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南部飆36度高溫熱如夏 2波鋒面快閃…下周五晨間低溫探1字頭

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熱如夏飆36度高溫 吳德榮：2波鋒面快閃 下周五晨低溫探1字頭

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地晴時多雲，氣溫升，白天熱如夏，南部局部地區最高溫約36度左右。記者林伯東／攝影
今天各地晴時多雲，氣溫升，白天熱如夏，南部局部地區最高溫約36度左右。記者林伯東／攝影

今天各地晴時多雲，氣溫升，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，白天熱如夏，要防曬、防中暑，南部局部地區最高溫約36度左右；西半部近山區午後及東半部有局部陣雨或雷雨。北部20至32度，中部21至34度，南部22至36度，東部20至32度。

明天鋒面接近，吳德榮表示，多雲時晴、仍偏熱，大氣趨不穩定，各地區轉有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後機率最高。

吳德榮表示，下周一微弱鋒面掠過北部海面，其結構鬆散，各地仍多雲時晴，偶有局部短暫陣雨的機率。

下周二天氣略好轉，吳德榮表示，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨。下周三另一微弱鋒面快速南下，結構鬆散、影響時間亦很短，北部及東半部再轉有局部短暫陣雨，南部山區午後有短暫陣雨的機率。

下周四、周五大陸高壓挾乾空氣南下，吳德榮表示，各地晴朗穩定，下周四南部山區仍有午後陣雨的機率。白天北舒適微熱、南偏熱，清晨因輻射冷卻氣溫降得很低，下周五清晨北台灣將有15度左右的平地最低氣溫。

吳德榮 氣溫 鋒面

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