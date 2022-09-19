9月下半十二星座運勢 天秤有初體驗、魔羯開運靠「同理心」

9月至今已經過完一半多，還有剩下十多天的日子。日本網站「ananweb」最近羅列出各星座在9月的後半段，分別會有著什麼樣的運勢。

牡羊座

會增加很多與人對話、交流的機會。切忌嫌煩而拒絕溝通。

金牛座

如何充實度過工作以外的休閒時間很重要。即使感到疲憊，也要避免只是單純上下班與回家之間循環的生活。

雙子座

可以悠閒度過私人時間。必要的物品在需要的時候自然會來到。

巨蟹座

會透過人際關係得到利益的時候。你所需要的東西，或許朋友有天就會親自送上門。

獅子座

容易陷入重複相同事情的循環。實質的行動非常重要。

處女座

不要受到他人影響，適合按照自己節奏生活的時候。平時可以不用那麼顧慮他人眼色。

天秤座

這時期將會遇到許多刺激的遭遇，特別是一些初次體驗的事物，裡頭正包含著好運存在。

天蠍座

這是段可以心滿意足度過的快樂時光。可以找尋一些重拾兒時點滴回憶的事物。

射手座

再次認識到自己所信之事物有多麼重要的時候。甚至還可能因此感受到宛如神蹟的存在。

魔羯座

好好捉住人心，與人心意相通的時候。開運的秘訣就在同理心。

水瓶座

能夠自豪的事物越來越多的時期。不需在意他人的嫉妒眼光，放膽誇耀自我建立信心吧。

雙魚座

開運的關鍵在於能夠放鬆自在的度過時光。雖說是休憩重整的時候，但或許會在過程中有著意外的發現。