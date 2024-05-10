聽新聞
test
0:00 / 0:00
地球磁暴預警 氣象署估地磁擾動將明顯增強
中央氣象署發布磁暴特報，因太陽表面活躍區（AR3664）於5月8日發生X1.0級太陽閃焰，並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件（CME），預期5月11日凌晨至上午將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級（Kp=8, G4）。
前中央氣象局長鄭明典也在臉書轉分享地球磁暴（高緯）預警訊息。
「報天文 - 中央氣象署」臉書粉專表示，強烈磁暴事件發生頻率依統計資料，每太陽周期（約11年）約發生100次（約60天）。
預估影響部分，電力系統：有機會導致大規模的電壓控制系統與保護系統的問題，造成電力輸送網的系統誤判。太空飛行器操作系統：可能導致表面導電及追蹤問題，飛行器姿態需要進行修正。其他系統：管線電流將對預防設計起作用，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言