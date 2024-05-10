地球磁暴預警 氣象署估地磁擾動將明顯增強

市面上有許多看似健康的食品，實際上卻暗藏不少的陷阱和地雷。肥胖醫學專科醫師許芷瑜發布一則Youtube影片，分享常見的4種「偽健康飲品」，包括糙米漿、燕麥飲及堅果飲、果汁、運動飲料，若食用方式不正確，或未仔細查看產品成分，可能會攝取過多糖分，導致血糖、膽固醇及體重升高，提醒民眾要多加注意。

2024-05-10 11:20