健康名人堂／退而不休？挑對路走比較重要

伴隨人口快速高齡化，如何優化銀髮生活、延緩衰老衍生之各項負面影響，已成為當前的重大挑戰。研究指出，中高齡民眾享有老後生活品質有幾項要素，包括個人的活動力、生活滿意度、財務狀況、自覺健康、精神壓力與認知功能等。

近年的新興議題則是，非因經濟困難的情況下，長者持續工作是否對生活有利？研究結果有些反覆，有研究顯示，高齡者持續工作，維持社會參與，可減緩憂鬱與失能的風險，但亦有研究指出，這些好處受過去職業所承受的工作壓力狀態而有差異。

憂鬱與失能 老後生活殺手

從事需要高度專注與思考的工作者，退休往往後保有較佳的認知功能，但其身體活動能力卻不見得占有優勢。相對的，過去工作偏體力勞動強度大的人，則較容易出現認知力減退。另有研究發現，工作自主性低、長時間工作、體力負荷過重的工作都會加速生理老化。持續曝露在高壓工作中的時間越久，對老後記憶、空間認知能力影響也越大。

憂鬱與失能是老後生活品質的兩大殺手，研究指出，憂鬱會增加長者生活能力的衰退，尤其是缺乏社交生活的人。相形之下，退休後持續維持工作狀態與社交圈的長者，即使有些許憂鬱，也能減少後續的失能。所以，工作與社交活動對長者都提供了生活動力，提升認知訓練、增加日常活動、強化人際網絡，都有助於走向健康長壽。

退休後持續工作 慎選類型

綜觀林林總總的研究，工作的利弊對長者而言實屬兩難。退休前久處高壓力環境或高體力負荷的工作會影響晚年身心健康，但退休後能有收入來源、維持社交生活，對於預防身心功能衰退與減少憂鬱症狀都很重要。因此，如果一個人退休前的工作是高壓、高體力負荷、工時長的服務工作等，退休後雖然持續工作有好處，也不應再持續相同類型的工作，然退休後就業的選擇多半與過往的經歷與能力有關，還是需要慎選職業或社交的內容。

退休後的生活就像一杯茶，帶有複雜的層次與氣韻。對有的人來說，工作就像一蔭如夢的迷宮，離開後才能喘口氣，另一些人視工作為浮木，退休後發現自己無所適從地漂流在無垠大海。曾經，有位老匠人，工作環境充滿了灰塵和吵雜，退休後也在閒暇時把玩著鉚釘和螺絲，沉浸在鐵器零件中。對他而言，工作就是生活。相反地，也有人打拚一生，退休後發現日子顯得前所未有的漫長，最終重拾學生時代的樂器，獲得前所未有的自由和寧靜。

我們都渴望在生命的最後一程旅程找到自己的天地，無論是陽光下的菜園、滿是雜書的小屋、還是遠山的一抹雲彩，能找到值得全心投入的事物而努力，退休與工作之間的界線也不那麼明顯，不過，老後生活都會因此而持續產生意義。