈕後靠近說話，並盡量以簡潔表達想說的句子，「過長的句子可能無法翻譯。」以點餐為例，想詢問日本店員是否推薦之餐點，透過語音輸入後，若發現語音輸入文字不太準確，可再進行手動修改，隨即翻譯出對應的日文句子，並能播放出聲音，雖然並非百分百準確，但足以讓日本店員了解自身需求。

聽不懂日本店員回應日文怎麼辦？不用擔心，還是能透過該App，請日本店員對著手機說話，就能即時翻譯出中文，整個過程相當方便。

「VoiceTra」也可請日本人透過麥克風說話，即時翻譯成中文。該App在Apple Store評分達到4顆星。（製圖／聯合新聞網）
「VoiceTra」也可請日本人透過麥克風說話，即時翻譯成中文。該App在Apple Store評分達到4顆星。（製圖／聯合新聞網）

「VoiceTra」App設定好語言後，可透過語音輸入、或是手動修改，即時中翻日。（製圖／聯合新聞網）
「VoiceTra」App設定好語言後，可透過語音輸入、或是手動修改，即時中翻日。（製圖／聯合新聞網）

「VoiceTra」App

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．Android版：點我下載


不想下載太多App，其實也可以靠台灣人最愛用的LINE解決！加入「LINE中日翻譯」為好友後，即可進行雙向翻譯，輸入中文→翻譯成日文，輸入日文就會即時翻成中文，也能透過語音輸入翻譯，因此也能請店員對著手機說話喔。

「LINE中日翻譯」也支援圖片翻譯功能，從「開啟…」→「翻譯照片文字」，將照片上傳後就能即時翻譯，《聯合新聞網》實測，整體翻譯狀況相當不錯。不過可要注意，別傻傻地把圖片傳到聊天室內，這樣機器人是不會有反應的喔！

「LINE中日翻譯」可雙向翻譯中日文，也能透過語音輸入即時翻譯。（製圖／聯合新聞網）
「LINE中日翻譯」可雙向翻譯中日文，也能透過語音輸入即時翻譯。（製圖／聯合新聞網）

「LINE中日翻譯」可將圖片上的文字翻譯，雖然並非百分百正確句子，但能大致了解內容。（製圖／聯合新聞網）
「LINE中日翻譯」可將圖片上的文字翻譯，雖然並非百分百正確句子，但能大致了解內容。（製圖／聯合新聞網）

LINE中日翻譯

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Google已是現在地球人「最好的朋友」，當然不能錯過「Google翻譯」App，除了基本的文字翻譯功能，一樣也支援相片翻譯，其中即時鏡頭翻譯最讓人驚豔，《聯合新聞網》實測，能將「朝日新聞」網站所拍到的日文資訊直接在螢幕上翻成中文，相當神奇。

「Google翻譯」基本的翻譯和手寫辨識都難不倒它。（製圖／聯合新聞網）
「Google翻譯」基本的翻譯和手寫辨識都難不倒它。（製圖／聯合新聞網）

「Google翻譯」App超強大，可以直接將鏡頭對準想要翻譯的訊息，火速將原本日文網站上的內容翻譯成中文。（製圖／聯合新聞網）
「Google翻譯」App超強大，可以直接將鏡頭對準想要翻譯的訊息，火速將原本日文網站上的內容翻譯成中文。（製圖／聯合新聞網）

另外，也能將翻譯的內容加入收藏簿，以便未來回頭查詢使用。不過它在蘋果Apple Store評分為3.7分，略低於VoiceTra的4.8分。

「Google翻譯」App

．iOS版：點我下載

．Android版：點我下載


出國玩想要放鬆，懶得輸入文字、只想套用現成句子，「日本 旅遊會話一指搞定（Point and Learn Japan Travel Conversation）」App或許很適合你，裡頭有許多分類，像是「馬上可以用的日文」、「機場」、「觀光」、「換匯所」、「餐廳」、「飯店」等，再依這些分類選出想要跟對方溝通的句子即可完成，也能透過右上角的「喇叭」按鍵發出日文。

不過稍嫌可惜之處，在於點進該App後，是以橫向為主的頁面，比其他App的直向介面操作上較為不直覺，加上該App原有iOS與安卓（Android）雙版本，不過日前在Google Play商店似乎已將該App下架，安卓用戶只能透過網路上下載apk，但未經正規管道下載的apk，恐怕有未知的危險性，須斟酌是否要下載。

「日本 旅遊會話一指搞定」App適合不想多查文字的使用者，可透過基本分類點選想要的句子，並能點選右上的「喇叭」按鈕發出聲音讓對方了解。（製圖／聯合新聞網）
「日本 旅遊會話一指搞定」App適合不想多查文字的使用者，可透過基本分類點選想要的句子，並能點選右上的「喇叭」按鈕發出聲音讓對方了解。（製圖／聯合新聞網）

「日本 旅遊會話一指搞定」App

．iOS版：點我下載

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