告別浮腫！2024年最佳消水腫指南 十個必試的人氣妙招

展現出你的自信光芒！

夏天要到了！不少男孩女孩都準備要出門享受陽光，但高溫濕熱的天氣，讓水腫的情況越來越嚴重，甚至造成身體或是四肢腫脹，不只外觀，還會讓身體感到相當不適。而造成水腫的原因，是因為體內水分滯留，由於身體內的所有系統，包含循環系統、腎臟、荷爾蒙、淋巴系統，可能有一個或多個故障，就會導致液體積聚過多，進而產生水腫。今天《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看看有那些熱門的消腫方式，一起在夏天綻放自信光芒吧！

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No.10 早睡早起、不熬夜

現代不少年輕人都喜歡熬夜，不想錯過夜晚的獨處時間，但其實熬夜與水腫息息相關，在晚上時，因為熬夜讓身體沒有時間能夠進行自我修復，讓血液恢復，也會造成血液循環變差，進而造成水腫。另外，熬夜卻必須提振精神時，會讓身體交感神經失調，導致腎臟強制滯留水與鈉而造成水腫。

早睡早起不僅可以減少水腫機率，也能夠讓身體各個器官在夜晚時有足夠的時間進行修復，網友也表示「早睡真的覺得沒那麼水腫，但還是不能夠睡太久」、「早睡早起真的好處多多，精神好很多，也感覺多出很多時間，還是要讓身體有足夠的時間休息、修復」。

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No.9 針灸

除了口服中藥之外，不少人也會利用針灸來治療水腫問題，能夠利用瀉法、灸法等手法，幫助水份順利的代謝，來讓臟腑的水份減少積滯的狀況，減少下肢或是身體出現水腫的現象。

除了針灸之外，網友也較為推薦使用按摩穴道的方法，「可能有些人會怕針灸，其實按穴道也會有一樣的效果」、「針灸還是要斟酌一下自身的身體狀況，不要因為想要消水腫，就隨便針灸」、「每個人的體質和身體狀況都不太一樣，建議還是要在醫生的諮商下，再決定有沒有需要做針灸或是其他治療就好」。

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No.8 泡腳、泡澡

泡腳跟泡澡可以促進血液循環，讓肌肉達到放鬆效果，增強全身的新陳代謝，還能讓末梢的血管擴張，讓血液順利回流，以此來達到消腫效果。身為中醫師的YouTuber「七七老大」也曾在影片中表示「最佳泡腳時間」為晚上9點至11點，每次泡腳20至30分鐘，水位必須超過腳踝10至15公分，能夠達到行氣活血、改善血液循環的效果。

泡腳或泡澡時還能夠搭配不同的中藥或是泡澡球，來達到不同的效果，網友也表示「尤其是天氣涼的時候，泡腳真的很舒服」、「泡腳跟泡澡的祛濕減肥祛痘效果真的很好」、「泡腳效果很多！經痛也可以泡腳」。

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No.7 熱敷

能夠在按摩時，搭配熱敷促進血液循環和淋巴的流動，來幫助臉部快速消除水腫，尤其是在水腫的部分，保持約10至15分鐘就能夠達到促進血液循環，增加身體代謝率，同時還能夠達到排出多餘水分的效果。但網友也認為熱敷僅針對臉部的消腫較有效果，若是身體還是用其他方式會比較好。

不少網友也認為泡腳和泡澡比起熱敷，更能達到消水腫的效果，「熱敷感覺是針對發炎等情況，如果真的要消水腫還是建議泡澡，能夠更快達到促進血液循環」、「冰敷好像也會比熱敷好，熱敷效果比較沒有那麼好」、「冰敷、熱敷常常搞不清楚，交替也可以試試看」。

No.6 冰敷

許多人都認為冰敷能夠消水腫，但秀傳紀念醫院中醫部邱伯恩醫師表示，如果有發炎反應，像是腫脹、壓痛或泛紅，確實可以透過冰敷來消腫，但如果是要消水腫的話，最好的方式還是冰敷和熱敷交替，能夠有效減少肢體腫脹，讓血管肢體在冷水和熱水之間反覆進行擴張和收縮，進而達到消水腫的效果。

