口罩令在520前解除時機巧妙 薛瑞元：是個不錯的選擇

隨著新冠疫情趨緩，衛福部疾管署昨宣布，目前已無強制配戴口罩的必要性，將「應該配戴」修正為「建議配戴」，5月19日起，民眾至醫療、醫事、老人福利等機構自行決定是否配戴口罩。衛福部長薛瑞元表示，該決定為傳染病防治諮詢會議決定，跟新任總統上任無直接關聯，但在新總統上任前，把新冠肺炎相關防治措施結束是個不錯的選擇。

口罩令執行長達1265天，衛福部傳染病防治諮詢會COVID-19防治組昨日召開專家會議，調整醫療、老人福利等機構為「建議」配戴口罩場所，新制生效後不再強制配戴口罩。

媒體詢問口罩令解除日期是否與新任總統賴清德5月20日上任前夕有關？薛瑞元解釋，此為傳染病防治諮詢會決定，但在新總統上任前把新冠相關防治措施結束是個不錯的選擇。

衛福部將增訂「防範呼吸道傳染病民眾進入醫療照護機構配戴口罩須知」，民眾如有疑似或感染流感、新冠肺炎等呼吸道傳染病，出現流鼻水、咳嗽或打噴嚏症狀，進入醫療照護機構時，於有症狀期間及症狀緩解後五日內應戴口罩；過去一周內曾與感染呼吸道傳染病患者有過密切接觸、本身為免疫力低下，或具流感、新冠肺炎重症高風險者等族群也應戴口罩。