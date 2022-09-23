邊境解封買機票！台飛日韓泰LCC廉航攻略 票價、手提託運行李注意一次看

政府在昨天(22日)預告「0+7」政策，讓許久沒出國的民眾暴動，紛紛開始安排旅遊計畫。為了搶攻大批「報復性出國」的旅客，許多航空公司也祭出優惠，《聯合新聞網》整理包含日本、韓國、泰國、越南、新加坡、馬來西亞等亞洲國家目前有航班的廉航、促銷價，以及行李注意事項，趕快手刀訂起來！

✈️台灣虎航tiger air

・航點：

日本、韓國、泰國、澳門

台灣虎航迎來8週年，加上歡慶解封喜上加喜，宣布日本、韓國、泰國等航線10月起將增班外，全航線一口氣增加到超過220個班次，更推出指定航班單程未稅88元起的歡慶解封價。

虎航本次促銷時間為22日下午3時起至2022年9月29日晚間11時59分止，搭乘期間為2022年10月1日至2023年3月25日，此優惠價需同時購買來回，也提醒旅客請備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。

圖/取自台灣虎航官網

・行李注意事項：

每位旅客僅可攜帶一件手提行李〔尺寸小於54cm x 38cm x 23cm（上述尺寸包含輪子及手把等外部突出物）〕與一件個人隨身物品(如手提包、電腦包或免稅商品)，合計二件總重不得超過 10 公斤。若手提行李超過限額且未於機場報到櫃台進行託運，需於登機門口將行李交付託運並支付登機門託運行李費用，以件計費。

圖/取自台灣虎航官網

票價｜航點｜航班時間表｜官網

✈️樂桃航空Peach

樂桃航空國際航線將於2022年9月16日啟航，首發台北（桃園）－大阪（關西）航線。

票價：新台幣2,080～新台幣12,380（單程）

樂桃航空將於2022年9月22日重新啟航台北（桃園）－東京（成田）航線。

票價：新台幣1,980～新台幣16,180（單程）

圖／取自樂桃航空官網

・票價種類： Simple Peach／不含托運、改票需付費 Value Peach／托運1件免費、改票扣除手續費新台幣410元，剩餘款項將以Peach點數退還 Prime Peach／托運2件免費，改票全額以Peach點數退還

行李注意事項：

・手提行李限制：隨身物品＋手提行李合計2件 （總重量合計7.0公斤以內），3邊合計115cm以内。

・托運行李限制：託運行李每件限重20kg，長寬高總和不得超過203cm，超重行李（總重量在20kg～32kg）需另外支付超重費用。 每位旅客最多不超過5件。

票價｜各項費用・手續費｜航線｜航班時間表｜官網

✈️酷航Scoot

・航點：

台北（桃園）直飛：東京、首爾、新加坡、札幌

經由新加坡轉機飛：曼谷、雪梨、墨爾本、黃金海岸、伯斯、歐洲國家

酷航即將於2022年10月底起，搶攻台灣轉機客及出遊商機，復飛台北-韓國首爾每周五班、台北-北海道新千歲每周三班 ; 現有台北-東京也將增班為每周七班，至於台北-新加坡航線也將增班為每周18班。

・票價種類： Fly／機位 FLYBAG／機位含行李 FlyBagEat／機位加行李及餐點 酷航plus／酷航Plus

・行李注意事項：

手提行李尺寸不可超過54公分×38公分×23公分，隨身物品體積不得超過40公分×30公分×10公分，長寬高總和不可超過115公分。

託運行李不限件數，惟單件不得超過32公斤，以及三邊和須在158公分以下。

手提行李，除了10公斤標準重量之外，經濟艙旅客可上網加購額外7公斤（加購後合計可攜帶7+10=17公斤登機）。

航點｜官網

✈️亞洲航空Air Asia

・航點：

台北（桃園）直飛：大阪、名古屋、吉隆坡、亞庇（沙巴）、馬尼拉、宿霧、克拉克、卡利波（長灘島）、清邁。

高雄（小港）直飛：吉隆坡、馬尼拉、宿霧、克拉克。

為慶祝AirAsia班機即將陸續恢復營運，推出久違的大促銷活動，即日起至9月25日，透過點擊airasia Super App或官網上的「Flight」圖示，可搶購2023年1月1日至2023年10月28日期間的航班優惠，提供500萬張最低未稅0元起的機位，目的地包含從吉隆坡出發的國內線以及短程國際航線。

・票價種類： 特價／含手提行李、托運需另外加購、無自選機位、無餐點、不可日期/時間更改 Value Pack1／含手提行李、含20kg托運行李、只限選標準座位、有附餐點、不可日期/時間更改 常飛客／含手提行李、含20kg托運行李、可以選位、有附餐點、2次免費日期/時間更改 豪華客艙平躺座位／含手提行李、含40kg托運行李、可以選位、有附餐點、無限免費日期/時間更改

・行李注意事項：

所有旅客（嬰兒除外）可攜帶兩（2）件隨身行李上機，其可為：

1件手提行李、或1個筆電包、或1個手提包、或1個小隨身包。

手提行李尺寸體積不可超過56公分×36公分×23公分，必須能夠放置在機艙內頭上的行李艙中。

隨身物品不能超過40公分×30公分×10公分，必須能夠放置在您前方座位底下。

兩件的總重量不得超過7公斤。

若無附贈托運行李，可支付費用購買15kg（僅適用於國內航班）、20公斤、25公斤、30公斤、40公斤行李。

航點｜官網

票價、各項費用及手續費均有變動之可能性，請依官網公告為準。