少女時代的顏值擔當潤娥也曾經透露，自己會用「冰塊包住毛巾敷臉」來達到消水腫，但必須要間歇性的冰敷，才不會讓臉或是其他地方凍傷，不少網友也表示「如果眼睛很腫，用冰敷的效果真的超好，馬上就可以看到效果」、「臉部消腫用冰敷的很快，就會消腫，但要注意不要太冰，不然會凍傷」。

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No.5 吃中藥

除了飲食的控制之外，不少中藥食材都能夠有效地改善水腫，對身體也有一定的好處。在中藥材的選擇上，邱伯恩醫師建議可以選擇紅棗，紅棗富含維生素B群，同時擁有豐富鎂、鈣和鉀，有助於調節體液滯留並減少腫脹，除了紅棗之外，茯苓也能夠消除體內水濕，進而達到消水腫效果。

但過度食用中藥也會對身體造成負擔，導致便秘等副作用，「不建議過度依賴中藥或是口服的方式消水腫」、「每個人體質都不太一樣，還是要看出適合自己的中藥成分，不然很容易造成反效果，甚至是副作用」。

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No.4 多喝水、補充水分

不少人都會認為水腫是因為喝太多水所造成，但其實攝取適當的水分，相當重要，如果身體沒有足夠的水分，會導致身體內的鈉含量濃度太高，導致身體鎖住水分滯留在體內、減少排尿，身體的循環代謝變差，因而導致水腫。邱伯恩醫師建議每天至少喝 1500至2000cc水量，保持腎臟排出有害物質，讓身體保持充足水分。

許多網友也分享自身經驗，「以前一直以為是喝太多水才會水腫，之後才發現是水喝不夠！」、「就是因為水分太不夠了，才一直要把水留著造成水腫」、「多多補充水分才是解決水腫的根本之道」。

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No.3 多運動

運動對於身體來說好處多多，能夠進行有氧運動、肌力訓練，來讓基礎代謝率提升，空中瑜珈、伸展拉筋等運動，還能改善身體狀況。邱伯恩醫師也表示瑜珈運動可以很好改善水腫，例如貓式伸展與蝗蟲式，臥床休息和浸泡熱水都會導致血管內液體流動加速，改善水腫。但像是無氧運動對於排水、提高代謝率的效果就較小。

不少網友也相當推薦以運動方式來消除水腫「運動才是最好的消水腫方式，對身體健康也很好」、「最推薦做有氧，心肺功能也會跟著變好，身心狀態都會因為運動變好」、「多動，不要一直坐著真的很有效果」。

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No.2 按摩穴道

按摩能夠讓身體加強代謝和循環，進而達到消水腫的效果，邱伯恩醫師也建議可以按在小腿的內側腳踝正上方，大概是3到4根手指頭並攏的中間的位置，俗稱「三陰交穴」，該穴道是肝經、腎經跟脾經三條經的交匯點，三陰交穴能夠結合排毒、解毒及處理生殖泌尿道的功能，促進代謝，讓水腫的狀況減輕。

網友也分享自身經驗，表示早上都會對臉進行簡單的按摩，很快就能看見效果，「早上按摩除了消腫，也可以更加上妝」、「無聊的時候也會敲敲身體的穴道，長時間下來真的能看見很明顯的差異」。

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No.1 飲食控制

雖然說導致水腫的原因很多元，但飲食是造成水腫最常見的原因之一，過於重口味的食物會造成身體鈉含量攝取過多而造成水腫，邱伯恩醫師就建議可以多食用富含鉀的食物，如香蕉、酪梨，能夠幫助維持體液平衡來減少身體內水分滯留。另外深綠色蔬菜是很好的天然利尿劑，可以增加尿液的產生，降低水腫的發生。

網友也建議可以攝取適量的茶或咖啡，來達到利尿的效果，「早上都會喝一杯美式咖啡，真的會消腫，效果很明顯又很快」、「茶、咖啡、水都可以達到消腫的效果，但喝酒雖然會想尿尿，但真的沒效果還會更糟」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月26日至2024年04月24日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『消腫方法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統