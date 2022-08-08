血型+生肖本週財運TOP5 O型搭這生肖旺到爆「抽什麼都中」

新的一週到來，每個人的運勢也將重新出發。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖，分析出本週財運最旺的五種組合。

第五名 O型+屬狗

在財神爺眷顧的本週，最好多加注意各種財產狀況，特別是一些額外的獎金或報酬很可能會在近日入帳，一不小心就會漏掉。購物時，先擬好預算執行為佳，但要小心週四容易被店員的話術影響，不宜多做交談。

第四名 A型+屬牛

過往行為將獲得回應的一週，像是借出去的錢終於連本帶利償還了，又或者曾經幫助過的人，現在做出報答的行為等等。如果沒做過這些事，現在開始也不遲，將來一定會得到「加倍奉還」。購物時則要避免花太多錢，可以找特價或點數優惠特別划算的日子進行採購。

第三名 B型+屬龍

這組合在本週的敏銳度將來到高峰，有機會比他人早先一步察覺到投資先機，或者取得未來能夠派得上用場的物品及證照等等。只要腦中出現「就是這個」的想法，毫不猶豫下手就對了。購物時可以多方參照評價，特別是負面意見也能仔細看過，更能完整分析需求。

第二名 AB型+屬鼠

提升財運的關鍵在於做點小改變，像是購物時刻意挑選不常去的店家，很可能就會碰到對方正在舉辦折價優惠等等。如果有申辦會員相關的優惠也別猶豫，以免錯過豐富的贈品和折扣。

第一名 O型+屬猴

這組合將有運勢昂揚的一週。好比在各類抽獎中選，從而獲得各種禮券獎品之類的，總之有什麼特別的東西，不妨就大膽嘗試。不過在好運降臨時，別忘了分一點喜氣給大家，就算是簡單請些點心飲料也好，如此一來就能製造運氣的正向循環。