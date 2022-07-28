脾氣好不等於好欺負！踩到「這4星座」底線你要小心了
有些人天生就脾氣好，凡事都以和為貴，不想與人發生衝突，但是脾氣好，也不能因此得寸進尺。命理專欄「星座巫師」分享4個星座，你不惹他們沒事，一踩到底線，可能會收起平時脾氣好的樣子，硬起來反擊！
1.金牛座
金牛座做任何事情都能深思熟慮，幾乎不會有衝動的時候，即使遇到一些不太順心的事，也是能保持理智和冷靜，脾氣好之外，性格比較內斂，話也比較少。
雖然金牛座不太會刻意與人接近，基本上也不會跟人發生什麼衝突，即使有時候遇到別人的惡意，他們也是能忍就忍，但他們的忍耐並不是因為怕事，而是不想浪費自己的時間，要是真的有人碰到他們底線，以他們的固執個性，可不會這麼輕易退讓。
2.水瓶座
要是不了解水瓶座，很多人會覺得他們是一個很溫柔、大器的星座。因為幾乎不會看到他們發脾氣的時候，即使有人得罪他們，也都是一笑而過，不會跟別人計較太多，因此很多人大概會覺得他們是沒什麼脾氣的人。
但如果這樣想，只能說你經驗太淺，得罪了水瓶座，他們不生氣，只能說明這個人或是這件事他們根本不在乎，沒必要放在心上，沒放在心上自然沒什麼好生氣，但是別忘了，他們依舊是好強又有骨氣的水瓶座，碰到他們的底線，通常不會有什麼好下場。
3.天秤座
很多人在接觸天秤座時，大概都會看到他們紳士優雅的一面，會覺得他們是一個有內涵、風度的人，他們也對大多數人很親切，為人十分大度，一些雞毛蒜皮的事基本上都不會計較，都會一笑而過。
即使遇到了什麼讓自己動怒的時候，他們也能很好的克制自己的脾氣，和氣地解決事情，不會隨意的發洩情緒，但其實好並不代表沒底線沒原則，他們這樣只是在尊重對方，而對方如果沒有給予同等尊重的話，他們也不會有什麼好態度。
4.雙子座
雙子座很多時候表面都是一副笑呵呵的樣子，他們個性很開朗活潑，待人友善，還能言善道的，總是能讓身邊的人感到很開心，不過他們脾氣雖然好，卻一點都不好惹，他們看起來沒心沒肺的，實際上內心很敏感。
雙子座很在意別人的評價，有什麼意見可以當面跟他們提，但如果有人表面跟他們稱兄道弟，卻在背後講閒話的話，他們接受不了，也一定會記恨，即使當下沒有直接生氣，但不滿若越積越多，發起脾氣來的雙子可不好哄喔。
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