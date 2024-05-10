甜點上的草莓有農藥殘留風險？ 消基會籲改進檢驗方式

消基會今年2月採購15項草莓蛋糕、大福等草莓即食品進行檢驗，今公布結果指出，15件草莓即食品裡，有1件草莓蛋糕檢出不得檢出的二氯松、三氯松農業殘留，其餘檢出的農業殘留量都在容許範圍。但消基會說，本次檢驗方法僅適用蔬果類、穀類、乾豆類等食品，並不適用以草莓作為基質的草莓即食品，呼籲主管機關法規訂立應更明確，讓此類商品在檢驗農藥殘留也有依據的檢驗方法。

消基會董事長吳榮達說，消基會多次接獲消費者表達疑慮，買回家的草莓甜點放置1到2天後，草莓看起來還是很新鮮，因此對這類草莓即食品的草莓是否有經過清洗產生疑問。為釋解消費者的疑問，消基會針對市售草莓相關即食品進行草莓農藥殘留調查測試。

消基會副董事長徐則鈺說，消基會在今年2月間於北市、新北市、台中市、台南市及高雄市的蛋糕、麵包及甜點專賣店購買15件樣品，但其中2件（編號1、編號5）因複測品量不足，沒有辦法得知「二硫代胺基甲酸鹽類」是否有殘留狀況，因此這2件再重新採購做第二次檢驗。

徐則鈺說，參考「農藥殘留容許量標準」中草莓及小漿果類限量標準，本次15件檢測樣品中，僅1件檢出兩項不得檢出的二氯松、三氯松，其餘檢出的農業殘留量都在容許標準內。

凌永健說，5號樣品在第一次測試結果中，檢出二氯松及三氯松，都是屬於「不得檢出」的農藥殘留種類，但5號購買的第二次產品，在第二次測試卻完全無檢出，雖購買來源、品名相同，但採樣時間不同，只能推測是店家採用的草莓來源不同。

吳榮達建議，消基會這次針對草莓即時品檢出的農藥種類、相同農藥殘留最高濃度檢出數量及檢出率，都比2022年消基會針對生鮮草莓所做檢測數據為高，雖然這次只有1件檢出不得檢出的農藥，呼籲主管機關在檢驗結果數據上，除可用於符法性判定，建議研擬提供危險指數（農藥檢出濃度與殘留容許量標準比），提供消費者作為選購參考，並作為風險控管的採樣計畫依據。

此外，吳榮達說，這次檢測過程發生一個困擾，法規對於蔬果、穀類、乾豆類、茶類的檢驗方法訂得很清楚，但對於經過農產品經加工後的即時品，卻沒有訂立明確的檢測方式，這就會涉及後續法規如何檢視、如何處罰的問題，因此也呼籲主管機關擴充適用基質範圍，讓此類商品在檢驗農藥殘留也有依據的檢驗方法。