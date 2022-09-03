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9月幸運星：能順利翻身、逆勢翻紅的3大命格

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9月幸運星：能順利翻身、逆勢翻紅的3大命格(圖片來源：Shutterstock)
9月幸運星：能順利翻身、逆勢翻紅的3大命格(圖片來源：Shutterstock)

8月已經過去，盼望已久的金秋即將在9月降臨了。今天，科技紫微網就來為大家盤點上月運程不順、麻煩纏身，但進入9月後時運變動，能歡喜迎接逆轉翻身之勢的三大主星，其中會不會有你呢？

讀文小提醒：本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮空宮者，請參考對宮遷移宮主星。單顆星上榜即可參考，兩顆星同時符合則更明顯。

命宮有天同星

天同坐命的人本月終於春風得意，運程持續上揚，能讓你非常明顯的感受到幸運的偏愛。月底會迎接不小的突破，尤其在工作上將小有成就。

事業方面，你可望揮別上個月瑣事纏身、難以招架的局面。上月暴露出來的問題，本月經過查漏補缺，多半都能解決或擺平。多與團隊合作、溝通，工作難題就會迎刃而解，甚至進度還能提前。

本月整體狀態不錯，有可能因此獲得一些新的機會。好好把握，生活各個層面的狀態都能連帶得到提升。

命宮有太陰星

太陰坐命的人上月運程平淡，各方面都得小心翼翼才能度過，然而本月就有如脫胎換骨一般，迎來了頗佳的整體時運，四方助力均強，讓你終於可以放手實踐想法。

由於好運的加持，你的表現慾也跟著大增。你會變得很想要發揮、表達，這會使你在工作上如魚得水，特別是在洽談業務或者溝通調薪之事時，將有心想事成的好運。在感情方面，單身者會得到好運的大大加分，個人魅力火花四射，有機會勾動久違的緣分。

命宮有天府星

天府坐命的朋友，不同於上月的壓力重重，本月你能享受久違了的快樂時光，工作與生活都相當順利。雖然不會有光芒萬丈的幸運，卻處處都能獲得小確幸

受到時運眷顧，你會在生活的各種瑣事上感受到久違的驚喜。而在工作方面，只要認真盡責，做好分內工作，就能得到上司稱讚與奬勵。本月只要注意別太衝動行事，做重大決定前謹慎小心，並多與家人溝通，就可以順利、安穩的度過。

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