好天氣要掰了！ 周日母親節變天 不排除雷雨伴隨強風

今天各地多雲到晴，不過，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，周末期間天氣又要有變化了。

天氣風險公司表示，明天水氣仍較少，各地天氣與今天相似，多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨機會。氣溫部分，會再暖熱一點，高溫普遍可達30-32度，內陸地區會再更高一些，尤其是南部近山區可能有35-36度的極端高溫發生，戶外活動記得防曬多喝水，以免中暑。

周日是母親節，當天隨著新一波鋒面逐漸接近，環境水氣增多且轉不穩定，天氣風險公司表示，各地都將有局部短暫陣雨機會，不排除可能有小範圍雷雨伴隨瞬間較大雨勢及強陣風，尤其周日晚間到下周一清晨鋒面通過台灣時發生機會最高。

天氣風險公司表示，下周一白天期間鋒面持續南下至台灣南方，後續東北季風增強，北部地區環境有逐漸轉乾趨勢，降雨率先停止轉多雲天氣，中南部地區仍有較多水氣籠罩、持續不穩定，仍有短暫陣雨機會，尤其午後時段山區附近可能還是會有明顯降雨發生。

下周一氣溫部分，天氣風險公司表示，將隨著東北季風增強而再次下滑，北部地區再次轉涼，白天高溫會降至26度左右、早晚市區低溫約20度，郊區可能會再更低一些，留意氣溫變化趨勢。

天氣風險公司表示，下周二鋒面已遠離台灣，受東北季風影響，水氣較少，預估各地大致是多雲到晴天氣，氣溫開始逐漸回升，午後山區附近仍有短暫雷陣雨機會，中南部山區會比較明顯，類似的天氣型態可望持續到下周三。