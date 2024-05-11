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橘世代／【熟齡性愛‧性不性篇】人最重要的性器官是大腦

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導

「人生遭遇許多問題，因此衍生許多不同的反應，相互交織影響，性是其中一個層面。」台灣性諮商學會的創會理事長、荷光性諮商專業訓練中心執行長呂嘉惠表示，性欲困擾成因複雜，需釐清問題癥結點並調整；特殊場域裡更需專業人員、經費支援。

從業廿六年的呂嘉惠表示，隨著網路、社區大學普及，尤其近五年受疫情帶動線上資訊傳播，國人對生命的態度漸趨開放，重視餘生品質，求助心理資源的比率增加，求助原因除了老年階段的各種議題，也包含性生活，如性偏好、性欲頻率不對等、性功能、外遇、性交易、交友等問題。

呂嘉惠觀察，熟齡世代成長環境壓抑，難以表達真實需求，若來向專業人員諮詢提問，專業人員須找到問題背後的需求，讓熟齡人士感覺被聽懂。

呂嘉惠指出，熟齡世代共通點是身體功能與年輕時不同，例如有慢性病、關節炎、動作遲緩等，需要與自己的身體妥協，最重要的性器官其實是大腦，重新認識、了解自己的性欲、身體，及對方身心狀態，重建適合彼此的性行為模式與作法。

像是改用自慰紓解性欲，或發生性行為時添加潤滑劑、情趣用品等，且不強求年輕時的強度與頻率，而是透過品質更好的溝通，讓彼此從互動擁抱、親吻、撫摸等，滿足性欲，照顧心理親密需求。

呂嘉惠表示，單身或在長照機構的住民，或其他特殊族群如何滿足性需求，需要社會更多關注。

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